Preise: iPhone 14 (Plus/Pro/Max), 13 (mini), & SE (2022) ohne Vertrag

Deut­sche iPhone-Inter­essenten störten sich zu Beginn der iPhone-Ära vor allem an einer Tatsache: Apple verkaufte sein jeweils aktu­ellstes iPhone hier­zulande offi­ziell nur mit SIM-Lock und in Verbin­dung mit einem Mobil­funk-Vertrag der Telekom. Doch das iPhone-Monopol ist vor geraumer Zeit gefallen - und damit gibt es nicht nur neue Ange­bote für die Tarif-Wahl mit subven­tioniertem iPhone, sondern auch mehr Möglich­keiten, ein SIM-Lock-freies iPhone zu erwerben. Wo und wie Sie ein iPhone ohne Vertrag erstehen können, zeigen wir Ihnen im Folgenden. Preise: iPhone 13 (Mini/Pro/Pro Max), 12, SE (2022) und 11 ohne Vertrag kaufen

iPhones ohne SIM-Lock und ohne Vertrag

SIM-Lock-freies iPhone: Den passenden Tarif finden

Diverse Mobil­funk-Anbieter und (Online-)Händler verkaufen iPhones ohne Vertrag. Trotz der Einfüh­rung einer neuen iPhone-Genera­tion bietet Apple selbst weiterhin ältere Modelle an. Diese Smart­phones gibt es zum Teil auch bei Netz­betrei­bern sowie zahl­reichen anderen Händ­lern. Dort können dann zum Beispiel auch noch Rest­bestände von Versionen mit anderen Spei­cher­größen erworben werden, die offi­ziell nicht mehr vertrieben werden.

Die Auswahl des rich­tigen Anbie­ters hängt beim iPhone gene­rell nicht nur von den übli­chen Faktoren wie den Preisen für Tele­fonie, SMS oder Daten sowie der Netz­abde­ckung, sondern auch von der Verfüg­barkeit einer Nano-SIM- bzw. eSIM ab. Ist für den gewünschten Tarif keine Nano-SIM verfügbar, bleibt nur noch die Bastel­lösung mit der Schere oder die Suche nach einem anderen Tarif.

Wer die Dual-SIM-Funk­tion des iPhone 12 (Mini / Pro / Pro Max), iPhone SE (2020 bzw. 2022) und iPhone XS nutzen möchte, braucht zudem einen Anbieter, der seinen Tarif als eSIM anbietet. Beim iPhone kann nämlich der zweite Mobil­funk-Tarif nicht als Nano-SIM, sondern ledig­lich als eSIM verwendet werden.

In der Regel nicht mehr attraktiv: Bestel­lung im Ausland

Lange Zeit waren die Kosten für Vertrags- und SIM-Lock-freie iPhones in Deutsch­land hoch. Hier konnte auf ausge­wählte, teure Import-Ange­bote gesetzt werden, als noch das iPhone-Monopol der Telekom bestand. Somit lag der Gedanke nahe, den Import einfach selbst zu über­nehmen. Mitt­lerweile ist diese Vari­ante ange­sichts der hiesigen Offerten in der Regel nicht mehr empfeh­lens­wert. Zwar können die Geräte in manchen Staaten ein paar Euro güns­tiger sein, bei Auslands­bestel­lung können aber hohe Versand­kosten entstehen oder es bedarf einer Adresse im jewei­ligen Land.

Letz­teres lässt sich über verschie­dene, auf genau solche Fälle spezia­lisierte Dienste lösen, die das Paket dann nach Deutsch­land nach­schi­cken - sich dieses Angebot aber eben­falls fürst­lich entlohnen lassen. Wer zufällig im Ausland weilt, kann natür­lich einen Blick in die jewei­ligen Apple-Shops oder Geschäfte anderer iPhone-Händler werfen - aller­dings gilt es hier, poten­zielle Zoll­gebühren mit einzu­kalku­lieren, die bei Wieder­einreise aus einem Nicht-EU-Land anfallen.

Seit 2016 setzen die Netz­betreiber in Deutsch­land keinen SIM-Lock mehr ein. Vorher führte aber auch der soge­nannte Jail­break zu einem SIM-Lock-freien iPhone. Dieser war Voraus­setzung, um dann mit weiteren Tools den SIM-Lock zu entfernen.

Das Jail­breaken ist nach wie vor möglich und eröffnet zahl­reiche weitere Möglich­keiten - hat aber auch Auswir­kungen auf die Garantie. Weitere Infor­mationen hierzu finden Sie auf unserer spezi­ellen Seite zum Jail­break für das Apple iPhone.