Apple iPhone 8 und 8 Plus

Mit dem iPhone 8 hat Apple kein voll­ständig über­arbei­tetes Smart­phone auf den Markt gebracht. Viel­mehr wurde das iPhone 7 aus dem Vorjahr weiter entwi­ckelt und um bislang nicht dage­wesene Funk­tionen ergänzt. Auch optisch liegen beide Genera­tionen nah beiein­ander. Dennoch lässt sich beim iPhone 8 einiges Neues entde­cken, wie unser Test zeigt.

Beim iPhone 8 setzt Apple auf Glas statt Metall. Während das Grund­design nahezu voll­ständig vom iPhone 7 über­nommen wurde, besteht die Rück­seite nun voll­ständig aus Glas, das zu den Rändern hin leicht abge­rundet ist. Das Glas soll ähnlich robust sein wie Gorilla Glass 5, wurde aber speziell für Apple herge­stellt. Der Rahmen ist weiterhin aus Metall gefer­tigt und hat eben­falls eine leicht geschwun­gene Form. Trotz der Rundungen wirkt das iPhone 8 aller­dings etwas kantig. Es schmiegt sich nicht so gut in die Hand wie wir es von anderen Modellen kennen.

Das iPhone 8 Plus kommt mit mehr Perfor­mance, verbes­sertem Display und neuer Kamera-Technik. Der Bolide unter­stützt kabel­loses Aufladen des Akkus und die Schnell­lade­funk­tion. Es handelt sich demnach um ein solides Update für das Vorjah­resmo­dell, ohne aller­dings wirk­lich spek­taku­läre neue Akzente zu setzen. Das Design wirkt ziem­lich altba­cken und der recht groß­zügige Rand um das Display ist aus heutiger Sicht einfach nur störend. Dafür können treue iPhone-Käufer große Teile des bisher genutzten Zube­hörs weiter nutzen. Wer bereits ein iPhone 7 Plus sein Eigen nennt, braucht defi­nitiv nicht umsteigen. Besitzer früherer iPhone-Modelle können den Wechsel aber durchaus in Betracht ziehen, das nötige Klein­geld voraus­gesetzt.

Das iPhone X

Mit dem iPhone X hat Apple nach zehn Jahren ein neues iPhone-Kapitel aufge­schlagen. Der Hersteller hat beim Design gegen­über den Mitbe­werbern aufge­holt und seinem neuen Flagg­schiff zudem eine eigene Note verliehen. Face ID funk­tioniert gut, auch wenn sich der Nutzer in der einen oder anderen Situa­tion umge­wöhnen muss. Das Display ist groß und bietet eine gute Darstel­lung von Fotos oder Videos und der A11-Bionic-Prozessor sorgt dafür, dass das System schnell und flüssig läuft.

Aller­dings hat sich Apple auch ein paar Schnitzer erlaubt, die sich soft­ware­seitig ausglei­chen lassen sollten. So die erwähnten fehlenden Infor­mationen in der Status­leiste des Displays, der fehlende Quer­format-Modus oder der eine oder andere Darstel­lungs­fehler. Dafür ist die Verar­beitung des Smart­phones tadellos, was man in der Preis­klasse des iPhone X ganz sicher auch erwarten darf.

Im direkten Vergleich: Apple iPhone 8, 8 Plus und iPhone X

Apple iPhone 7 und 7 Plus

iPhone 11

Foto: teltarif.de, Logo: Apple Am 7. September 2016 launchte Apple seine neue iPhone-Genera­tion: Das iPhone 7 kommt mit einem 4,7-Zoll-Display, das iPhone 7 Plus mit einem 5,5-Zoll-Display. Bei beiden wurde ein nach Herstel­leran­gaben bis zu 40 Prozent schnel­lerer 64-Bit-Quad-Core-Prozessor namens A10 Fusion verbaut und die interne Speicher­kapazität erhöht, auf wahl­weise bis zu 256 GB. Beide Smart­phones sollen deut­lich widerstands­fähiger, wasser­dicht und staub­geschützt (IP67-zerti­fiziert) sein. Der neu über­arbei­tete Home­button erleich­tert den Zugang zum Haupt­menü und den schnellen Zugriff auf Siri und Multi­tasking, er unter­stützt Touch-ID und dient als Apple-Pay-Zugang. Gesurft werden kann zukünftig per LTE Advanced mit bis zu 450 MBit/s im Down­stream.

Im direkten Vergleich: Apple iPhone 7 und iPhone 7 Plus

In Kombi­nation mit neuen Displays, bei denen Hellig­keit und Farb­inten­sität gestei­gert wurden, vermarktet Apple vor allem die verbauten Kameras als ein beson­deres High­light: Laut Hersteller sollen schnel­lere und ener­gieef­fizi­entere Kamera-Sensoren sowie 4 statt zuvor 2 LEDs für verbes­serte Bild­qualität auch bei schlechten Licht­verhält­nissen sorgen. Das iPhone 7 hat neben einer 7-Mega­pixel-Front­kamera noch eine 12-Mega­pixel-Haupt­kamera, das iPhone 7 Plus kommt sogar mit einer 12-Mega­pixel-Dual-Kamera daher, wobei die zweite Kamera einen zwei­fachen opti­schen Zoom und bis zu zehn­fachen digi­talen Zoom ermög­licht. Und auch im Audio­bereich hat sich einiges getan: Zusätz­lich zu den inte­grierten Stereo-Laut­spre­chern werden die neuen Apple EarPods mit Light­ning-Anschluss stan­dard­mäßig mitge­liefert - Apple entscheidet sich damit gegen den bishe­rigen Klin­kenan­schluss. Ein Adapter für analoge Head­sets mit Klinke gehört aber zum kosten­losen Zubehör. Ab dem 16. September 2016 ist das iPhone 7-Einstei­germo­dell für 759 Euro und das iPhone 7 Plus ab 899 Euro im deut­schen Handel erhält­lich.

Apple iPhone SE

iPhone SE

Foto: Apple Smart­phones werden immer größer - fast immer zumin­dest, denn Apple geht mit dem iPhone SE einen anderen Weg: Das Smart­phone kommt ledig­lich mit einem 4-Zoll-Display. Dass das iPhone SE vom iPhone 5S inspi­riert wurde, ist nicht zu über­sehen. Doch im Inneren hat sich einiges getan: So ist das Smart­phone unter anderem mit einem A9-Prozessor ausge­stattet, der die Geschwin­digkeit des Gerätes verdop­peln soll. Was die Perfor­mance angeht kann der hand­liche Kandidat demnach auch nahezu mit den großen aktu­ellen Apple-Smart­phones mithalten - die tech­nische Ausstat­tung ähnelt der des Apple iPhone 6S. Die 12-Mega­pixel-Kamera kann unter anderem für 4K-Aufnahmen verwendet werden. Lesen Sie mehr zu den tech­nischen Details in unserem ausführ­lichen Test zum iPhone SE. Verkaufs­start war der 31. März 2016.

Apple iPhone 6S und 6S Plus

iPhone 6S

Bild: Apple

Am 9. September 2015 zeigte Apple die neueste iPhone-Genera­tion - wie zuvor bereits erwartet wurde, handelt es sich um die Modell-Pflege-Geräte iPhone 6S und 6S Plus . Neu ist die Farb­vari­ante Roségold.

Der Unter­schied zu den bishe­rigen Flagg­schiff-Modellen 6 und 6 Plus: Die neuen Geräte kommen mit einer 12-Mega­pixel-Haupt- und einer 5-Mega­pixel-Front­kamera. Mit der rück­seitigen Kamera lassen sich Fotos in 4K aufnehmen. Zudem unter­stützen die Neulinge 3D Touch, das erkennen kann, wie stark der Nutzer auf das Display drückt und entspre­chend unter­schied­liche Aktionen ausführt. Neu ist auch der A9-Prozessor mit dem M9-Copro­zessor, der einen erheb­lichen Geschwin­digkeits­zuwachs bringen soll, sowie das LTE-Cat.6-Modul.

Im direkten Vergleich: das iPhone 6S, iPhone 6S Plus und iPhone SE

Deut­lich gewachsen: Apple iPhone 6 und 6 Plus

iPhone 6 und iPhone 6 Plus

Bild: Apple Am 9. September 2014 hat Apple eine neue iPhone-Genera­tion vorge­stellt: Das iPhone 6 und die Phablet-Vari­ante iPhone 6 Plus. Mit einer Display-Diago­nale von 4,7 Zoll ist das Display des iPhone 6 deut­licher größer als die Bild­schirme der bishe­rigen Modelle. Es hat eine Auflö­sung von 1 334 mal 750 Pixel. Die Außen­maße des iPhone 6 betragen 138,1 mal 67 mal 6,9 Milli­meter.

Und das iPhone 6 Plus setzt noch mal einen drauf: Mit einer Display-Diago­nale von 5,5 Zoll und einer Auflö­sung von 1 704 mal 960 Pixel und einer Full-HD-Auflö­sung von 1920 mal 1080 Pixel ist es das erste iPhone-Modell, das in die Phablet-Kate­gorie gehört. Mit Maßen von 158,1 mal 77,8 mal 7,1 Milli­meter und einem Gewicht von 172 Gramm ist es deut­lich größer und schwerer als alle bishe­rigen iPhone-Modelle.

Im Inneren der iPhone-6-Genera­tion arbeitet ein A8-Dual-Core-Prozessor. Zudem unter­stützen die neuen iPhones LTE mit bis zu 150 Mbit/s im Down­stream. Über WLAN 802.11ac können sie Geschwindig­keiten von bis zu 433 Mbit/s bieten. Außerdem unter­stützen sie das Tele­fonieren über WLAN, auch WiFi-Calling oder Unli­censed Mobile Access (UMA) genannt, das bisher in Deutsch­land aller­dings von keinem Mobil­funk-Netz­betreiber ange­boten wird.

Das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus sind seit dem 19. September in Vari­anten mit 16, 64 und 128 GB internem Spei­cher zu Preisen von 699 bis 999 Euro erhält­lich.

Im direkten Vergleich: das iPhone 6 und iPhone 6 Plus

Einmal bunt, einmal stylisch: Apple iPhone 5C und 5S

Am 10. September 2013 präsen­tierte Apple die beiden Nach­folger des iPhone 5. Zuvor gab es einige Gerüchte über eine neue "güns­tige" iPhone-Vari­ante. Heraus kam dann das iPhone 5C (Test) - dieses war jedoch zum Verkaufs­start mit 599 Euro nicht wirk­lich preis­günstig. Unge­wöhn­lich für ein iPhone sind jedoch das Kunststoff­gehäuse und die Viel­zahl an mögli­chen Farben des iPhone 5C. Dabei hat der Käufer die Wahl zwischen Blau, Grün, Pink, Gelb und Weiß für sein Gerät. Das iPhone 5S (Test) entspricht hingegen eher dem klas­sischen iPhone-Design.

iPhone 5S und iPhone 5C

Bild: Apple, Montage: teltarif.de Beide Geräte kommen mit 4-Zoll-Display bei einer Auflö­sung von 1136 mal 640 Pixel. Im iPhone 5C arbeitet der vom iPhone 5 bekannte A6-Prozessor, im iPhone 5S der A7 mit 64-Bit-Archi­tektur. An Bord ist in beiden Geräten auch ein LTE-Modul, das jetzt bedeu­tend mehr Frequenz­bänder unter­stützt als das im iPhone 5. Zum Verkaufs­start gab es beide Modelle jeweils mit 16, 32 oder 64 GB Spei­cher.

Mit der Einfüh­rung der iPhone-6-Modelle hat Apple eine 8-GB-Vari­ante des iPhone 5C zum Preis von 399 Euro ins Sorti­ment genommen. Das iPhone 5C 8 GB hat damit das iPhone 4S 8 GB abge­löst, welche zuvor das Einstiegs­modell in der iPhone-Angebots­palette war. Beim iPhone 5S gab es keinen vergleich­baren Preis­rutsch. Die 16- und die 32-GB-Vari­ante hat Apple weiterhin im Sorti­ment.

Das iPhone 5

Das iPhone 5

Bild: Apple Am 13. September 2012 stellte Apple das iPhone 5 vor, als Einfüh­rungs­termin legte Apple hier­zulande den 21. September fest. Die seiner­zeit neue Genera­tion des Kult-Handys kam mit einem 4-Zoll-Display und ist dadurch höher, aber nicht breiter als das iPhone 4S. Die Auflö­sung lag bei 640 mal 1136 Pixel. Die Optik hatte sich gering­fügig geän­dert, zudem hat das Modell im Vergleich zum Vorgänger abge­nommen und wog nur noch 112 Gramm. Neu war auch der LTE-Support - aller­dings unter­stützte das Gerät von den hier­zulande verwen­deten Frequenz­bändern nur das 1800-MHz-Band, so dass das iPhone 5 ledig­lich im Netz der Telekom (und hier auch nur an den ausge­bauten Orten) nutzbar ist, nicht aber bei Voda­fone und o2. Hier steht aber immerhin HSPA+ bereit. Neu war auch die verbaute Vari­ante des Dock-Connec­tors, die offi­ziell Light­ning heißt. Im Inneren arbeitet der Apple-eigene Dual-Core-Prozessor A6. Als Betriebs­system kam zur Aus­lieferung iOS 6 zum Einsatz. Das iPhone 5 ist seit der Einfüh­rung von iPhone 5C und 5S nicht mehr erhält­lich.

Im direkten Vergleich: iPhone 5, iPhone 5C und iPhone 5S

Das iPhone 4S

Das iPhone 4S sieht aus wie sein Vorgänger iPhone 4.

Bild: Apple Am 4. Oktober 2011 präsen­tierte Apple das iPhone 4S. Verfügbarkeits­datum für das Gerät war hier­zulande der 14. Oktober 2011. Vorab hatte es die obliga­torischen Speku­lationen gegeben, was Apple in puncto iPhone als nächstes bringt - und ein iPhone 5, das für grund­legende Verän­derungen gestanden hätte, wurde es nicht. Statt­dessen sieht das iPhone 4S aus wie das iPhone 4: Es misst 115,2 mal 58,6 mal 9,3 Milli­meter, wiegt mit 140 Gramm ledig­lich 3 Gramm mehr als der Vorgänger und kommt im Edelstahl­gehäuse mit Glas­front.

Die Ände­rungen lagen im Inneren des Gerätes: So erhielt das iPhone 4S den auch vom Apple-Tablet iPad 2 bekannten Doppelkern­prozessor A5, insge­samt soll das Gerät mit einer weit höheren Perfor­mance aufwarten - vor allem in puncto Grafik. Zudem war das iPhone 4S auch in Vari­anten mit 32 und 64 GB Spei­cher erhält­lich.

Auch die Kamera wurde aufge­wertet, die zudem schneller reagieren soll: Im iPhone 4S ist eine 8-Mega­pixel-Vari­ante verbaut, das Gerät zeichnet nun auch 1080p-HD-Videos auf, zudem wurde die Kamera mit weiteren Features verbes­sert. In puncto Daten­über­tragung unter­stützt das iPhone 4S jetzt Down­loads mit bis zu 14,4 MBit/s. Eine weitere Neue­rung, die für die Nutzung hier­zulande aber ohne Rele­vanz ist: Das iPhone 4S unter­stützt gleich­zeitig GSM und CDMA, im PR-Sprech bezeichnet Apple das Gerät daher als "World Phone".

Als eines der wenigen echten High­lights wurde die Sprach­steuerung namens Siri in das iOS 5 inte­griert - die Anwen­dung soll auch auf komplexe Anwei­sungen des Nutzers für Kalen­derein­träge, Wetter­vorhersagen und vieles mehr reagieren können und versteht Englisch, Deutsch und Fran­zösisch.

Das iPhone 4S ist seit der Einfüh­rung von iPhone 6 und 6 Plus nicht mehr erhält­lich.

Das iPhone 4

Am 7. Juni 2010 hat Apple das iPhone 4 vorge­stellt, seit dem 24. Juni 2010 ist es hier­zulande verfügbar. Heraus­ragende Neue­rungen waren das so genannte Retina-Display, das 960 mal 640 Pixel darstellt und in puncto Kontrast (800:1), Hellig­keit und Schärfe punkten will, sowie die Unter­stüt­zung für HSUPA, die 5-Mega­pixel-Kamera mit LED-Blitz und die zusätz­liche VGA-Kamera auf der Vorder­seite für die Video­tele­fonie über Face­time - diese Lösung steht aber nur Apple-intern zur Verfü­gung.

Apropos WLAN: Das iPhone 4 unter­stützt hier auch die schnelle n-Vari­ante, aller­dings nur im Bereich um 2,4 GHz (und nicht im 5-GHz-Bereich, der unter anderem auf Grund der gerin­geren Nutzung als weniger störungs­anfällig gilt). Apple iPhone 4

Bild: Apple

Als SIM kommt die so genannte Micro-SIM zum Einsatz, im Inneren werkelt der Apple-A4-Prozessor. Weiterer Unter­schied zu seinen Vorgän­gern: Das Gerät war deut­lich flacher geworden. Apple hatte das iPhone 4 zudem mit diversen Sensoren ausge­stattet, so zum Beispiel dem 3-Wege-Gyro-Lage­sensor. Das neue Modell wurde zunächst in einer 16-GB- und einer 32-GB-Vari­ante bereit­gestellt und war bis Ende Oktober nur über die Telekom oder Importe aus dem EU-Ausland zu haben. Seit 27. Oktober 2010 führten auch andere Anbieter, darunter die Netz­betreiber, das iPhone 4 im Angebot. Mit der Einfüh­rung des iPhone 4S gab es von Apple nur noch eine 8-GB-Version des Gerätes.

Parallel zum neuen iPhone stellte Apple seiner­zeit auch das iPhone-Betriebs­system in der neuen Version 4.0 bereit. Dieses beschert dem iPhone zumin­dest einen Hauch von Multi­tasking: Mit dem iOS 4.0 ist der Wechsel zwischen laufende Anwen­dungen möglich, wobei diese im Hinter­grund aber pausieren. Ledig­lich einzelne Teile der Anwen­dungen arbeiten auch im Hinter­grund, zum Beispiel Audio-, VoIP- oder GPS-Dienste. Auch in den Genuss des neuen iOS 5 kommen Nutzer des iPhone 4.

Die früheren iPhone-Vari­anten iPhone 4 und iPhone 4S im direkten Vergleich

Die dritte Genera­tion: Das iPhone 3G S

Das "Speed-iPhone" 3G S mit verbesserter Performance

Bild: Apple Die dritte iPhone-Genera­tion wird nicht mehr von Apple ange­boten: Das Gerät heißt iPhone 3G S, das "S" im Namen steht für "Speed", dank verbes­sertem Prozessor ist das Modell deut­lich schneller als seine Vorgänger iPhone 3G und iPhone Classic - zudem hatte Apple seiner­zeit weitere Verbes­serungen vor­genommen. Ursprüng­lich wurde das iPhone 3G S mit dem seiner­zeit noch iPhone OS genannten iOS in Version 3.0 ausge­liefert - Nutzer konnten mit Ein­schrän­kungen aber auch auf iOS 4 upgraden, dann wurde auch der Weg zu iOS 5 offen.

Wie alles begann

In den USA entstand ein regel­rechter Hype um das neue Gerät, nachdem Apple-Chef Steve Jobs das iPhone vorge­stellt hatte und das schicke Touch­screen-Handy im Juni 2007 auf den US-ameri­kani­schen Markt gekommen war. In Deutsch­land wurde das erste iPhone-Modell seit 9. November 2007 exklusiv bei T-Mobile verkauft. Im Sommer 2008 folgte das Modell Apple iPhone 3G mit UMTS und war auch gleich in Deutsch­land - damals noch exklusiv bei T-Mobile - zu haben.

Die ersten iPhones: iPhone Classic, iPhone 3G und iPhone 3G S im Vergleich

Hundert­tausende Zusatz-Programme im App Store erhält­lich

Seit Anfang März 2008 ist Apples Soft­ware Deve­lop­ment Kit publik, mit dem Program­mierer eigene Anwen­dungen fürs iPhone erstellen können. Diese Appli­kationen können von Kunden über den Apple App Store gekauft, instal­liert und genutzt werden. Inzwi­schen sind mehrere hundert­tausend Zusatz-Programme erhält­lich - größ­tenteils sogar kostenlos oder zu Preisen von weniger als 5 Euro. Einmal gekaufte Programme lassen sich auch auf einem zweiten iPhone ohne Zusatz-Kosten instal­lieren - beispiels­weise wenn man dank einer Vertrags­verlän­gerung in den Genuss eines zweiten Geräts gekommen ist. Übri­gens: Auch teltarif.de bietet eine eigene App für das Apple iPhone an.