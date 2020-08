Telekom will bei Mehr-Marken-Händlern präsenter werden

Spre­chen Mobil­funk­an­bieter von einem "Partner", so bedeutet das im Jargon der Szene ein (Fach-)Händler. Das kann ein "Exklusiv-Partner" sein, der ausschließ­lich eine Marke (beispiels­weise nur die Marke Telekom) vertreibt, aber auch ein "Multi­brand"-Partner, der neben der Marke Telekom (und der haus­ei­genen Discount-Marke cong­star) auch noch Produkte von Voda­fone, Telefónica/o2, und viel­leicht auch von Service-Provi­dern (wie mobilcom-debitel oder Dril­lisch) im Programm hat oder soge­nannte Ethno-Marken wie Lebara, Lyca­mo­bile, Ortel­mo­bile und so weiter vertreibt.

Multi­brand und Telekom-Multi­brand

Der Begriff "Multi­brand" hat hier übri­gens rein gar nichts mit der Telekom-Tochter Telekom-Multi­brand zu tun, welche als Dienst­leister im Hinter­grund die Platt­form für große Discounter-Kunden wie Edeka-Smart, Norma-Connect, Kauf­land mobil (ehemalig Life­cell/Turk­cell), aber auch das Mobil­funk­an­gebot des Fuss­ball­clubs FCBayern-München bereit­stellt.

Viele Händler haben stark zu kämpfen, die "Corona bedingte Delle" sei über­wunden, das Neukun­den­ge­schäft liege wieder auf Januar-Niveau, berich­tete Georg Schmitz-Axe, Leiter "Telekom Partner" bei der Deut­schen Telekom. In einer Tele­fon­kon­fe­renz stellte er das neue "Multi­brand"-Konzept der Telekom für den Handel vor.

Telekom soll im Handel besser "sichtbar" sein

Moderne Läden haben heute das "Shop in Shop"-Konzept, wo bestimmte Flächen für bestimmte Marken "reserviert" sind

Foto: Deutsche Telekom Kern­ele­ment des Konzepts ist die Plat­zie­rung der Telekom als "Premium-Marke" auf der Verkaufs­fläche, um so die Attrak­ti­vität der Händler ("Partner") zu stei­gern. Im Verkaufs­ge­spräch sollen alle Kern­pro­dukte des Telekom-Sorti­ments live gezeigt werden können, wie z.B. MagentaTV (Fern­sehen), Magenta SmartHome (Steue­rung im Haus oder der Wohnung) und Mobil­funk, wobei ein Besuch für den Kunden zu einem Erlebnis werden soll. Hat es dem Kunden gefallen, kommt er sicher wieder und kauft dann viel­leicht noch etwas anderes oder verlän­gert einen Vertrag oder nimmt eine Karte für die Tochter etc.

Die Shops sollen neu ausge­stattet oder gestaltet werden, damit die "Wieder­erken­nung der Marke Telekom" besser wird. Das neue Konzept sei so flexibel, dass es bei unter­schied­li­chen Laden­größen funk­tio­niert, also für den kleinen inha­ber­ge­führten "Mini­laden" bis hin zum Flächen­fach­markt mit Fach­ab­tei­lungen.

Test­kunden gesucht

Ab September soll das neue Konzept zunächst an fünf Stand­orten auspro­biert werden. Wer darauf neugierig ist, kann wahl­weise zum "Mobiler-Handy­be­rater" (Sebas­tian Kunkel), Aschaf­fen­burger Str. 199a, 63857 Wald­a­schaff (Groß­raum Rhein-Main), oder dem MediaMarkt/Saturn Bremen (Papen­straße 5), bei Bührs (Plet­ten­berger Str. 7, 49324 Melle) oder faro-com (Neubran­den­burger Str.1b, 17291 Prenzlau) oder im "Buero2002" (Königstr. 4, 16259 Bad Frei­en­walde) vorbei­schauen.

Bundes­weit sollen die Läden dann nächstes Jahr umge­staltet werden.

5G als Chance für den Handel

Mit verschiedenen Modulen kann die Präsentation den möglichen Flächen angepasst werden

Foto: Deutsche Telekom Die Händler sollten die sich auftu­enden Chancen durch 5G erkennen, das "größte 5G-Netz der Telekom in Deutsch­land" biete eine gute Möglich­keit für einen Neuan­fang im Handel nach dem Lock­down. Schließ­lich könnten fast 40 Millionen Menschen ("halb Deutsch­land") bereits 5G nutzen (sofern sie ein zu den aktu­ellen Stan­dards passendes Endgerät haben oder sich eines im Laden kaufen).

Schmitz-Axe wünscht sich eine ähnliche Entwick­lung, wie beim Umstieg von 3G auf 4G. Er nennt die Argu­mente Video-Strea­ming, Online-Gaming, den Einsatz von Augmented Reality (AR) oder virtu­ellen Welten (VR), das bringe dem Handel viele neue Möglich­keiten. Der Einzel­handel müsse "zukunfts­fähig" gemacht werden.

Inter­net­an­fragen zum Handel weiter­leiten

Schmitz Axe ist klar, dass nicht erst seit dem Lock­down viel mehr direkt im Internet bestellt wird. Diesen Online-Traffic möchte er auch den Händ­lern "zuführen". Ein Beispiel: Eine Kunde aus Klein-Neudorf-Hausen, könnte im Internet nach einem Handy oder einem Tarif schauen und würde dann zu einem Händler in eigenen oder dem Nach­barort gelotst werden. Dort könnte er sich das Gerät anschauen und sich beraten lassen, ob es das kann, was dem Kunde vorschwebt.

Neuer Händ­ler­beirat

Wie in der Schule, wo es einen Klas­sen­spre­cher und darüber ein Schü­ler­ver­tre­tungs­gre­mium gibt, hat die Telekom ihren Händ­ler­beirat "neu aufge­stellt". Darin treffen sich künftig elf Vertreter von größeren Fach­märkten, mitt­leren und klei­neren Multi­brand- und Exklusiv-Part­nern. Bisher waren in diesem Beirat 16 Mitglieder vertreten, die von der Telekom dazu einge­laden wurden.

Part­ner­gipfel am 24. September voll digital

Auch wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, soll der Kunde die Marke Telekom sofort "wiedererkennen" können

Foto: Deutsche Telekom Eigent­lich war für die Händler ein "Part­ner­gipfel", also eine Road­show (eine regio­nale Mini-Messe, die an wech­selnden Stand­orten im Land aufge­baut wird) geplant, doch das ist derzeit nicht möglich. Also wird diese Veran­stal­tung am 24. September "digital" statt­finden. Auf dieser "Messe" sollen dann auch händ­ler­spe­zi­fi­sche Fragen wie Abläufe ("Prozesse"), Service, Daten­aus­wer­tungen und Zugriffs­mög­lich­keiten und natür­lich die Einkaufs-Kondi­tionen und Provi­sionen disku­tiert werden.

2200 Teil­nehmer, bestehend aus Exklusiv- und Multi­brand-Part­nern sowie Mitar­bei­tern der Telekom und der betei­ligten Orga­ni­sa­tion und Partner-Unter­nehmen, sollen sich an diesem Tag virtuell im Netz treffen.