Alcatel 1S und 3L: Zwei Einsteiger-Handys im Hands-On

Der chine­sische Hersteller TCL, zu Hause im Science Park in Hong­kong, ist in Europa durch die Über­nahme der Handy­sparte der ursprüng­lich fran­zösi­schen TK-Marke Alcatel bekannt geworden. Das Unter­nehmen hatte einige Zeit die Produk­tion der Neuauf­lage der kultigen BlackBerry-Smart­phones über­nommen (Motion, Key1, Key2, Key2LE), also von Smart­phones mit echter Tastatur. Doch hier soll der Support endgültig im August 2022 enden und Soft­ware-Sicher­heits-Updates gibts schon seit längerem nur noch sehr unre­gel­mäßig. TCL, die in Europa von der Firma TCT in Paris vertreten werden, setzt auf höher­wer­tige Produkte zu möglichst güns­tigen Preisen.

Alcatel 1S oder 3L?

Kurz angetestet: Die Alcatels 1S und 3L konnten unterm Strich nicht wirklich überzeugen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Zwei Modelle wollen wir uns anschauen, die es vom Namen gar nicht vermuten lassen, aber von der Technik relativ ähnlich sind, das Alcatel 1S (2021), werks­intern als 6025D, und das Alcatel 3L (2021), intern als 6056D bezeichnet. Alcatel bewirbt diese Smart­phones mit einem "über­zeu­genden Display und Kamera-Erlebnis zu einem erschwing­lichen Preis". Nun ja, da kann man geteilter Meinung sein.

Die Außen­maße

Beide Modelle sind etwa 166 x 76 x 8,8 mm groß und wiegen 190 Gramm. Es gibt drei (eigent­lich vier) Tasten, einmal links für den Google Assistant und rechts für die Laut­stärken-Wippe und den Ein-Aus-Schalter. Auf der linken Seite kann der kombi­nierte SIM-SD-Karten-Schacht mit einer mitge­lie­ferten Nadel aufge­drückt werden. Der Schacht fasst entweder zweimal Nano-SIM oder einmal Nano-SIM und eine microSD-Karte. Das Alcatel 6056D (3L) links und das Modell 6025 (1S) rechts.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Lade­buchse ist noch Micro-USB und es gibt auch noch eine 3,5 mm Klin­ken­buchse für ein mitge­lie­fertes einfa­ches Headset. Zum Liefer­umfang gehört neben dem Handy noch ein 10 Watt Netz­teil ("Travel Charger") mit USB-A-Ausgang und passendem Kabel. Als Gehäu­sefarben sieht Alcatel ein übli­ches schwarz ("Elegant Black") und ein dunkles Blau ("Twilight Blue") vor.

Die Soft­ware

Als Betriebs­system hat Alcatel ein relativ unver­bas­teltes Android 11 spen­diert, das kurio­ser­weise je nach Modell­vari­ante zwei unter­schied­liche Patch-Stände aufweist. Das güns­tigere Modell 6025 (1S) bekam schon den neueren Android-Sicher­heits­patch vom 5.1.2021 ausge­lie­fert. Das teurere 3L musste zum Test­zeit­punkt noch mit dem 5.12.2020 vorlieb nehmen. Neben allerlei Google-Soft­ware hat TCL eine eigene Galerie (für Bilder) und die Spiele "Asphalt Nitro" und "MIC Rebel Guns" (jeweils von Game­loft) beigepackt. Der Kinder­modus soll das Handy kind­gerechter machen, indem nur bestimmte Apps frei­gegeben werden sollen.

Das Innen­leben

Der Grafik-Prozessor spricht OpenGL ES 3.2, auf dem Telefon ist Java VM2.1.0 instal­liert. Der Kern­pro­zessor ist ein 64-bit ARM-Chip, der mit einem Linux-Kernel 4.19.127-00005-g69c8552-dirty läuft.

Das Display ist bei beiden Versionen 6,52 Zoll (16,56 cm) groß mit Mini-Notch, und hat eine Auflö­sung von 720 x 1600 Pixel mit fünf oder mehr Berüh­rungs­punkten (Multi­touch). Als SoC (System on a Chip) wurde der MT6762V/WD von Mediatek gewählt, der 8 Kerne enthält, wovon 4 Kerne mit 1,80 GHz ARM Cortex-A53 und die anderen 4 Kerne mit 1,50 GHz ARM Cortex-A53 laufen. Die Takt­fre­quenz der ersten vier Kerne kann zwischen 900 MHz und 1,80 GHz schwanken, die anderen zwischen 400 MHz und 1,50 GHz. Der Grafik-Chip (GPU) wurde von Imagi­nation Tech­nolo­gies gelie­fert, es ist ein PowerVR Rogue GE8320.

Unter­schiede beim Arbeits­spei­cher

In punkto Arbeits­spei­cher unter­scheiden sich die beiden Kandi­daten: Das 1S hat insge­samt knapp 3 GB RAM (2813,8 MB) wovon auf unserem Test­muster 1233,6 MB (43 Prozent) verfügbar waren. Der interne Spei­cher betrug insge­samt 20,89 GB, wovon 12,10 GB (58 Prozent) verfügbar waren. Das 3L hat etwas mehr, nämlich 4 GB (38218,8 MB) wovon 1639 MB verfügbar waren. Auch beim internen Spei­cher hat man zuge­legt und knapp 50 GB spen­diert (knapp 40 GB nutzbar)

Unter­schiede bei der Kamera

Einfacher Schnappschuss mit dem Alcatel 1S. Die Kamera liefert verwaschene Bilder.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Kassenzettel und Werbeprospekt mit dem Alcatel 1S

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Haupt­kamera des 1S nennt 13 MP Auflö­sung bei einer Blende von f/2,0 und einer Brenn­weite von 3,54 mm. Für das 3L ist eine Auflö­sung von 12 MP mit einer Blende f/1,8 und 4,8 mm Brenn­weite zu ermit­teln.

Bei der Front­kamera (für Selfies) des 1S sind es 5 MP (Blende 2,2), das 3L wartet mit 8 MP (f/2,0), beide haben eine Brenn­weite von 2,24 mm. Die bessere Kamera des Alcatel 3L kann unterm Strich auch nicht überzeugen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Das Blau des Prospektes ist beim Alcatel 3L schon satter, aber es fehlt auch hier an Schärfe.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Der Akku ist in beiden Modelle mit 4000 mAh gleich dimen­sio­niert.

Mobil­funk kann 2G-4G und WiFi, aber kein 5G

Der Mobil­funk­teil beherrscht 2G (Quad­band), 3G (in Deutsch­land bald Geschichte) und 4G auf den übli­chen Bändern, für LTE wird Cat. 4 (150 MBit/s DL, 50 MBit/s UL) ange­geben. 5G beherrscht das Gerät nicht. WiFi (WLAN) funkt nach Stan­dard 802.11b/g/n auf 2,4 GHz. "WiFi direct" soll den Daten­aus­tausch zwischen Alcatel-Tele­fonen erlauben.

VoLTE geht nicht immer

Von einem heutigen Mobil­telefon muss man erwarten können, dass es nicht nur 4G/LTE sondern auch VoLTE (Sprach­tele­fonie über 4G/LTE) beherrscht. Sofern man Kunde bei Original-Telekom oder Original-Voda­fone ist, hat das bei unseren beiden Test­mus­tern funk­tio­niert. SIM-Karten von Original o2 wollten mit VoLTE nicht zusam­men­arbeiten. Woran das genau liegt, weiß niemand bzw. dieje­nigen, die es wissen müssten, sind nicht erreichbar oder verweisen auf das Preis-Leis­tungs­ver­hältnis.

Wer meint, mit kryp­tischen Tasten­folgen wie *#*#4636#*#* in die entspre­chenden Menüs vorzu­stoßen, wird enttäuscht: Es gibt als Antwort nur Versi­ons­infor­mationen zur Modell­nummer, Soft­ware- und Hard­ware­ver­sion. Die Pro-Version der App "Netmo­nitor" von Vitaly V findet das Android-Radio-Menü dann doch, aber da ist die VoLTE Kenn­zeich­nung schlicht ausge­graut.

Mobiles Bezahlen per NFC nicht möglich

Wer sich für mobiles Bezahlen inter­essiert: Zwar ist die App Google Pay ab Werk vorin­stal­liert, kann aber gar nicht genutzt werden, weil das Telefon (in beiden Vari­anten) gar kein NFC beherrscht.

Finger­abdruck und Gesichts­erken­nung

Auf der Rück­seite beider Kandi­daten gibt es einen Finger­abdruck-Sensor, Android 11 erlaubt auch die Entsper­rung per Gesichts­erken­nung. Ob sie so sicher wie die FaceID von Apple ist, würden wir in Zweifel ziehen.

Die Praxis

Der Unter­schied von Foto­auf­nahmen zwischen beiden Modellen ist deut­lich, das 3L zeigt klarere Bilder. Wer aber eine Karriere als Foto­graf plant, sollte sich unmit­telbar für eine ganz andere Preis- und Leis­tungs­klasse als diese beiden Kandi­daten entscheiden. Das Anschauen von Videos mit Ton ist kein Vergnügen, weil der Laut­spre­cher für die Wieder­gabe viel zu leise ist. Die Displays sind nett anzu­schauen, aber im Freien bei direkter Sonnen­ein­strah­lung ist schnell Schluss, man braucht die eigene Hand, um sich Schatten zu spenden.

Ein Fazit

Vor dem Kauf lohnt es sich, genau hinzu­schauen und zu verglei­chen. Für etwa das gleiche Geld oder sogar weniger kann man auch leis­tungs­fähi­gere Geräte anderer Hersteller erwi­schen. Als Telefon zum Tele­fonieren mögen die Alcatel-Geschwister im Telekom- oder Voda­fone-Netz durch­gehen, ohne VoLTE und bald ohne 3G wird man im o2-Netz nur mit 2G-Tele­fonie keine lang­fris­tige Freude haben. Als Telefon, um ein paar E-Mails zu checken oder nach dem Weg zu "fragen", kann man es gebrau­chen, sofern es draußen nicht zu hell wird. Mobiles Bezahlen mit dem Handy ist heute "Quasi Stan­dard", aber nicht mit dem Alcatel 1S oder 3L. Zu loben ist, dass Alcatel das Android 11 weit­gehend unan­getastet lässt.

Die Preise?

Das Alcatel 1S (2021) soll etwa 129,99 Euro (UVP) kosten, diesen Preis haben wir auch bei Preis­ver­glei­chern so gesehen. Das 3L (2021) ist für 159 Euro zu bekommen. Nimmt man das Xiaomi Redmi 9 zum Vergleich, bekommt man ähnliche tech­nische Daten (wenn auch "nur" Android 10), dafür aber mit NFC-Funk­tion und zu einem deut­lich güns­tigerem Preis.