Wir zeigen den Werdegang des Apple-Handys

Heute feiert das Apple iPhone ein besonderes Jubiläum. Denn vor genau zehn Jahren startete der Verkauf des ersten Kult-Handys aus Cupertino, wir berichteten. Vorgestellt hat Apple das iPhone 2G zwar bereits im Januar 2007, es sollte aber noch ein gutes halbes Jahr dauern, bis das Gerät zu Preisen ab 499 US-Dollar in die Läden kam. Am 29. Juni 2007 war es dann soweit - der Verkauf in den USA startete. Zu haben war es zunächst einzig beim Provider AT&T.

In den kommenden zehn Jahren wurde das iPhone zur Marke, das gern auch als Kult-Handy bezeichnete Gerät ist mittlerweile weltweit bekannt. Obwohl Apple in seinen neuen Produkten oftmals nicht auf die beste Technik setzt und nicht selten hinter den gängigen Trends hinterher hinkt, werden die iPhones zum Verkaufsstart stets gefeiert wie Superstars. Die Entwicklung, die das Apple-Handy in den vergangenen Jahren genommen hat, ist groß. Wir zeigen in der Bilderstrecke den Werdegang des iPhones in Bildern.