teltarif.de-Talk: Smartphone-Schnäppchen & Handy-Kameras

Augen auf beim Smartphone-Kauf

Foto: teltarif.de Weih­nachten rückt unauf­haltsam näher. Viel­leicht sucht der eine oder andere Leser noch nach einem passenden Geschenk in Form eines Smart­phones. Beim Kauf lässt sich viel Geld sparen, wenn man einige Tipps beachtet, die wir für den heutigen Podcast mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds bespro­chen haben. Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: teltarif.de Wer sich für ein neues Smart­phone inter­essiert und gleich nach dem Markt­start zuschlägt, zahlt in der Regel den vollen Preis. Schon wenige Wochen später sinken die Gerä­tepreise zum Teil deut­lich. Im aktu­ellen Podcast spre­chen wir beispiels­weise darüber, dass man das Samsung Galaxy Z Fold 2 schon für 600 Euro weniger als im September bekommen konnte.

Nicht ganz so schnell sinken die Preise im Apple-Universum. Dennoch gibt es auch ein recht aktu­elles iPhone-Modell, das man mitt­ler­weile mit einem deut­lichen Preis­vor­teil bekommt. Wir spre­chen aber im Podcast auch darüber, dass eine hohe Preis­sta­bilität auch für den Käufer Vorteile haben kann.

Eines der wich­tigsten Features bei Smart­phones ist die Kamera. Dabei liefern auch die Kameras von Mittel­klasse-Geräten mitt­ler­weile gute Fotos und Videos - vor allem dann, wenn die Licht­ver­hält­nisse nicht ganz so schlecht sind. Doch welches Handy aus dem Jahr 2020 hat die beste Kamera? Das haben wir (nicht nur für) den Podcast einmal genauer unter­sucht.

