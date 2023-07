Zu Monats­beginn beleuchten wir jeweils die Neue­rungen und Aktionen bei den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern. Dieses Mal gibt es je einen neuen und einen verän­derten Tarif bei o2. Die Deut­sche Telekom und Voda­fone warten mit verschie­denen Aktionen auf. Dabei will die Telekom unter anderem treue Bestands­kunden belohnen. Wir haben die Ange­bote im nach­fol­genden Text zusam­men­gefasst.

Telekom-Daten­bonus gestartet

Bis zu 10 GB zusätz­liches monat­liches Daten­volumen können sich ab sofort Mobil­funk­kunden der Deut­schen Telekom sichern. Das Angebot richtet sich an Vertrags- und Prepaid­kunden. Wie hoch der Daten­bonus ausfällt, ist abhängig vom Tarif und davon, wie lange der Vertrag bereits besteht. Wer noch ein älteres Preis­modell nutzt, muss ggf. zuerst einen Tarif­wechsel durch­führen. Details zum Telekom-Daten­bonus haben wir in einer eigenen Meldung zusam­men­gefasst. Netzbetreiber-Angebote im Juli

Foto: teltarif.de Kunden im Alter unter 28 Jahren können die MagentaMobil-Young-Tarife noch bis zum 30. September zu vergüns­tigten Kondi­tionen buchen. So kostet MagentaMobil S Young mit Allnet-Flat und 20 GB Daten­volumen pro Monat für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit monat­lich 24,95 Euro (regulär 29,95 Euro). MagentaMobil M Young (40 GB) ist für zwei Jahre zu Monats­preis von 29,95 Euro zu bekommen (danach 39,95 Euro).

Der MagentaMobil L Young mit 80 GB kostet bei Buchung im Akti­ons­zeit­raum monat­lich 39,95 Euro. Ab dem 25. Monat wird der Tarif monat­lich 10 Euro teurer. MagentaMobil XL Young mit echter Flat­rate schlägt zwei Jahre lang mit einem Monats­preis von 64,95 Euro zu Buche. Danach beträgt die monat­liche Grund­gebühr 74,95 Euro, sofern der Vertrag nicht gekün­digt wird.

Noch bis zum 13. Juli können sich Prepaid-Neukunden der Telekom für die ersten sechs Abrech­nungs­zeit­räume von jeweils 28 Tagen das doppelte Daten­volumen sichern (beispiels­weise 6 GB anstelle von 3 GB im MagentaMobil Prepaid M für 9,99 Euro in vier Wochen). Davon ausge­nommen ist der Tarif im MagentaMobil Prepaid S. Im 5G-Jahres­tarif wird der Bonus zwölf Monate lang einge­räumt.

Neue CallYa-Tarife von Voda­fone

Voda­fone hat bereits Ende Juni neue CallYa-Tarife einge­führt. Je nach Tarif bekommen die Kunden jetzt mehr Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Beispiels­weise sind in der CallYa Allnet Flat S für 9,99 Euro in vier Wochen jetzt 4 GB anstelle der bishe­rigen 3 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum enthalten. In einem eigenen Beitrag haben wir alle Neue­rungen bei CallYa zusam­men­gefasst.

