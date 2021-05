Kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ von Hama

Der Hersteller Hama hat pünkt­lich zum Beginn der Sommer­urlaubs-Saison ein neues, kompaktes Digi­tal­radio für den univer­sellen Gebrauch vorge­stellt: das "DR200BT".

Hierbei handelt es sich genau genommen um ein Kombi aus Blue­tooth-Laut­spre­cher und digi­talem DAB+-Radio. Die Blue­tooth-Funk­tion ermög­licht Musik­genuss auch via Smart­phone, Tablet, Netbook oder Note­book.

Im Radio­bereich gibt es neben den digi­talen DAB/DAB+-Stationen auch noch den klas­sischen UKW-Bereich, für Regionen, in denen das Digi­tal­radio noch nicht ausge­baut ist oder für Programme, die noch nicht digital zu hören sind. Das DR200BT von Hama

Foto: Hama Der inte­grierte Akku sorgt beispiels­weise im Camping­urlaub oder auf Wande­rungen für bis zu acht Stunden Musik­genuss bei mitt­lerer Laut­stärke. Die Aufla­dung erfolgt über den USB-Anschluss und nicht zwin­gend über eine 230-Volt-Steck­dose, was vor allem prak­tisch beim Einsatz in Auto oder Wohn­mobil oder bei der Aufla­dung über eine Power­bank ist.

Das mitge­lie­ferte USB-C-Kabel und die Bord­netz­span­nung sind laut Hama ausrei­chend, um das Radio zu betreiben oder wieder aufzu­laden.

Direkt­wahl­tasten, AUX-In und Weck­funk­tion

Auf zwei Direkt­wahl­tasten können Nutzer bis zu vier Lieb­lings­sender (zwei UKW, zwei DAB+) spei­chern und sofort abrufen. Ansonsten bietet das Gerät je 30 Sender­spei­cher pro Wellen­band, einen Anschluss für externe Geräte (AUX-In) und - beson­ders prak­tisch für unter­wegs - eine Weck­funk­tion mit Snooze und Sleep­timer.

Das Modell besitzt zudem ein 2,4-Zoll-Farb­dis­play, über das auch Zusatz­infor­mationen wie Slide­shows oder Bilder abge­rufen werden können. Das Hama DR200BT gibt es ab sofort ab rund 50 Euro im Handel.

