Deut­sche iPhone-Inter­essenten störten sich zu Beginn der iPhone-Ära vor allem an einer Tatsache: Apple verkaufte sein jeweils aktu­ellstes iPhone hier­zulande offi­ziell nur mit SIM-Lock und in Verbin­dung mit einem Mobil­funk-Vertrag der Telekom. Doch das iPhone-Monopol ist vor geraumer Zeit gefallen - und damit gibt es nicht nur neue Ange­bote für die Tarif-Wahl mit subven­tioniertem iPhone, sondern auch mehr Möglich­keiten, ein SIM-Lock-freies iPhone zu erwerben. Wo und wie Sie ein iPhone ohne Vertrag erstehen können, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

iPhones ohne SIM-Lock und ohne Vertrag

SIM-Lock-freies iPhone: Den passenden Tarif finden

Diverse Mobil­funk-Anbieter und (Online-)Händler verkaufen iPhones ohne Vertrag. Trotz der Einfüh­rung einer neuen iPhone-Genera­tion bietet Apple selbst weiterhin ältere Modelle an. Diese Smart­phones gibt es zum Teil auch bei Netz­betrei­bern sowie zahl­reichen anderen Händ­lern. Dort können dann zum Beispiel auch noch Rest­bestände von Versionen mit anderen Spei­cher­größen erworben werden, die offi­ziell nicht mehr vertrieben werden.

Die Auswahl des rich­tigen Anbie­ters hängt beim iPhone gene­rell nicht nur von den übli­chen Faktoren wie den Preisen für Tele­fonie, SMS oder Daten sowie der Netz­abde­ckung, sondern auch von der Verfüg­barkeit einer Nano-SIM bzw. eSIM ab. Ist für den gewünschten Tarif keine Nano-SIM verfügbar, bleibt nur noch die Bastel­lösung mit der Schere oder die Suche nach einem anderen Tarif.

Wer die Dual-SIM-Funk­tion der iPhones (ab iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR oder neuer) nutzen möchte, braucht zudem einen Anbieter, der seinen Tarif als eSIM anbietet. Beim iPhone kann nämlich der zweite Mobil­funk-Tarif nicht als Nano-SIM, sondern ledig­lich als eSIM verwendet werden. Alter­native unter­stützen Apple Smart­phones ab dem iPhone 13 auch die Dual-eSIM-Funk­tion (hier ein Test mit dem iPhone 13 Pro Max), sodass keine physi­sche SIM-Karte notwendig ist. Es können acht oder mehr eSIMs auf einem iPhone instal­liert und zwei Tele­fon­num­mern gleich­zeitig verwendet werden.

In der Regel nicht mehr attraktiv: Bestel­lung im Ausland

Lange Zeit waren die Kosten für Vertrags- und SIM-Lock-freie iPhones in Deutsch­land hoch. Hier konnte auf ausge­wählte, teure Import-Ange­bote gesetzt werden, als noch das iPhone-Monopol der Telekom bestand. Somit lag der Gedanke nahe, den Import einfach selbst zu über­nehmen. Mitt­lerweile ist diese Vari­ante ange­sichts der hiesigen Offerten in der Regel nicht mehr empfeh­lens­wert. Zwar können die Geräte in manchen Staaten ein paar Euro güns­tiger sein, bei Auslands­bestel­lung können aber hohe Versand­kosten entstehen oder es bedarf einer Adresse im jewei­ligen Land.

Letz­teres lässt sich über verschie­dene, auf genau solche Fälle spezia­lisierte Dienste lösen, die das Paket dann nach Deutsch­land nach­schi­cken - sich dieses Angebot aber eben­falls fürst­lich entlohnen lassen. Wer zufällig im Ausland weilt, kann natür­lich einen Blick in die jewei­ligen Apple-Shops oder Geschäfte anderer iPhone-Händler werfen - aller­dings gilt es hier, poten­zielle Zoll­gebühren mit einzu­kalku­lieren, die bei Wieder­einreise aus einem Nicht-EU-Land anfallen.

Seit 2016 setzen die Netz­betreiber in Deutsch­land keinen SIM-Lock mehr ein. Vorher führte aber auch der soge­nannte Jail­break zu einem SIM-Lock-freien iPhone. Dieser war Voraus­setzung, um dann mit weiteren Tools den SIM-Lock zu entfernen.

Das Jail­breaken ist nach wie vor möglich und eröffnet zahl­reiche weitere Möglich­keiten - hat aber auch Auswir­kungen auf die Garantie. Weitere Infor­mationen hierzu finden Sie auf unserer spezi­ellen Seite zum Jail­break für das Apple iPhone.