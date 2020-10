Apple iPhone 12 mini, 12, 12 Pro und 12 Pro Max

Im Oktober 2020 wurden auf der Apple Keynote die vier neuen iPhone Modelle der 12er-Reihe vorge­stellt: iPhone 12 mini iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max . Die vier Smart­phones erscheinen an zwei unter­schied­lichen Terminen: Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro seit dem 23. Oktober und das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max ab 13. November.

Die neuen iPhones unter­scheiden sich unter anderem in der Display-Größe. Mit dem iPhone 12 mini und seinem 5,4 Zoll großem Display bietet Apple ein beson­ders kleines und demnach hand­liches sowie mit 133 Gramm ein recht leichtes Smart­phone an. Tech­nisch sind das iPhone 12 mini und das Stan­dard­modell iPhone 12 (6,1 Zoll Display und 162 Gramm) auf Augen­höhe. Das iPhone 12 Pro ist genauso groß wie das iPhone 12, aller­dings mit 187 Gramm etwas schwerer als die Stan­dard-Vari­ante. Das bisher größte Display eines iPhones bietet mit 6,7 Zoll das iPhone 12 Pro Max.

Während die kleinste Version von iPhone 12 mini und iPhone 12 mit 64 GB Spei­cher­platz ausge­stattet ist, kommen die beiden höher­wer­tigen Smart­phones mit mindes­tens 128 GB Spei­cher­kapa­zität. Alle vier iPhones basieren auf dem A14-Bionic-Prozessor von Apple.

Bei den verbauten Kameras müssen iPhone 12 mini und iPhone 12 mit zwei Linsen auskommen, das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max mit drei Linsen. Dank Tele­objektiv sind die Zoom-Möglich­keiten bei den beiden höher­wer­tigen Geräten besser: Beim iPhone 12 Pro ist vier­facher Zoom möglich, beim iPhone 12 Pro Max sogar fünf­facher Zoom. Das iPhone 12 Pro Max hat zusätz­lich einen größeren Sensor für bessere Ergeb­nisse bei schlechten Licht­verhält­nissen und eine verbes­serte opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung.

Alle vier iPhones der 12er-Reihe sind Dual-SIM-fähig und erhalten zusätz­lich erst­mals 5G-Unter­stüt­zung.

Im direkten Vergleich: Apple iPhone 12 mini, 12, 12 Pro und 12 Pro Max

Apple iPhone SE (2020)

Ein wenig über­ra­schend heißt das neue iPhone SE nicht wie erwartet, iPhone SE 2 oder iPhone 9. Zu erwarten war hingegen die aktu­elle Highend-Hard­ware. Das Gerät hat den A13 Bionic-Prozessor, der auch die anderen aktu­ellen Smart­phones von Apple antreibt. Neben dem Schacht für eine physi­sche SIM-Karte verfügt die Neuauf­lage des iPhone SE auch über eine eSIM und bietet somit Dual-SIM-Funk­tio­na­lität. Einige Abstriche muss man gegen­über den teureren iPhones selbst­ver­ständ­lich machen. Beispiels­weise setzt der kali­for­ni­sche Smart­phone-Hersteller beim neuen SE auf ledig­lich eine Kamera auf der Rück­seite. Apples neuestes Budget-iPhone ist in drei Spei­cher­vari­anten verfügbar: 64 GB, 128 GB und 256 GB.

Optisch erin­nern die neuen iPhones an die

Apple iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max

Auf seiner Keynote im September 2019 hat Apple die nächste Genera­tion der iPhones vorge­stellt. Alle drei neuen iPhones erschienen am 20. September. Das preis­werteste Smart­phone aus Cuper­tino, das iPhone 11 , kommt in drei Spei­cher­vari­anten (64, 128 und 256 GB) auf den Markt und kostet ab 799 Euro. Erhält­lich ist es in den Farben Schwarz, Weiß, Grün, Gelb, Violett und Rot. Zur Ausstat­tung des iPhone 11 gehört ein 6,1 Zoll LCD-Display, eine 12 Mega­pixel Dual-Kamera mit Ultra-Weit­winkel-Funk­tion auf der Rück­seite und eine 12 Mega­pixel Front­kamera. Sowohl mit der Haupt­kamera als auch mit der Selfie-Kamera lassen sich Videos in 4K-Qualität aufnehmen.

Mit einem etwas klei­neren Display (5,8 Zoll) kommt das iPhone 11 Pro auf den Markt. Das iPhone 11 Pro Max verfügt über ein 6,5 Zoll großes Display. Wie bereits bei der vorhe­rigen Genera­tion verfügen die beiden teureren iPhones (ab 1149 Euro) über ein OLED Retina Display. Auch die Pro-Versionen des iPhone 11 gibt es in drei Spei­cher­vari­anten (64, 256 und 512 GB) und in den bereits bekannten Farben Gold, Space Grau und Silber sowie dem neuen Nacht­grün. Beide Vari­anten sind mit einer 12 Mega­pixel Triple-Kamera sowie einer 12 Mega­pixel Selfie-Kamera ausge­stattet.

Alle drei Smart­phones können via einer verbes­serten Face-ID entsperrt werden und sind mit dem neuen A13 Bionic Prozessor ausge­stattet. Die neuen Geräte haben wie die vorhe­rige Genera­tion eine Dual-SIM-Unter­stüt­zung mittels einer eSIM und einem Schacht für eine Nano-SIM.

Im direkten Vergleich: Apple iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max

Apple iPhone XR, XS und XS Max

Im direkten Vergleich: Apple iPhone XR, XS und XS Max

Im September 2018 hat Apple auf seiner Keynote die nächste Genera­tion der iPhones vorge­stellt. Die preis­werteste Vari­ante ist das am 26. Oktober erschei­nende iPhone XR . Optisch lehnt sich dieses Smart­phone an das Spit­zenmo­dell iPhone XS an. Anders als das iPhone XS verfügt das iPhone XR nicht über ein OLED-Display, sondern über ein 6,1 Zoll großen LCD-Bild­schirm. Das iPhone XR kommt wahl­weise in Schwarz, Weiß, Blau, Korall und Gelb. Es ist damit ähnlich farben­froh wie seiner­zeit das iPhone 5C. Die Spit­zenmo­delle iPhone XS und iPhone XS Max verfügen über ein 5,8 bzw. 6,5 Zoll große Displays und sind ab dem 21. September in Silber, Gold und Space­grau erhält­lich. Alle drei Smart­phones können via Face-ID entsperrt werden und sind mit dem neuen A12 Bionic Prozessor ausge­stattet. Darüber hinaus erhalten die neuen Geräte auch Dual-SIM-Unter­stüt­zung mittels einer eSIM und einem Schacht für eine Nano-SIM. Das iPhone XS und iPhone XS Max kommen erneut mit einer Dual-Haupt­kamera auf der Rück­seite (zweimal 12 Mega­pixel, größerer Sensor und Tele­objektiv-Funk­tion). Die Front­kamera bietet eine Auflö­sung von 7 Mega­pixel. Auch die Kamera-Soft­ware bekommt ein Update, etwa durch Smart HDR. Damit sollen detail­reichere Bilder möglich werden, indem mehrere Frames aufge­zeichnet und dann zu einem opti­mierten Gesamt-Foto zusam­menge­setzt werden.

Apple iPhone 8 und 8 Plus

Mit dem iPhone 8 hat Apple kein voll­ständig über­arbei­tetes Smart­phone auf den Markt gebracht. Viel­mehr wurde das iPhone 7 aus dem Vorjahr weiter entwi­ckelt und um bislang nicht dage­wesene Funk­tionen ergänzt. Auch optisch liegen beide Genera­tionen nah beiein­ander. Dennoch lässt sich beim iPhone 8 einiges Neues entde­cken, wie unser Test zeigt.

Beim iPhone 8 setzt Apple auf Glas statt Metall. Während das Grund­design nahezu voll­ständig vom iPhone 7 über­nommen wurde, besteht die Rück­seite nun voll­ständig aus Glas, das zu den Rändern hin leicht abge­rundet ist. Das Glas soll ähnlich robust sein wie Gorilla Glass 5, wurde aber speziell für Apple herge­stellt. Der Rahmen ist weiterhin aus Metall gefer­tigt und hat eben­falls eine leicht geschwun­gene Form. Trotz der Rundungen wirkt das iPhone 8 aller­dings etwas kantig. Es schmiegt sich nicht so gut in die Hand wie wir es von anderen Modellen kennen.

Das iPhone 8 Plus kommt mit mehr Perfor­mance, verbes­sertem Display und neuer Kamera-Technik. Der Bolide unter­stützt kabel­loses Aufladen des Akkus und die Schnell­lade­funk­tion. Es handelt sich demnach um ein solides Update für das Vorjah­resmo­dell, ohne aller­dings wirk­lich spek­taku­läre neue Akzente zu setzen. Das Design wirkt ziem­lich altba­cken und der recht groß­zügige Rand um das Display ist aus heutiger Sicht einfach nur störend. Dafür können treue iPhone-Käufer große Teile des bisher genutzten Zube­hörs weiter nutzen. Wer bereits ein iPhone 7 Plus sein Eigen nennt, braucht defi­nitiv nicht umsteigen. Besitzer früherer iPhone-Modelle können den Wechsel aber durchaus in Betracht ziehen, das nötige Klein­geld voraus­gesetzt.

Das iPhone X

Mit dem iPhone X hat Apple nach zehn Jahren ein neues iPhone-Kapitel aufge­schlagen. Der Hersteller hat beim Design gegen­über den Mitbe­werbern aufge­holt und seinem neuen Flagg­schiff zudem eine eigene Note verliehen. Face ID funk­tioniert gut, auch wenn sich der Nutzer in der einen oder anderen Situa­tion umge­wöhnen muss. Das Display ist groß und bietet eine gute Darstel­lung von Fotos oder Videos und der A11-Bionic-Prozessor sorgt dafür, dass das System schnell und flüssig läuft.

Aller­dings hat sich Apple auch ein paar Schnitzer erlaubt, die sich soft­ware­seitig ausglei­chen lassen sollten. So die erwähnten fehlenden Infor­mationen in der Status­leiste des Displays, der fehlende Quer­format-Modus oder der eine oder andere Darstel­lungs­fehler. Dafür ist die Verar­beitung des Smart­phones tadellos, was man in der Preis­klasse des iPhone X ganz sicher auch erwarten darf.

Im direkten Vergleich: Apple iPhone 8, 8 Plus und iPhone X

Apple iPhone 7 und 7 Plus

iPhone 11

Foto: teltarif.de, Logo: Apple Am 7. September 2016 launchte Apple seine neue iPhone-Genera­tion: Das iPhone 7 kommt mit einem 4,7-Zoll-Display, das iPhone 7 Plus mit einem 5,5-Zoll-Display. Bei beiden wurde ein nach Herstel­leran­gaben bis zu 40 Prozent schnel­lerer 64-Bit-Quad-Core-Prozessor namens A10 Fusion verbaut und die interne Speicher­kapazität erhöht, auf wahl­weise bis zu 256 GB. Beide Smart­phones sollen deut­lich widerstands­fähiger, wasser­dicht und staub­geschützt (IP67-zerti­fiziert) sein. Der neu über­arbei­tete Home­button erleich­tert den Zugang zum Haupt­menü und den schnellen Zugriff auf Siri und Multi­tasking, er unter­stützt Touch-ID und dient als Apple-Pay-Zugang. Gesurft werden kann zukünftig per LTE Advanced mit bis zu 450 MBit/s im Down­stream.

Im direkten Vergleich: Apple iPhone 7 und iPhone 7 Plus

In Kombi­nation mit neuen Displays, bei denen Hellig­keit und Farb­inten­sität gestei­gert wurden, vermarktet Apple vor allem die verbauten Kameras als ein beson­deres High­light: Laut Hersteller sollen schnel­lere und ener­gieef­fizi­entere Kamera-Sensoren sowie 4 statt zuvor 2 LEDs für verbes­serte Bild­qualität auch bei schlechten Licht­verhält­nissen sorgen. Das iPhone 7 hat neben einer 7-Mega­pixel-Front­kamera noch eine 12-Mega­pixel-Haupt­kamera, das iPhone 7 Plus kommt sogar mit einer 12-Mega­pixel-Dual-Kamera daher, wobei die zweite Kamera einen zwei­fachen opti­schen Zoom und bis zu zehn­fachen digi­talen Zoom ermög­licht. Und auch im Audio­bereich hat sich einiges getan: Zusätz­lich zu den inte­grierten Stereo-Laut­spre­chern werden die neuen Apple EarPods mit Light­ning-Anschluss stan­dard­mäßig mitge­liefert - Apple entscheidet sich damit gegen den bishe­rigen Klin­kenan­schluss. Ein Adapter für analoge Head­sets mit Klinke gehört aber zum kosten­losen Zubehör. Ab dem 16. September 2016 ist das iPhone 7-Einstei­germo­dell für 759 Euro und das iPhone 7 Plus ab 899 Euro im deut­schen Handel erhält­lich.

Apple iPhone SE

iPhone SE

Foto: Apple Smart­phones werden immer größer - fast immer zumin­dest, denn Apple geht mit dem iPhone SE einen anderen Weg: Das Smart­phone kommt ledig­lich mit einem 4-Zoll-Display. Dass das iPhone SE vom iPhone 5S inspi­riert wurde, ist nicht zu über­sehen. Doch im Inneren hat sich einiges getan: So ist das Smart­phone unter anderem mit einem A9-Prozessor ausge­stattet, der die Geschwin­digkeit des Gerätes verdop­peln soll. Was die Perfor­mance angeht kann der hand­liche Kandidat demnach auch nahezu mit den großen aktu­ellen Apple-Smart­phones mithalten - die tech­nische Ausstat­tung ähnelt der des Apple iPhone 6S. Die 12-Mega­pixel-Kamera kann unter anderem für 4K-Aufnahmen verwendet werden. Lesen Sie mehr zu den tech­nischen Details in unserem ausführ­lichen Test zum iPhone SE. Verkaufs­start war der 31. März 2016.

Apple iPhone 6S und 6S Plus

iPhone 6S

Bild: Apple

Am 9. September 2015 zeigte Apple die neueste iPhone-Genera­tion - wie zuvor bereits erwartet wurde, handelt es sich um die Modell-Pflege-Geräte iPhone 6S und 6S Plus . Neu ist die Farb­vari­ante Roségold.

Der Unter­schied zu den bishe­rigen Flagg­schiff-Modellen 6 und 6 Plus: Die neuen Geräte kommen mit einer 12-Mega­pixel-Haupt- und einer 5-Mega­pixel-Front­kamera. Mit der rück­seitigen Kamera lassen sich Fotos in 4K aufnehmen. Zudem unter­stützen die Neulinge 3D Touch, das erkennen kann, wie stark der Nutzer auf das Display drückt und entspre­chend unter­schied­liche Aktionen ausführt. Neu ist auch der A9-Prozessor mit dem M9-Copro­zessor, der einen erheb­lichen Geschwin­digkeits­zuwachs bringen soll, sowie das LTE-Cat.6-Modul.

Im direkten Vergleich: das iPhone 6S, iPhone 6S Plus und iPhone SE

Deut­lich gewachsen: Apple iPhone 6 und 6 Plus

iPhone 6 und iPhone 6 Plus

Bild: Apple Am 9. September 2014 hat Apple eine neue iPhone-Genera­tion vorge­stellt: Das iPhone 6 und die Phablet-Vari­ante iPhone 6 Plus. Mit einer Display-Diago­nale von 4,7 Zoll ist das Display des iPhone 6 deut­licher größer als die Bild­schirme der bishe­rigen Modelle. Es hat eine Auflö­sung von 1 334 mal 750 Pixel. Die Außen­maße des iPhone 6 betragen 138,1 mal 67 mal 6,9 Milli­meter.

Und das iPhone 6 Plus setzt noch mal einen drauf: Mit einer Display-Diago­nale von 5,5 Zoll und einer Auflö­sung von 1 704 mal 960 Pixel und einer Full-HD-Auflö­sung von 1920 mal 1080 Pixel ist es das erste iPhone-Modell, das in die Phablet-Kate­gorie gehört. Mit Maßen von 158,1 mal 77,8 mal 7,1 Milli­meter und einem Gewicht von 172 Gramm ist es deut­lich größer und schwerer als alle bishe­rigen iPhone-Modelle.

Im Inneren der iPhone-6-Genera­tion arbeitet ein A8-Dual-Core-Prozessor. Zudem unter­stützen die neuen iPhones LTE mit bis zu 150 Mbit/s im Down­stream. Über WLAN 802.11ac können sie Geschwindig­keiten von bis zu 433 Mbit/s bieten. Außerdem unter­stützen sie das Tele­fonieren über WLAN, auch WiFi-Calling oder Unli­censed Mobile Access (UMA) genannt, das bisher in Deutsch­land aller­dings von keinem Mobil­funk-Netz­betreiber ange­boten wird.

Das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus sind seit dem 19. September in Vari­anten mit 16, 64 und 128 GB internem Spei­cher zu Preisen von 699 bis 999 Euro erhält­lich.

Im direkten Vergleich: das iPhone 6 und iPhone 6 Plus

Einmal bunt, einmal stylisch: Apple iPhone 5C und 5S

Am 10. September 2013 präsen­tierte Apple die beiden Nach­folger des iPhone 5. Zuvor gab es einige Gerüchte über eine neue "güns­tige" iPhone-Vari­ante. Heraus kam dann das iPhone 5C (Test) - dieses war jedoch zum Verkaufs­start mit 599 Euro nicht wirk­lich preis­günstig. Unge­wöhn­lich für ein iPhone sind jedoch das Kunststoff­gehäuse und die Viel­zahl an mögli­chen Farben des iPhone 5C. Dabei hat der Käufer die Wahl zwischen Blau, Grün, Pink, Gelb und Weiß für sein Gerät. Das iPhone 5S (Test) entspricht hingegen eher dem klas­sischen iPhone-Design.

iPhone 5S und iPhone 5C

Bild: Apple, Montage: teltarif.de Beide Geräte kommen mit 4-Zoll-Display bei einer Auflö­sung von 1136 mal 640 Pixel. Im iPhone 5C arbeitet der vom iPhone 5 bekannte A6-Prozessor, im iPhone 5S der A7 mit 64-Bit-Archi­tektur. An Bord ist in beiden Geräten auch ein LTE-Modul, das jetzt bedeu­tend mehr Frequenz­bänder unter­stützt als das im iPhone 5. Zum Verkaufs­start gab es beide Modelle jeweils mit 16, 32 oder 64 GB Spei­cher.

Mit der Einfüh­rung der iPhone-6-Modelle hat Apple eine 8-GB-Vari­ante des iPhone 5C zum Preis von 399 Euro ins Sorti­ment genommen. Das iPhone 5C 8 GB hat damit das iPhone 4S 8 GB abge­löst, welche zuvor das Einstiegs­modell in der iPhone-Angebots­palette war. Beim iPhone 5S gab es keinen vergleich­baren Preis­rutsch. Die 16- und die 32-GB-Vari­ante hat Apple weiterhin im Sorti­ment.

Das iPhone 5

Das iPhone 5

Bild: Apple Am 13. September 2012 stellte Apple das iPhone 5 vor, als Einfüh­rungs­termin legte Apple hier­zulande den 21. September fest. Die seiner­zeit neue Genera­tion des Kult-Handys kam mit einem 4-Zoll-Display und ist dadurch höher, aber nicht breiter als das iPhone 4S. Die Auflö­sung lag bei 640 mal 1136 Pixel. Die Optik hatte sich gering­fügig geän­dert, zudem hat das Modell im Vergleich zum Vorgänger abge­nommen und wog nur noch 112 Gramm. Neu war auch der LTE-Support - aller­dings unter­stützte das Gerät von den hier­zulande verwen­deten Frequenz­bändern nur das 1800-MHz-Band, so dass das iPhone 5 ledig­lich im Netz der Telekom (und hier auch nur an den ausge­bauten Orten) nutzbar ist, nicht aber bei Voda­fone und o2. Hier steht aber immerhin HSPA+ bereit. Neu war auch die verbaute Vari­ante des Dock-Connec­tors, die offi­ziell Light­ning heißt. Im Inneren arbeitet der Apple-eigene Dual-Core-Prozessor A6. Als Betriebs­system kam zur Aus­lieferung iOS 6 zum Einsatz. Das iPhone 5 ist seit der Einfüh­rung von iPhone 5C und 5S nicht mehr erhält­lich.

Im direkten Vergleich: iPhone 5, iPhone 5C und iPhone 5S

Das iPhone 4S

Das iPhone 4S sieht aus wie sein Vorgänger iPhone 4.

Bild: Apple Am 4. Oktober 2011 präsen­tierte Apple das iPhone 4S. Verfügbarkeits­datum für das Gerät war hier­zulande der 14. Oktober 2011. Vorab hatte es die obliga­torischen Speku­lationen gegeben, was Apple in puncto iPhone als nächstes bringt - und ein iPhone 5, das für grund­legende Verän­derungen gestanden hätte, wurde es nicht. Statt­dessen sieht das iPhone 4S aus wie das iPhone 4: Es misst 115,2 mal 58,6 mal 9,3 Milli­meter, wiegt mit 140 Gramm ledig­lich 3 Gramm mehr als der Vorgänger und kommt im Edelstahl­gehäuse mit Glas­front.

Die Ände­rungen lagen im Inneren des Gerätes: So erhielt das iPhone 4S den auch vom Apple-Tablet iPad 2 bekannten Doppelkern­prozessor A5, insge­samt soll das Gerät mit einer weit höheren Perfor­mance aufwarten - vor allem in puncto Grafik. Zudem war das iPhone 4S auch in Vari­anten mit 32 und 64 GB Spei­cher erhält­lich.

Auch die Kamera wurde aufge­wertet, die zudem schneller reagieren soll: Im iPhone 4S ist eine 8-Mega­pixel-Vari­ante verbaut, das Gerät zeichnet nun auch 1080p-HD-Videos auf, zudem wurde die Kamera mit weiteren Features verbes­sert. In puncto Daten­über­tragung unter­stützt das iPhone 4S jetzt Down­loads mit bis zu 14,4 MBit/s. Eine weitere Neue­rung, die für die Nutzung hier­zulande aber ohne Rele­vanz ist: Das iPhone 4S unter­stützt gleich­zeitig GSM und CDMA, im PR-Sprech bezeichnet Apple das Gerät daher als "World Phone".

Als eines der wenigen echten High­lights wurde die Sprach­steuerung namens Siri in das iOS 5 inte­griert - die Anwen­dung soll auch auf komplexe Anwei­sungen des Nutzers für Kalen­derein­träge, Wetter­vorhersagen und vieles mehr reagieren können und versteht Englisch, Deutsch und Fran­zösisch.

Das iPhone 4S ist seit der Einfüh­rung von iPhone 6 und 6 Plus nicht mehr erhält­lich.

Das iPhone 4

Am 7. Juni 2010 hat Apple das iPhone 4 vorge­stellt, seit dem 24. Juni 2010 ist es hier­zulande verfügbar. Heraus­ragende Neue­rungen waren das so genannte Retina-Display, das 960 mal 640 Pixel darstellt und in puncto Kontrast (800:1), Hellig­keit und Schärfe punkten will, sowie die Unter­stüt­zung für HSUPA, die 5-Mega­pixel-Kamera mit LED-Blitz und die zusätz­liche VGA-Kamera auf der Vorder­seite für die Video­tele­fonie über Face­time - diese Lösung steht aber nur Apple-intern zur Verfü­gung.

Apropos WLAN: Das iPhone 4 unter­stützt hier auch die schnelle n-Vari­ante, aller­dings nur im Bereich um 2,4 GHz (und nicht im 5-GHz-Bereich, der unter anderem auf Grund der gerin­geren Nutzung als weniger störungs­anfällig gilt). Apple iPhone 4

Bild: Apple

Als SIM kommt die so genannte Micro-SIM zum Einsatz, im Inneren werkelt der Apple-A4-Prozessor. Weiterer Unter­schied zu seinen Vorgän­gern: Das Gerät war deut­lich flacher geworden. Apple hatte das iPhone 4 zudem mit diversen Sensoren ausge­stattet, so zum Beispiel dem 3-Wege-Gyro-Lage­sensor. Das neue Modell wurde zunächst in einer 16-GB- und einer 32-GB-Vari­ante bereit­gestellt und war bis Ende Oktober nur über die Telekom oder Importe aus dem EU-Ausland zu haben. Seit 27. Oktober 2010 führten auch andere Anbieter, darunter die Netz­betreiber, das iPhone 4 im Angebot. Mit der Einfüh­rung des iPhone 4S gab es von Apple nur noch eine 8-GB-Version des Gerätes.

Parallel zum neuen iPhone stellte Apple seiner­zeit auch das iPhone-Betriebs­system in der neuen Version 4.0 bereit. Dieses beschert dem iPhone zumin­dest einen Hauch von Multi­tasking: Mit dem iOS 4.0 ist der Wechsel zwischen laufende Anwen­dungen möglich, wobei diese im Hinter­grund aber pausieren. Ledig­lich einzelne Teile der Anwen­dungen arbeiten auch im Hinter­grund, zum Beispiel Audio-, VoIP- oder GPS-Dienste. Auch in den Genuss des neuen iOS 5 kommen Nutzer des iPhone 4.

Die früheren iPhone-Vari­anten iPhone 4 und iPhone 4S im direkten Vergleich

Die dritte Genera­tion: Das iPhone 3G S

Das "Speed-iPhone" 3G S mit verbesserter Performance

Bild: Apple Die dritte iPhone-Genera­tion wird nicht mehr von Apple ange­boten: Das Gerät heißt iPhone 3G S, das "S" im Namen steht für "Speed", dank verbes­sertem Prozessor ist das Modell deut­lich schneller als seine Vorgänger iPhone 3G und iPhone Classic - zudem hatte Apple seiner­zeit weitere Verbes­serungen vor­genommen. Ursprüng­lich wurde das iPhone 3G S mit dem seiner­zeit noch iPhone OS genannten iOS in Version 3.0 ausge­liefert - Nutzer konnten mit Ein­schrän­kungen aber auch auf iOS 4 upgraden, dann wurde auch der Weg zu iOS 5 offen.

Wie alles begann

In den USA entstand ein regel­rechter Hype um das neue Gerät, nachdem Apple-Chef Steve Jobs das iPhone vorge­stellt hatte und das schicke Touch­screen-Handy im Juni 2007 auf den US-ameri­kani­schen Markt gekommen war. In Deutsch­land wurde das erste iPhone-Modell seit 9. November 2007 exklusiv bei T-Mobile verkauft. Im Sommer 2008 folgte das Modell Apple iPhone 3G mit UMTS und war auch gleich in Deutsch­land - damals noch exklusiv bei T-Mobile - zu haben.

Die ersten iPhones: iPhone Classic, iPhone 3G und iPhone 3G S im Vergleich

Hundert­tausende Zusatz-Programme im App Store erhält­lich

Seit Anfang März 2008 ist Apples Soft­ware Deve­lop­ment Kit publik, mit dem Program­mierer eigene Anwen­dungen fürs iPhone erstellen können. Diese Appli­kationen können von Kunden über den Apple App Store gekauft, instal­liert und genutzt werden. Inzwi­schen sind mehrere hundert­tausend Zusatz-Programme erhält­lich - größ­tenteils sogar kostenlos oder zu Preisen von weniger als 5 Euro. Einmal gekaufte Programme lassen sich auch auf einem zweiten iPhone ohne Zusatz-Kosten instal­lieren - beispiels­weise wenn man dank einer Vertrags­verlän­gerung in den Genuss eines zweiten Geräts gekommen ist. Übri­gens: Auch teltarif.de bietet eine eigene App für das Apple iPhone an.