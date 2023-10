Handy-Mast mit Windturbinen erzeugt eigenen Strom

Die Mobil­funk­ver­sor­gung soll krisen­fester werden. Hierzu expe­rimen­tieren Netz­betreiber und Netz­aus­rüster schon seit einigen Jahren mit Wind­tur­binen am Funk­mast. Das gibt es jetzt auch in Hessen.

Windturbinen an einem Handy-Mast von Vantage Towers

Bild: Vantage Towers Im Taunus nahe Bad Camberg ist heute der erste hessi­sche Mobil­funk­mast mit inte­grierten Wind­tur­binen für eine eigene Strom­ver­sor­gung offi­ziell in Betrieb genommen worden.

Die erzeugte Energie werde vor Ort für den Betrieb genutzt, und bei opti­malen Wind­ver­hält­nissen könne bis zu 100 Prozent des Bedarfs gedeckt werden, teilte Digi­tal­minis­terin Kris­tina Sinemus mit. Mit Hilfe der kleinen Turbinen könne der Mobil­funk nach­hal­tiger und effi­zienter werden.

Mobil­funk­ver­sor­gung soll krisen­fester werden

Bild: Vantage Towers "Zudem wird die Mobil­funk­ver­sor­gung krisen­fester, da bei einem etwa­igen Ausfall des Strom­netzes das Back-up-System aus Batte­rien unter­stützt und der Mast weiterhin senden kann", erläu­terte die CDU-Poli­tikerin. Das Land wolle mit allen betei­ligten Unter­nehmen prüfen, ob weitere Masten mit dieser Technik ausge­stattet werden könnten.

Am Mobil­funk­mast in Bad Camberg sind auf einem Stahl­gitter in einer Höhe von 40 Metern acht Wind­tur­binen montiert. Mit dem Pilot­pro­jekt an deutsch­land­weit 52 Funk­masten will der Betreiber Vantage Towers nach eigenen Angaben den Ener­gie­ver­brauch verrin­gern und Erfah­rungen beim Betrieb sammeln.

Lang­fristig und in Kombi­nation mit anderen erneu­erbaren Ener­gien wie Photo­vol­taik könnten die Klein­wind­kraft­anlagen auch für die Strom­ver­sor­gung von Mobil­funk­sta­tionen einge­setzt werden, die nicht an das Strom­netz ange­schlossen sind, wie das Minis­terium erläu­terte.

Neu ist diese Idee nicht: Der schwe­dische Netz­werk­aus­rüster Ericsson hat bereits 2011 ein Konzept für Mobil­funk-Basis­sta­tionen vorge­stellt, die mit Wind­energie betrieben werden.