Handy-Versicherung gegen Diebstahl: Viele Einschränkungen

Versicherungen gegen Handy-Diebstahl haben viele Einschränkungen Gegen Diebstahl soll eine Handy-Versicherung schützen. Doch oft stellen die Anbieter hohe Anforderungen an ihre Kunden. Ein Beispiel: Im öffentlichen Raum sollen Handybesitzer ihr Telefon in der Regel körpernah tragen - also im persönlichen Gewahrsam mitführen, informiert die Verbraucher­zentrale Hamburg. Sonst zahlt der Versicherer unter Umständen nicht.

Das Problem: Die meisten Verbraucher verhalten sich im Alltag nicht entsprechend der Anforderungen der Versicherer. Das zeigt auch eine repräsentative Forsa-Umfrage: Rund 30 Prozent der befragten Handy­besitzer stecken das Telefon in die Handtasche, die Umhängetasche oder in den Rucksack. Doch wer das Handy so aufbewahrt, muss unter Umständen damit rechnen, dass der Handy-Versicherer im Schadensfall nicht zahlt, warnt die Initiative Marktwächter Finanzen des Verbraucher­zentrale Bundes­verbandes (vzbv). Nach Angaben der Verbraucher­schützer häufen sich derzeit die Fälle, bei denen der Schutz der Handy-Versicherung nicht greift. Bei Raub oder Einbruch kommt jedoch meist die Hausrat-Versicherung für den Verlust auf.

Umfrage zu Handy-Versicherung

Forsa hat Ende Dezember 2016 insgesamt 1019 Erwachsene befragt, die in Deutschland leben. Für eine Umfrage zu Handy-Versicherungen wurden diese unter anderem gefragt, ob sie eine Handy-Versicherung besitzen oder in Zukunft eine abschließen werden. Ein Teil der Ergebnisse hat ergeben: Gerade junge Menschen schließen häufig eine Handyversicherung ab - bei den unter 30-Jährigen Befragten sind es knapp 40 Prozent. Insgesamt tun dies nur 17 Prozent aller Befragten.

