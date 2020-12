Wie immer zu Beginn eines neuen Monats blicken wir auch heute wieder auf die aktu­ellen Aktionen und Ange­bote, die die deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber im Port­folio haben, um Neukunden zu gewinnen und Bestands­kunden zu halten. Der Dezember ist tradi­tio­nell der Monat beson­ders lukra­tiver Offerten, zumal viele poten­zielle Kunden das Vorweih­nachts­geschäft für eine Kauf­ent­schei­dung nutzen.

Telekom verzichtet auf Anschluss­gebühr

Mobilfunk-Aktionen im Dezember

Foto: teltarif.de Die Deut­sche Telekom verzichtet noch bis zum 10. Januar 2021 auf die Berech­nung der sonst übli­chen Anschluss­gebühr von 38,94 Euro, wenn der Kunde einen neuen Lauf­zeit­ver­trag über 24 Monate abschließt. Das Angebot gilt für die MagentaMobil-Tarife, die ansonsten aber aktuell den Stan­dard­kon­ditionen entspre­chen, die auch abseits des Weih­nachts­geschäfts gelten.

Während die Telekom in diesem Jahr bislang keine neuen Post­paid-Tarife für Smart­phone-Nutzer vorge­stellt hat, haben Kunden seit wenigen Tagen die Möglich­keit, ihre bestehenden Verträge um Optionen für Auslands­gespräche zu erwei­tern. Je zwei Optionen stehen für Anrufe in die EU-Staaten und in andere Länder welt­weit zur Verfü­gung. Das güns­tigste Angebot mit 30 Minuten kostet 1,91 Euro (ab Januar 1,95 Euro). Details zu den neuen Inter­national-Optionen bei MagentaMobil finden Sie in einer eigenen Meldung.

Die Telekom hat außerdem eine neue Speedbox vorge­stellt, die den LTE-basierten Internet-Zugang in einen WLAN-Hotspot umsetzt, um bis zu 64 Geräte gleich­zeitig mit einem mobilen Internet-Zugang zu versorgen. Maximal 300 MBit/s im Down­stream stehen zur Verfü­gung. Der 5G-Stan­dard wird vom neuen Router nicht unter­stützt. Weitere Details zu Technik und Tarifen haben wir in einem sepa­raten Beitrag veröf­fent­licht.

Eine weitere Neue­rung ist die Möglich­keit, zum Kombi-Tarif MagentaEINS Beta Handy­num­mern von anderen Provi­dern zu portieren. Diese Verbes­serung ist nur für Bestands­kunden rele­vant, da dieser Test-Tarif nicht mehr vermarktet wird. Bereits im Oktober hat die Telekom mit MagentaEINS Plus einen dauer­haft verfüg­baren neuen Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk vorge­stellt.

Voda­fone: Black-Week-Ange­bote noch bis Sonntag

Bei Voda­fone gelten noch bis zum kommenden Sonntag, den 6. Dezember, die Black-Week-Ange­bote. Kunden, die sich im Akti­ons­zeit­raum für einen Red-Smart­phone-Tarif entscheiden, sparen während der gesamten Vertrags­lauf­zeit 20 Prozent der ansonsten übli­chen monat­lichen Grund­gebühr. Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden bei Bestell­pro­zess auf der Webseite des Düssel­dorfer Mobil­funk-Netz­betrei­bers den Code "BLACKWEEK" ange­geben.

