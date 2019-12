Handelsstreit: USA und China stehen vor einem "Big Deal"

Unter­händler der USA und China befinden sich über­einstim­menden Medi­enbe­richten zufolge in den letzten Zügen für ein parti­elles Handels­abkommen, das neue Straf­zölle auf chine­sische Konsum­güter vorerst verhin­dern würde. Die US-Unter­händler hätten der chine­sischen Seite zudem ange­boten, bereits bestehende Straf­zölle zu verrin­gern, berich­teten unter anderem das Wall Street Journal und der Sender Fox Busi­ness unter Beru­fung auf mit der Ange­legen­heit betraute Personen. Das Weiße Haus wollte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu äußern.

Trump: "Großer Deal" mit China

Trump verbreitet Optimismus: "Big Deal" mit China sei möglich Trump hatte bereits im Oktober eine Teil­eini­gung in dem seit rund einein­halb Jahren andau­ernden Handels­konflikt verkündet. Zur ange­dachten Unter­zeich­nung im November kam es aller­dings nicht. Zuletzt hatte Trump mehr­fach wider­sprüch­liche Signale gesendet. Anfang Dezember spielte er offen mit dem Gedanken, mit einem Abkommen bis nach der US-Wahl zu warten. Gestern hatte Trump dann wieder Opti­mismus verbreitet und auf Twitter geschrieben, dass man einem "großen Deal" mit China sehr nahe sei.

Am Sonntag (15. Dezember) sollen eigent­lich zusätz­liche Straf­zölle von 15 Prozent auf in China produ­zierte Konsum­güter wie Laptops und Smart­phones im Wert von rund 150 Milli­arden US-Dollar verhängt werden. Sollte es dazu kommen, würden damit auf fast alle Importe aus China - Waren im Wert von rund 500 Milli­arden US-Dollar pro Jahr - zusätz­liche Gebühren erhoben werden.

Im Handels­streit-Universum ist auch Huawei großes Thema. Der Smart­phone-Hersteller und Netz­werk­ausrüster will ein weiteres Mal die Gerichte bemühen: Dieses Mal geht es um eine Anord­nung des FCC, die auch Auswir­kungen auf den Netz­ausbau in länd­lichen US-Regionen haben könnte. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.

