Günstige Handytarife: Tipps für Schnäppchenjäger

In der heutigen Podcast-Folge geben wir Tipps, wie man an Tarifschnäppchen kommt. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Die Schlacht um die Kunden wird mit günstigen Angeboten geschlagen. Doch nicht jedes Schnäppchen ist auch auf den zweiten Blick gut. Markus und Daniel geben daher zahlreiche Hinweise, worauf man beim Tarifkauf achten sollte, welche Kostenfallen lauern und wie man an ein wirklich gutes Angebot kommt. In unserem Podcast geben wir viele Tipps, wie Sie zu einem günstigen Tarif kommen. Neben dem Umstand, dass immer die Gesamtkosten im Blick bleiben sollten, warten auch Vergünstigungen für die Kunden, die nicht sofort auffallen. Im Podcast wird daher erklärt, was bei Cashback-Angeboten und Rückkaufportalen zu beachten ist.

Im Mobilfunkbereich dreht sich aktuell alles um das Datenvolumen, das im Tarif enthalten ist. Bei der Wahl des richtigen Vertrags ist dies der entscheidende Punkt. Oft wird zudem gefragt: "Was ist das beste Mobilfunknetz?" Die Podcast-Moderatoren gehen auch darauf ein und räumen mit ein paar Mythen auf.

Und nicht zuletzt macht Daniel im Podcast eine Ankündigung für Hörerinnen und Hörer. Es wird also spannend.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Ihr Feedback in den Kommentaren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Informationen und einen Überblick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Übersichtsseite.

Podcast direkt anhören und abonnieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren