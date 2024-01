Handball-EM: Rekord-Datenverkehr bei Telekom, Vodafone und o2

Mehr als 53.000 Besu­cher schauten in der Düssel­dorfer "Merkur-Spiele-Arena" dem 27:14-Auftakt-Sieg der Deut­schen Hand­baller bei der Heim-EM gegen die Schweiz zu. Nie zuvor seien mehr Fans bei einem Hand­ball-Spiel live dabei gewesen. Schon unmit­telbar zuvor, beim Auftakt­spiel zwischen Frank­reich und Nord­maze­donien (39:29), hatten sich die Tribünen schnell gefüllt. Doch die Hand­ball-Anhänger in Düssel­dorf sorgten nicht nur für volle Ränge, sondern auch für einen zweiten Welt­rekord­wert - und zwar mit ihren Handys.

Als die Hand­baller auf dem Feld die Euro­pameis­ter­schaft mit den ersten beiden Partien eröff­neten, ließen die Fans auf den Tribünen das Handy­netz von Voda­fone "glühen". Während des Hand­ball­abends trans­por­tierte das Voda­fone-Netz im Stadion, das durch zahl­reiche LTE- und 5G-Antennen versorgt wird, insge­samt 960 Giga­byte Daten. In Ballungsgebieten fallen ohnehin die meisten Daten an, beim Sport noch wesentlich mehr

Foto: Vodafone Zum Vergleich: Damit hatte das Mobil­funk­netz in und direkt um das Stadion herum rund 100.000 mal so viel zu tun wie an einem normalen Werktag ohne Sport­ver­anstal­tung. Und: Mit der Daten­menge, die in sechs Stunden durch das Stadion-Netz rauschte, könnte man fast zwei Monate am Stück Serien bei Netflix streamen.

Daten­rekord: Frank­reich - Nord­maze­donien

Zum Handy-Welt­rekord-Spiel avan­cierte dabei die Partie zwischen Frank­reich und Nord­maze­donien. Denn die Handall-Fans teilten ihre Eindrücke aus der Arena vor allem noch bevor das DHB-Team aktiv ins Spiel­geschehen einge­griffen hatte in den sozialen Medien: Zwischen 17 und 20 Uhr rauschten insge­samt 520 Giga­byte Daten durch das lokale Mobil­funk­netz von Voda­fone. Somit seien mehr als jemals zuvor bei einem Hand­ball­spiel gemessen worden.

Vermut­lich auch, weil in diesem Zeit­raum viele Fans im Stadion eintrafen und unmit­telbar Fotos und Videos mit ihren Freunden teilten. In den drei Stunden rund um das Spiel der Deut­schen Hand­ball-Natio­nal­mann­schaft (20 bis 23 Uhr) waren es 445 Giga­byte Daten. Sogar König Fußball hatte im Duell mit dem Frank­reich-Spiel beim Hand­ball das Nach­sehen.

Den abso­luten Höhe­punkt gab es im Handy­netz um rund 20 Uhr, als die Partie zwischen Frank­reich und Nord­maze­donien gerade endete, der Count­down zum Deutsch­land-Spiel begann und das Stadion sich restlos füllte. In der Stunde zwischen 19 und 20 Uhr über­mit­telte das lokale Handy­netz fast 212 Giga­byte Daten. Ein großer Anteil der Daten wurde dabei über das neue 5G-Netz trans­por­tiert, sodass hoch­auf­lösende Fotos und Videos verzö­gerungs­frei in den sozialen Medien landeten.

Gründe für den Handy-Rekord

Seit Mannesmann D2-Privat dabei: Vodafone-Technikchefin Tanja Richter

Foto. Vodafone Deutschland Doch woher kommen die großen Daten­mengen beim Hand­ball-Welt­rekord-Spiel? "Im Stadion in Düssel­dorf haben wir ein sehr schnelles 5G-Netz akti­viert. Sehr viele Fans haben ihre Eindrücke direkt mit ihren Fami­lien oder Freunden geteilt, als sie das Stadion betreten haben. Bei WhatsApp, Insta­gram und Co. mit hoch­auf­lösenden Fotos und immer öfter auch mit sehr daten­inten­siven Videos. Die beson­ders schnelle 5G-Technik macht es möglich, dass all die Fans ihre Fotos und Videos zeit­gleich und schnell verschi­cken können", so Voda­fone-Technik-Chefin Tanja Richter.

"Was auffällt: Die meisten digi­talen Grüße sendeten die Fans noch bevor die Deut­schen Hand­baller ins Spiel­geschehen eingriffen. Als das DHB-Team dann selbst spielte, wurde es etwas ruhiger in unserem Mobil­funk­netz", erläu­tert Voda­fone-Technik-Chefin Tanja Richter die Hinter­gründe. Und die Stadi­onbe­sucher teilten ihre Eindrücke nicht nur mit Fotos und Videos - sie führten während des Hand­ball-Abends etwa 12.800 Tele­fonate im Handy­netz von Voda­fone.

Größere Handy-Nutzung als beim Fußball

Was auffällt: Beim Handy-Rekord-Spiel zwischen Frank­reich und Nord­maze­donien griffen die Hand­ball-Anhänger sogar häufiger für Daten­dienste zum Handy als die Fußball-Fans von Fortuna Düssel­dorf: Beim letzten ausver­kauften Heim­spiel von Fortuna Düssel­dorf gegen den 1. FC Kaisers­lau­tern am Sams­tag­abend, 21. Oktober, an dem die Zuschauer freien Eintritt genossen, trans­por­tierte das Voda­fone-Netz in drei Stunden etwa 480 Giga­byte Daten – und damit acht Prozent weniger als beim Handy-Rekord-Spiel beim Hand­ball.

Beim letzten Heim­spiel der Fortuna gegen Holstein Kiel am 10. Dezember vor immerhin 31.000 Zuschauern wurden im Stadion vor und während des Spiels insge­samt 400 Giga­byte Daten über­mit­telt.

Über­sicht: So viele Daten flossen bei Voda­fone

Daten­menge:

17-18 Uhr: 145 Giga­byte

18-19 Uhr: 161 Giga­byte

19-20 Uhr: 212 Giga­byte

20-21 Uhr: 152 Giga­byte

21-22 Uhr: 159 Giga­byte

22:23 Uhr: 130 Giga­byte

17-18 Uhr: 2130 Gespräche

18-19 Uhr: 2230 Gespräche

19-20 Uhr: 3820 Gespräche

20-21 Uhr: 1710 Gespräche

21-22 Uhr: 1300 Gespräche

22:23 Uhr: 1610 Gespräche

Das Zahlen­mate­rial von Voda­fone

Tele­fonate:

Die Voda­fone-Daten umfassen nicht nur "Original"-Voda­fone-Kunden, sondern auch die von Service-Provi­dern wie z.B. Freenet (vormals Mobilcom-Debitel, Klar­mobil u.a.), Amiva, WEtell oder Zweit­marken wie otelo, SIMon Mobile, Lidl Connect etc.

Das Zahlen­mate­rial von o2

Handballfans im Stadion übertragen mehr Daten als Fußballfans. So lauten die Ergebnisse von o2 und Vodafone

Foto: o2-Telefónica Kurz nach Voda­fone hat auch o2-Telefónica seine Zahlen vorge­legt, die den von Voda­fone aufge­zeigten Trend bestä­tigen. Insge­samt sind bei o2 zum EM-Auftakt rund 2000 Giga­byte Daten­volumen durch das o2-Mobil­funk­netz geflossen. Zur Spit­zen­zeit zwischen 19 bis 20 Uhr waren es "mehr als 330 Giga­byte", was auch bei o2 einen "neuen Mobil­funk-Daten­rekord für das Düssel­dorfer Stadion" darstellt.

1&1-Kunden dürften wohl im o2 Netz mitge­zählt worden sein.

Die Zahlen der Telekom

Auf Anfrage stellte uns auch die Telekom für den 10. Januar einige Zahlen zur Verfü­gung:

17-20 Uhr: 600 GB

20-23 Uhr: 550 GB

19-20 Uhr: 250 GB (stärkste Stunde)

Was wir nicht wissen

Auch hier wird nicht zwischen Original-Telekom und Service-Provider oder Discounter-Kunden bzw. Roaming-Gästen unter­schieden.

Es ist nicht bekannt, wie sich die Markt-Anteile der verschie­denen Netze unter den Besu­chern des Stadions aufteilen.

Die vielen Fans aus dem Ausland buchen sich je nach Prio­ritäten ihres eigenen Heimat-Anbie­ters bei Telekom, Voda­fone oder o2 ein, sofern sie sich nicht eine deut­sche SIM-Karte vor dem Spiel besorgt und korrekt regis­triert haben (was eher unwahr­schein­lich sein dürfte).

Fußball weiter vor Hand­ball?

Bundes­weit, so sieht es o2, sorge weiterhin der Fußball für die höchsten Nutzungs­werte im Mobil­funk. Laut Analyse von o2-Telefónica führte der Hand­ball-EM-Auftakt im ZDF zwar zu einem deut­lich sicht­baren Ausschlag, was die Daten­nut­zung im gesamten o2 Mobil­funk­netz betreffe. Dieser sei jedoch deut­lich vom Cham­pions-League-Spiel Manchester United gegen Bayern München vom 12. Dezember über­troffen worden. Übri­gens: Die Hand­ball-EM in Deutsch­land läuft noch bis zum 28. Januar.

Und außer­halb der Stadien?

Hand­ball- oder Fußball-Fans, die auf dem "flachen Land" wohnen, hätten viel­leicht auch gerne auf ihrem Handy die Spiele verfolgt. Doch das ist oft in vielen Regionen des Landes (noch) nicht möglich, weil hier die notwen­dige Netz-Versor­gung fehlt.

Jede Woche veröf­fent­lichen wir eine aktu­elle Statistik zum Netz­ausbau.