Jailbreak: iPhone frei von Reglementierungen

Unter einem Jail­break versteht man die Frei­schal­tung bestimmter Nutzungs­ein­schrän­kungen bei einem iPhone, iPad oder Apple TV, die Apple nicht für den Kunden vorge­sehen hat. In erster Linie wird dabei eine alter­native App-Instal­lati­ons­mög­lich­keit (meist Cydia) aufge­spielt, über die dann weitere Apps und Funk­tionen nach­instal­liert werden können, die nicht von Apple stammen bzw. über­prüft wurden.

Bis 2016 wurden iPhones bei den Netz­betrei­bern größ­ten­teils mit SIM-Lock verkauft. Für diese Geräte war der Jail­break inter­essant, da der SIM-Lock auf einem gejail­bre­akten iPhone aufge­hoben werden konnte. Ein so modi­fiziertes iPhone konnte auch für SIM-Karten anderer Provider verwendet werden. Da iPhones mitt­ler­weile ohne SIM-Lock verkauft werden, ist diese Funk­tion eines Jail­breaks eher unin­ter­essant geworden. Das iPhone mittels Jailbreak für erweiterte Funktionen freischalten.

Jail­break: Mehr Frei­heiten, weniger Sicher­heit

Sofern Sie sich dennoch für einen Jail­break inter­essieren, sei ange­merkt, dass der Jail­break nur bis zum nächsten Update von iOS bzw. iPadOS nutzbar ist. Nach jedem Firm­ware-Update entfällt der Jail­break also wieder - in der Folge vergeht einige Zeit, da die Hacker den Jail­break für jedes Updates von iOS bzw. iPadOS neu entwi­ckeln müssen. Zu Hoch­zeiten des Jail­breaks wurde es in der Szene aber quasi als Wett­bewerb verstanden und die Moti­vation war hoch, eine neue Jail­break-Möglich­keit zu finden.

Nachdem Apple selbst inzwi­schen immer mehr Funk­tionen des Jail­breaks in iOS und iPadOS imple­men­tiert, ist das Inter­esse am Jail­break zurück­gegangen und die Nach­teile, die einem dadurch entstehen (wie der Verlust der Garantie), wiegen wieder schwerer. Außerdem verlieren die Geräte einen Teil Ihrer Sicher­heits­funk­tionen. In Zeiten, in denen Schwach­stellen der Betriebs­sys­teme verstärkt ausge­nutzt werden, sollte man es sich gut über­legen, ob man ein weiteres "Einfallstor" für Schad­soft­ware ermög­lichen will.

Wenn Sie sich für einen Jail­break entscheiden, finden Sie die entspre­chende Vorge­hens­weise durch eine simple Suche im Netz - zudem berichtet auch teltarif.de immer wieder über die Entwick­lungen in der Jail­break-Szene.