iPhone X erstmals mit randlosem Display

Das Apple iPhone feierte in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Gleich drei neue Smartphones ergänzen seit Kurzem die Familie des bekannten Kult-Handys. Während es beim iPhone 8 und 8 Plus im Vergleich zu den Vorgänger-Modellen nur ausgewählte Neuerungen wie das kabellose Laden und die dadurch notwendige Glas-Rückseite gibt, verfolgt Apple mit dem iPhone X ein bisher noch nicht dagewesenes Konzept. Das Smartphone ist das erste Modell des Herstellers, das mit einem randlosen OLED-Display aufwartet, das nahezu über die gesamte Gehäusefront reicht. Auch die Auflösung fällt mit 1125 mal 2436 Pixel so hoch aus wie noch nie. In unserer Bilderstrecke zeigen wir, wie sich das iPhone in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. Denn angefangen hat 2007 alles mit einem recht unscheinbaren kleinen Smartphone.

Den Werdegang des Apple iPhone können Sie in unserer Geräte-Historie nachlesen.