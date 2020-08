Bilanz: Deutsche Telekom in neuen Dimensionen

Von getrennten Orten per Telefon verbunden, stellte die Deut­sche Telekom heute ihre beacht­li­chen Halb­jah­res­zahlen vor. teltarif.de war dabei.

Unge­wöhn­liche Zeiten erfor­dern unge­wöhn­li­ches Vorgehen. Erst­malig fand die Präsen­ta­tion der Halb­jah­res­zahlen der Telekom nicht einem Konfe­renz-Saal in Bonn statt, sondern die Teil­nehmer (Tim Höttges (CEO), Chris­tian Illek (CFO) und Philipp Schin­dera (Leiter der Konzern­kom­mu­ni­ka­tion) meldeten sich von getrennten Orten, per Telefon mit den neugie­rigen Jour­na­listen verbunden.

Nummer 1 in Europa, wollen Nummer 1 in USA werden

Obwohl Telekom Chef Höttges sein Team gebeten hatte, aus den Bericht alle Super­la­tive heraus­zu­nehmen, war ihm der Stolz anzu­merken: "Wir haben aktuell groß­ar­tige Zahlen." "Wir sind in Europa bereits Nummer 1 und wollen in Amerika Nummer 1 werden." Und das kann er mit Zahlen unter­mauern: "Wir sind heute ein 100-Milli­arden-Euro-Umsatz-Konzern mit einer Bilanz­summe von 270 Milli­arden Euro, haben fast 230.000 Mitar­beiter welt­weit und eine einzig­ar­tige 5G-Spek­trums­po­si­tion auf dem wich­tigsten globalen Mobil­funk­markt."

Erst­malig konso­li­diert USA in "neue Dimen­sionen

Heute räumlich streng getrennt, stellten Tim Höttges (links) und Christian Illek (rechts) die beeindruckenden Halbjahreszahlen vor. (Das Bild wurde vor Corona aufgenommen).

Foto: Picture Alliance / dpa Für die guten Zahlen hat die erfolgte Konso­li­die­rung der Fusion von T-Mobile USA und US Sprint gesorgt, der Umsatz stieg um 37,5 Prozent auf 27,0 Milli­arden Euro, das berei­nigte EBIIDA AL (Gewinn vor Steuern und Abschrei­bungen nach Abzug der Leasing-Verbind­lich­keiten) stieg um 56,4 Prozent auf 9,8 Milli­arden Euro. In der Kasse (Free Cash­flow AL) sind mit 2,4 Milli­arden Euro jetzt 56,9 Prozent mehr drin. Das führt dann zu der Jahres­pro­gnose, dass das EBITDA AL am Ende bei etwa 34 Milli­arden Euro und einem Free Cash­flow AL von mindes­tens 5,5 Milli­arden Euro liegen könnte.

Der berei­nigte Konzern­über­schuss lag im zweiten Quartal um 3,8 Prozent unter dem Vorjah­res­wert bei 1,3 Milli­arden Euro. Unbe­rei­nigt (also ohne USA) ging der Wert um 20,1 Prozent auf 754 Millionen Euro zurück.

Im Zusam­men­hang mit der Fusion in den USA hat die Deut­sche Telekom immer wieder darauf verwiesen, dass vor allem in den ersten drei Jahren Kosten für die Inte­gra­tion der beiden Gesell­schaften das Netto-Ergebnis belasten werden. Zusätz­lich müssten noch die erhöhten Anteile von anderen ("dritten") Anteils­eig­nern am Netto-Gewinn berück­sich­tigt werden.

System­ge­schäft – Pandemie belastet

Wo soviel Licht ist, sind Schatten nicht vermeidbar. Der seit Jahren proble­ma­ti­sche Geschäfts­be­reich T-Systems (Indus­trie- und große System­kunden) spürte im zweiten Quartal die Auswir­kungen der globalen Pandemie. Neue IT-Projekte wurden häufig ausge­setzt oder gestoppt. Unter dem Strich gingen die Auftrags­ein­gänge gegen­über dem Vorjah­res­zeit­raum um 24,0 Prozent auf 1,4 Milli­arden Euro zurück. Es ist aber absehbar, dass bald neue Inves­ti­tionen getä­tigt werden, da viele Unter­nehmen digi­taler werden wollen und müssen.

Wachs­tums­treiber USA

„Die Fusion in den USA ist für den Konzern eine histo­ri­sche Weichen­stel­lung“, so Höttges. „Unsere Zahlen sind beein­dru­ckend, und dazu tragen auch unsere starken Geschäfte in Deutsch­land und dem übrigen Europa bei.“ T-Mobile USA hat 98,3 Millionen Kunden ("unter eigenen Marke"). Zählt man noch die Prepaid-Kunden unter der Marke "Metro PCS" und die "Whole­sale-Kunden" dazu, sind es mehr als 130 Millionen Kunden im Netz von T-Mobile USA.

Nun gelte es, Sprint unter Voll­dampf zu inte­grieren, das soll schneller als geplant ablaufen, die Marken­mi­gra­tion sei bereits umge­setzt. Jede Woche werden 700 Basis­sta­tionen in den USA an das 5G-Netz im 2,5 GHz Bereich ange­schlossen, diese Frequenz hat T-Mobile von Sprint über­nommen.

Deutsch­land – grund­so­lide in der globalen Krise

Auf ihrem Heimat­markt konnte die Telekom zwischen April und Juni die Zahl der Breit­band­kunden um 87.000 und damit stärker als bei allen Wett­be­wer­bern stei­gern. Auf einen Glas­faser-basierten Anschluss (FTTH, FTTC/Vecto­ring) wech­selten neu 386.000 Kunden. Die Gesamt­zahl dieser Anschlüsse liegt nun bei 15,2 Millionen und ist damit um 1,8 Millionen höher als noch vor einem Jahr.

Beim Mobil­funk­ge­schäft machten sich die aufgrund der Reise­be­schrän­kungen fehlenden Roaming-Umsätze bemerkbar. Mobil­funk-Service­um­sätze lagen um 1,1 Prozent unter dem Vorjahr, aber deut­lich geringer als bei den Wett­be­wer­bern. Rechnet man Corona heraus, wären die mobilen Service­um­sätze um rund 2 Prozent gestiegen.

Europa wächst weiter

Die Reise­be­schrän­kungen belas­tete die Mobil­funk-Service­um­sätze in Europa insbe­son­dere in Grie­chen­land. Zwar zahlt der Kunde für EU-Roaming im Rahmen seiner gebuchten Tarif-Pakete nichts mehr extra, die Netz­be­treiber rechnen aber unter einander weiter nach Minuten und MB ab. Also gingen die Umsätze orga­nisch auf 2,8 Milli­arden Euro (-2 Prozent) zurück. Mit "strikter Kosten­dis­zi­plin" konnte das Ergebnis stabil gehalten werden. Das berei­nigte EBITDA AL schaffte sogar ein Plus von 1,1 Prozent auf 1,0 Milli­arden Euro.

Im zweiten Quartal gewannen die euro­päi­schen Töchter 174.000 neue Mobil­funk-Vertrags­kunden dazu. Bei Breit­band waren es +69.000 (außer­halb von Deutsch­land) 265.000 neue Nutzer nutzten Bündel­pro­dukten aus Fest­netz und Mobil­funk ("Magenta EINS"). Die Kunden­basis wuchs dort um mehr als 30 Prozent.

Der Umsatz im Funk­turm­ge­schäft stieg um 3,8 Prozent. bis Ende wurden 34.700 Mobil­funk­stand­orte in Deutsch­land und den Nieder­landen betreut - 1.800 mehr. T-Mobile NL konnte 50.000 neue Mobil­funk-Vertrags­kunden gewinnen.

Über weitere Details von der Bilanz-Pres­se­kon­fe­renz berichten wir hier.