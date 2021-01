Hama: Zwei neue Internetradio-Tuner mit DAB+ und Bluetooth

Das Unter­nehmen Hama hat zum Start ins Jahr 2021 zwei neue HiFi-Tuner für bestehende Anlagen im 43 cm DIN-Format vorge­stellt.

Der "DIT2006BT" besitzt einen Empfänger für UKW (RDS), DAB/DAB+ sowie Zugang zu einem Inter­net­radio-Portal mit mehr als 25.000 Radio­sen­dern und Podcasts.

DIT2006BT: Radio plus Strea­ming

Neue HiFi-Tuner von Hama

Foto: Hama Nutzer können zudem Lieb­lings­musik per Musik­strea­ming auf dem Radio genießen dank Spotify-Connect-Unter­stüt­zung mit Zugriff auf Millionen Songs und bereits erstellte Play­lists. Dank einer Blue­tooth-Funk­tion können Nutzer zudem die Musik von Smart­phone, Tablet, Note­book und PC unkom­pli­ziert auf ihr Gerät streamen, Das Modell verfügt zudem über einen USB-Anschluss (Typ A) zum Laden und zur Wieder­gabe von externen Daten­trä­gern, etwa einem USB-Stick einer externen Fest­platte.

Prak­tisch: Per F-Anschluss können verschie­dene Antennen ange­schlossen werden, um den Empfang zu opti­mieren. So ist auch der Anschluss an eine Dach­antenne möglich. Die Verbin­dung mit dem Internet erfolgt wahl­weise kabellos per WLAN oder kabel­gebunden per LAN.

Bediener können den Tuner bequem vom Sofa aus steuern - per Smart­phone oder Tablet mit der UNDOK-App oder per Fern­bedie­nung. Eine Bedie­nung ist aber auch direkt am Gerät möglich. Preis und Liefer­datum des neuen Geräts stehen noch nicht fest.

HiFi-Tuner "DIT2105SBTX": Multi­room-Fähig­keit und Zugang zu Amazon Muaic

Der zweite neue Tuner, der "DIT2105SBTX", besitzt weit­gehend iden­tische Funk­tionen wie der DIT2006BT, besitzt aber zusätz­lich ein paar Extras: Der smarte Tuner ist multi­room­fähig und über­trägt per Blue­tooth die Signale an weitere Endge­räte in anderen Räumen. Zudem ist zusätz­lich zu Spotify auch Amazon Music inte­griert: Hierfür können Nutzer ihren Amazon-Account auf dem Radio hinter­legen für Zugriff auf Millionen Songs und bereits erstellte Play­lists. Das Modell ist bereits verfügbar und kostet rund 250 Euro im Handel.

