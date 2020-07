Trotz Sommerloch gibts Neuigkeiten im Juli

Wie immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir die Aktionen und Ange­bote, welche die Mobil­funk-Netz­be­treiber und Service-Provider für Neu- und Bestands­kunden auf dem deut­schen Markt bereit­halten. Dieses Mal ist beson­ders span­nend, wie die großen drei Netz­be­treiber die tempo­räre Mehr­wert­steu­er­sen­kung umge­setzt haben.

Wie berichtet, hat die Telekom in allen Tarifen die Mehr­wert­steuer an den neuen Satz von 16 Prozent ange­passt. Manche Preise sind dadurch arg "krumm", andere Preise sind über­ra­schend glatt. Beispiels­weise sinkt die unli­mi­tierte Day-Flat für Daten­über­tra­gungen im Mobil­funk von 5,95 Euro pro Tag auf glatte 5,80 Euro.

Telekom: 100 Euro Cash­back möglich, Rabatt auf das Galaxy S20 5G

Wer aktuell einen neuen 5G-fähigen Magenta Mobil-Tarif (MagentaMobil, MagentaMobil Young und FamilyCard, aber keine Special oder reinen Daten­ta­rife) abschließt, bekommt 100 Euro "Cash­back" aufs eigene Giro­konto, wobei der Wechsel zwischen dem 1. und 27. Juli erfolgen muss. Ein MagentaMobil S-Tarif kostet dann (ohne Smart­phone) 38,94 Euro im Monat plus einmalig 38,94 Euro Bereit­stel­lungs­preis.

Wer eine Vertrags­ver­län­ge­rung durch­führt, bekommt diese Gutschrift eben­falls, wenn er oder sie in einen "mindes­tens gleich­wer­tigen Tarif" der aktu­ellen Genera­tion wech­selt.

Es gilt natür­lich immer das "Klein­ge­druckte": So ist die Aktion nicht mit der "Raus­kauf-Aktion" für neun Monate kombi­nierbar, und es gibt auch eine Gutschrift in Verbin­dung mit einer monat­li­chen Grund­preis­be­freiung, falls diese länger als drei Monate wäre.

Bevor die 100 Euro auf dem Konto eingehen, muss man sich erst einmal online beim Telekom-Partner Teqcycle regis­trieren und einen Kauf­nach­weis (Auftrags­be­stä­ti­gung) beifügen.

Wer sich zum neuen Vertrag ein Samsung Galaxy S20 5G dazu nimmt, bekommt das Gerät für 97 Cent, statt 199,95 Euro im Tarif Magenta Mobil L mit Top Smart­phone und zahlt danach monat­lich 77,93 Euro, die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt 24 Monate, und der Bereit­stel­lungs­preis beträgt 38,94 Euro.

Alle genannten Preise beinhalten die aktuell gültigen 16 Prozent Mehr­wert­steuer.

Voda­fone-Aktionen

Bei der Mehr­wert­steuer auf Prepaid-Produkte hat Voda­fone einen unge­wohnten Weg gewählt. Wer seit dem 1. Juli bis Jahres­ende sein Prepaid-Guthaben auflädt, bekommt kurz darauf auto­ma­tisch zusätz­liche 2,52 Prozent des Aufla­de­be­trags dazu spen­diert.

Mehrere Tests von teltarif.de und von Lesern bestä­tigten das Vorgehen, das oft auch per SMS ange­kün­digt wird. Der Bonus gilt aber nur für den aktu­ellen Nach­la­de­be­trag und nicht für bereits vorhan­denes Prepaid-Guthaben. Diese Lösung wurde von Voda­fone so gewählt, da bei Prepaid-Karten das Guthaben zunächst ohne Mehr­wert­steuer gerechnet wird und die Mehr­wert­steuer erst "auftaucht", wenn damit wirk­lich tele­fo­niert wird.

Voda­fone empfiehlt für seine Prepaid Kunden den CallYa-Tarif Digital, der 10 GB Daten­vo­lumen im Monat für 20 Euro enthält. Wer sich für einen echten Lauf­zeit­ver­trag entscheidet, bekommt in den Red-Tarifen aktuell 10 Euro auf den monat­li­chen Grund­preis ange­boten, aller­dings nur im ersten Jahr der 24-mona­tigen Mindes­ver­trags­lauf­zeit.

o2: Free Flex Starter läuft an/So senkt o2 die Mehr­wert­steuer

Beim Anbieter o2 geht im Juli der neue Tarif o2 Free Starter Flex an den Start: Er richtet sich an die Eltern von Kindern, die schon einen Vertrag bei o2 haben und dazu einen möglichst flexi­blen Tarif für den Nach­wuchs suchen.

Die geltende Senkung der Mehr­wert­steuer reicht Telefónica Deutsch­land (o2) an alle ihre Kunden weiter – insge­samt sei das ein hoher zwei­stel­liger Millionen-Euro-Betrag. Egal ob Bestands- oder Neukunden, egal bei welcher Marke sie sind und welches Produkt sie nutzen, egal ob sie mobil tele­fo­nieren oder im Fest­netz. Dies gelte natür­lich auch bei Endge­räten oder anderen Ange­boten, teilte das Unter­nehmen mit.

Wie sich die Brut­to­preise genau ändern, sollen inter­es­sierte Kunden auf der Webseite der jewei­ligen Marken erfahren, aber auch in den Läden und auf ihren Rech­nungen. Telefónica Deutsch­land (o2) möchte dabei für "best­mög­liche Trans­pa­renz" sorgen. Dafür seien "teils komplexe Ände­rungen bei Ange­boten in den Shops und in den Compu­ter­sys­temen erfor­der­lich gewesen.

Telefónica-Finanz­chef Markus Rolle betont, dass die Senkung der Mehr­wert­steuer selbst­ver­ständ­lich in vollem Umfang an unsere Kunden weiter­ge­geben werde. „Es ist uns gelungen, trotz der extrem kurzen Vorlauf­zeit prag­ma­ti­sche tech­ni­sche Lösungen für alle unsere Produkte zu finden und pünkt­lich umzu­setzen“.

Fair­phone bei mobilcom-debitel

Wer sich ein beson­ders umwelt­be­wusstes Smart­phone kaufen möchte, könnte mit einem Gerät von Fair­phone lieb­äu­geln. Der Service-Provider mobilcom-debitel bietet seinen Kunden im Rahmen einer bis zum 31. Juli befris­teten Sonder­ak­tion einen Extra-Bonus in Höhe von 50 Euro bei Rück­gabe eines Altge­rätes an. Wer also das Geld in ein Fair­phone 3 inves­tiert und sein Altgerät für - sagen wir 60 Euro "Wert" zurück gibt, bekäme dann 110 Euro. Dabei ist es egal, welche Altge­räte zurück­ge­geben werden.

Zurück­ge­ge­bene Smart- oder Feature-Phones müssen ledig­lich selb­ständig hoch­fahren und äußer­lich ohne Defekte, wie einem Glas-, Display- oder Gehäu­se­bruch sein. Diese Aktion steht in allen mobilcom-debitel-Shops zur Verfü­gung und kann auch online wahr­ge­nommen werden.

Die Lebens­zy­klen für herkömm­liche Smart­phones sind in den letzten Jahren immer kürzer geworden. Viele Kunden nutzen Vertrags­ver­län­ge­rungen, um sich dabei neue Hard­ware anzu­schaffen. Die Folge: Altge­räte sammeln sich in den Schub­laden. Oft sind viele dieser Geräte noch tadellos in Schuss. Dafür gibt es einen Markt und inter­es­sierte Käufer. Selbst Geräte, die funk­ti­ons­un­tüchtig sind, sollten nicht in den Wohn­zimmer-Schub­laden verstauben, denn sie enthalten seltene Metalle und Rohstoffe, die dem Verwer­tungs­kreis­lauf wieder zuge­führt werden können.

mobilcom-debitel bietet daher allen Kunden schon seit längerer Zeit einen Smart­phone-Rück­kauf-Service an, auch wenn man sich statt des Fair­phone für ein anderes Modell inter­es­siert.

Tarif-Aktionen bei mobilcom-debitel

Tarif­seitig laufen in diesem Monat die Akti­ons­an­ge­bote im haus­ei­genen "Green Port­folio" der mobilcom-debitel weiter: So kostet die Allnet Flats green LTE mit 18 GB 19,99 Euro pro Monat im Netz von Telekom oder 18 Euro pro Monat im Netz von Voda­fone.

Im o2-Netz gibt es sogar 20 GB für 16,99 Euro im Monat. Für Einsteiger sollte der Green LTE 6 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro pro Monat reichen.

Beim Discounter klar­mobil gibt es analog dazu die Allnet Flats 3, 5 und 10 weiterhin jeweils mit 2 GB unge­dros­seltem Inklusiv-Volumen oben­drauf (zudem entfällt bis zum 23. Juli noch der sonst übliche Anschluss­preis).

Bliebe noch zu erwähnen, dass der redu­zierte Mehr­wert­steu­er­satz durch die Freenet-Gruppe an die Kunden weiter­ge­geben wird. Dieser wird dann entspre­chend in der Rech­nung ausge­wiesen.