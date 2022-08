Teure Reparaturen: Handy-Neukauf ist oft günstiger

Defekte Handys und viele andere Geräte sollen künftig besser repa­riert werden können. Verbrau­cher­schutz-Minis­terin Steffi Lemke (Grüne) hatte das bereits ange­kün­digt - die Verbrau­cher­zen­tralen drücken bei dem geplanten "Recht auf Repa­ratur" nun aufs Tempo. Die Chefin des Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­bands, Ramona Pop, hofft auf einen "echten Fort­schritt", wie sie gegen­über der Deut­schen Presse-Agentur (dpa) in Berlin sagte. Wie eine Umfrage zeigt, scheuen viele Handy­nutzer wegen hoher Kosten eine Repa­ratur.

Recht auf Repa­ratur im Koali­tions­ver­trag

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat die neue Bundesregierung aufgefordert, das geplante Recht auf Reparatur rasch umzusetzen

Bild: Picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow Das Vorhaben eines "Rechts auf Repa­ratur" ist im Koali­tions­ver­trag der Ampel­par­teien veran­kert und umfasst mehrere Punkte. Lemke hatte dies als "wich­tigen Schritt aus der Wegwerf­gesell­schaft" ange­kün­digt. Aus Sicht von Pop müssen bestimmte Voraus­set­zungen gegeben sein. So müsse schon beim Kauf die Lebens­dauer eines Produktes absehbar sein.

Handy-Repa­ratur oft teuer

Der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band hat ermit­telt, dass sich Handys oft nur teuer repa­rieren lassen. Für gängige Repa­raturen müssen Nutzer recht tief in die Tasche greifen, insbe­son­dere bei güns­tigeren Modellen, wie die Erhe­bung des Verbandes zeigt, die der Deut­schen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Für die Studie waren 345 Repa­ratur-Ange­bote geprüft worden. Für einen Display-Austausch werden demnach bei güns­tigen Modellen 42 Prozent bis 73 Prozent des Neupreises fällig. Bei Modellen über 600 Euro kostet dies weniger als die Hälfte des Neupreises.

Tatsäch­lich lassen viele ihr defektes Handy nicht repa­rieren. Laut einer forsa-Umfrage im Auftrag der Verbrau­cher­zen­tralen sagten 47 Prozent der befragten Smart­phone-Besitzer, an deren Gerät in den vergan­genen 24 Monaten ein Defekt aufge­treten war, dieses nicht repa­rieren zu lassen. Von ihnen gab knapp die Hälfte an, dass dies zu teuer gewesen wäre.

Für die tele­foni­sche vzbv-Befra­gung befragte forsa 1500 in Privat­haus­halten in Deutsch­land lebende deutsch­spra­chige Personen ab 18 Jahre, vom 18. bis 21. Juli 2022: "Haben Sie das defekte Smart­phone repa­rieren lassen, zum Beispiel vom Händler, vom Hersteller oder in einer spezia­lisierten Werk­statt? Oder haben Sie die Repa­ratur selbst durch­geführt?"

Für den Markt­check zu Handy­repa­ratur­kosten wurden die Online-Neupreise von ausge­wählten Smart­phones mit den Repa­ratur­preisen für Display- und Akku­schäden bei diesen Modellen in Bezug gesetzt.

Repa­rier­bar­keits-Index

Für ein "Recht auf Repa­ratur" nannte Pop wie bereits zuvor Lemke einen Repa­rier­bar­keits-Index als zentral. Die Verbrau­cher­schüt­zerin sagte: "Andere Länder wie Frank­reich gehen voran." Mit dem fran­zösi­schen Repa­ratur-Index könnten Verbrau­cher Geräte danach beur­teilen, wie gut sie repa­rierbar seien. "Das wäre für Deutsch­land nicht nur denkbar, sondern auch wünschens­wert."

Denn viele wünschten sich, dass die Geräte länger halten, sagte Pop. Die Produkte sollten nicht kurz nach dem Ende der Gewähr­leis­tung kaputt gehen, wie das häufig der Fall sei. "Immer mehr Menschen sagen: Ich muss ja nicht sofort neu kaufen, nur weil etwas kaputt gegangen ist", sagte Pop. "Wir sehen aber auch, dass relativ hohe Repa­ratur­kosten viele dann doch abschre­cken."

Repa­ratur-Bonus

Pop hat einen weiteren Vorschlag: "Denkbar wäre, dass man ein Recht auf Repa­ratur mit einem Repa­ratur-Bonus zusam­men­bringt, um die teils hohen Kosten ein Stück weit aufzu­fangen." Natür­lich über­lege man gerade bei Geräten, die viel­leicht nicht ganz so teuer gewesen seien, ob man nicht doch lieber neu kaufen solle. "Mit einem Repa­ratur-Bonus würde die Repa­ratur unter­stützt", sagte Pop. "Der würde bei bestimmten Repa­ratur­leis­tungen dann ausge­zahlt."

Ein "Recht auf Repa­ratur" sei zeit­gemäßer denn je. "Durch die Störung von Liefer­ketten ist nicht mehr jedes Produkt ständig verfügbar." Repa­ratur statt Neukauf könne auch eine beträcht­liche finan­zielle Entlas­tung in Zeiten hohen Infla­tion mit sich bringen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Eine Schwach­stelle bei jeden Smart­phone ist das Display. Auch wenn man noch so aufpasst, irgend­wann fällt das gute Stück runter und die "Spider-App" ziert das Display­glas. Das Display kann danach noch funk­tio­nieren oder auch bald oder sofort aussteigen.

Ein wesent­licher Kosten-Faktor sind die Lohn­kosten und die Tech­niker sollen ja ange­messen entlohnt werden. Die Idee des Repa­ratur-Bonus klingt gut. Denkbar wäre, dass der Hersteller ein vergüns­tigtes Ersatz­gerät stellt, wenn der Kunde im Gegenzug sein defektes Gerät an den Hersteller zurück­gibt. Da die Kunden­daten nicht nur auf dem Handy, sondern oft auch in einer Cloud gespei­chert sind, wäre das für viele Kunden (jedoch nicht alle) ein gang­barer Weg.

Mögli­cher­weise könnten beim Hersteller auch Gebraucht­geräte wieder aufge­arbeitet werden, was sich dann aufgrund der größeren Stück­zahlen reali­sieren ließe oder sie werden notfalls gleich optimal recy­celt. Klar: Wenn das Handy neu 1000 Euro gekostet hat, sind 150 Euro Repa­ratur­kosten kein Thema, bei 100 Euro Kauf­preis schon. Wichtig ist, dass die Smart­phone-Hersteller verstehen, dass es (mindes­tens) 3 bis 5 Jahre lang Soft­ware-Updates geben muss. Sicher: Neue Funk­tionen brau­chen neue, schnel­lere Prozes­soren.

Ein Hersteller, der sich schon länger soft­ware­seitig auch um Bestands­geräte kümmert ist Apple. Inzwi­schen hat auch Samsung diese Botschaft verstanden und liefert Sicher­heits­updates noch im glei­chen Monat der Bekannt­gabe aus. Das sollte auch bei vielen weiteren Herstel­lern Schule machen.

