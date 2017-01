Handy & Smartphone: Welche Display-Größe darf es sein?

Umfrage zur Display-Größe Viele der aktuellen Highend-Smartphones verfügen über ein Display über 5 Zoll und fallen daher nicht gerade in die Kategorie "kompakt". Smartphones mit einem Display von etwa 6 Zoll oder gar noch größer werden auch oft als Phablet oder Smartlet bezeichnet. Der Trend geht zu größeren Bildschirmen, doch nicht jeder möchte diesen Trend mitmachen, sondern wünscht sich lediglich ein handliches Smartphone. Doch welches Modell ist Ihnen lieber: Eine große "Fliegenklatsche", auf denen der Nutzer gut Texte lesen kann oder ein kleines Smartphone, dass in jede Hosentasche passt?

In puncto technische Ausstattung müssen sich einige der kompakten Smartphones nicht hinter den großen Modellen verstecken. Dazu gehören unter anderem Modelle von Apple, Samsung, Sony, LG und Lenovo. So steckt im Apple iPhone 7 eine ähnlich gute Ausstattung wie im iPhone 7 Plus. Auch Sony hat mit seiner Compact-Reihe einige handliche Abkömmlinge seiner Flaggschiffe im Sortiment. Bei Samsung hat die Galaxy-A-Reihe die Galaxy-Mini-Reihe abgelöst. So war das Samsung Galaxy S5 mini das vorerst letzte Modell der Serie; das Samsung Galaxy A3 (2016) bzw. Galaxy A3 (2017) können als Nachfolger angesehen werden.

Weitere Faktoren bei der Smartphone-Auswahl

Natürlich spielen auch noch weitere Faktoren bei der Smartphone-Auswahl eine Rolle. Wer sich sein Wunsch-Handy aussucht, dem legen wir unsere Smartphone- und Handy-Suche ans Herz. Hier kann sich der Nutzer nach Belieben die mobilen Endgeräte in sortierter Form beispielsweise nach Hersteller, Betriebssystem, Prozessor und auch der Display-Größe anzeigen lassen.

Welche Display-Größe favorisieren Sie beim Smartphone?