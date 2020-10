iPhone 12 & 12 Pro mit Tarif bei Telekom, Vodafone & o2

Wer die hohen Preise für ein iPhone 12 oder iPhone 12 Pro nicht auf einmal zahlen kann oder möchte, kann das Apple-Smart­phone auch bei den Netz­betrei­bern mit Tarif bestellen. Wir zeigen Ihnen, was das iPhone 12 und iPhone 12 Pro bei den Netz­betrei­bern kostet.

Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro gibt es nicht nur direkt bei Apple, sondern auch subven­tioniert mit Verträgen bei den Netz­betrei­bern Telekom, Voda­fone und Telefónica (o2). Inter­essant sind die Ange­bote zum Beispiel für iPhone-Käufer, die nicht den hohen Einzel­preis für das Handy auf einmal zahlen wollen oder können.

Wir haben die Tarife der Anbieter für Sie zusam­menge­stellt. Wenn Sie einen Vergleich der Offerten der verschie­denen Netz­betreiber wünschen, können Sie auch direkt zur vierten Seite springen.

Da die Senkung der Mehr­wert­steuer nur noch wenige Wochen an die Verbrau­cher weiter­gegeben wird, werden in den Tabellen nur die einma­ligen Zuzah­lungen für die iPhones mit den 16 % MwSt. darge­stellt. Die effek­tive Ersparnis durch die Mehr­wert­steuer-Senkung bis Ende des Jahres bei den monat­lichen Grund­gebühren fällt geringer aus, als der Rabatt bei den Hard­ware-Zuschlägen und wird daher nicht in den Tabellen berück­sich­tigt. iPhone 12 mit Tarif im Vergleich

Apple iPhone bei der Telekom

In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen die Gerä­tekosten mit verschie­denen Telekom-Tarifen.



