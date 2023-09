Mehr Daten: Maingau-Energie verbessert seine Handy-Tarife

Seit Januar 2022 tritt der Ener­gie­ver­sorger Maingau-Energie auch als Mobil­funk­anbieter im Markt auf. Im September 2023 wurden die Tarife ange­passt: Neue Grund­preise und mehr Daten­volumen, ferner gibt es einen monat­lich künd­baren Tarif.

Verschie­dene Volu­mina, nur LTE, kein 5G

Neukunden von Maingau-Mobil­funk können ab sofort zwischen fünf, elf, 16, 21 oder 31 GB Daten­volumen pro Monat wählen. Alle Tarife umfassen weiterhin "LTE-High­speed-Daten­volumen" im Netz von Telefónica o2. 5G gibt es bei Maingau noch nicht, aber Tele­fonie über LTE (VoLTE) ist möglich, wie uns das Unter­nehmen auf Nach­frage bestä­tigte. Seit Januar 2022 hat Maingau-Energie auch Mobilfunk im Angebot: 2G, 4G aber kein 5G

Bild: Maingau-Energie Weiter im Tarif enthalten ist eine Allnet Flat für Sprach­tele­fonate und das Versenden von SMS in alle deut­schen Netze (ohne Sonder­ruf­num­mern oder Funkruf), EU-Roaming ohne Mehr­kosten (ohne die Schweiz) sowie die gesetz­lich vorge­schrie­bene Möglich­keit zur Rufnum­mern­mit­nahme (von Maingau zu einem anderen Anbieter oder von dort zu Maingau).

Die Preise für Neukunden im Detail:

LTE Allnet Flat 5 GB: monat­lich 8,99 Euro (ab 25. Monat 13,99 Euro)

LTE Allnet Flat 11 GB: monat­lich 11,99 Euro (ab 25. Monat 16,99 Euro)

LTE Allnet Flat 16 GB: monat­lich 16,99 Euro (ab 25. Monat 21,99 Euro)

LTE Allnet Flat 21 GB: monat­lich 21,99 Euro (ab 25. Monat 26,99 Euro)

LTE Allnet Flat 31 GB: monat­lich 29,99 Euro (ab 25. Monat 36,99 Euro)

Mehr Geschwin­dig­keit

Bei allen Tarifen fällt ein einma­liger Anschluss-Preis in Höhe von 19,99 Euro an. Der Tarif LTE Allnet Flat 31 GB ist auch als Flex-Vari­ante verfügbar und somit monat­lich kündbar. Bestands­kunden zahlen immer den vollen Preis, der bei Neukunden erst ab dem 25. Monat anfällt.

Die mögliche Daten­höchst­geschwin­dig­keit wurden gene­rell von 25 MBit/s auf 50 MBit/s erhöht, sofern das o2-Telefónica-Netz vor Ort die notwen­digen Kapa­zitäten bereit­stellen kann.

Aktions-Ange­bote mit befristet mehr Daten­volumen

Für einen begrenzten Zeit­raum von vier Wochen kündigt Maingau "Akti­ons­ange­bote mit erwei­tertem Daten­volumen" von bis zu 31 GB bei monat­lich redu­zierten Preisen. Auch hier kann ein monat­lich künd­barer Tarif gebucht werden. Die genauen Details erläu­tert das Unter­nehmen auf seiner Home­page.

Rabatte für Strom oder Ener­gie­kunden

Bereits bestehende Maingau-Kunden aus den Berei­chen Energie, Internet oder E-Mobi­lität können die Mobil­funk­tarife übri­gens zu vergüns­tigten Kondi­tionen nutzen. Bei Abschluss eines Mobil­funk­ver­trags erhalten sie monat­liche Vergüns­tigungen von 25 Prozent. Einfach im Bestell­pro­zess die bereits vorhan­dene Maingau-Kunden­nummer angeben, danach soll der mögliche Rabatt ange­zeigt werden.

Die Maingau Energie GmbH ist vor über 100 Jahren als klas­sischer Gasver­sorger in der Region rund um Oberts­hausen gestartet und hat heute bereits eine halbe Million Kunden in Deutsch­land und Öster­reich. Am Unter­neh­mens­sitz in Oberts­hausen, nahe Frank­furt am Main, betreibt Maingau das örtliche Gasnetz.

Vergan­genes Jahr im Mai hatte Maingau-Energie seine Tarife zuletzt ange­passt.