Abschaltung: Die Tage von GSM sind in der Schweiz gezählt

GSM = Groupe Speciale Mobile oder God Send Mobiles - eigent­lich Global Stan­dard for Mobile Commu­ni­ca­tion. Die Tage sind in der Schweiz gezählt.

In Deutsch­land sind Telekom (und Voda­fone) gerade ins 5G-Zeit­alter gestartet. In der Schweiz, wo die Netz­be­treiber schon eine Weile länger auf 5G aktiv sind, hat bereits die Abschal­tung von 2G (GSM) begonnen.

Auslöser unseres Berichtes waren Nach­richten von Schweizer Lesern, die über­ein­stim­mend berichten, dass der dritt­größte Anbieter Salt (ehema­lige Orange Schweiz) das GSM-Netz bereits komplett "aus" geknipst habe. Eine Stel­lung­nahme von Salt liegt uns dazu noch nicht vor.

Wir haben nicht nur bei Salt, sondern auch bei allen drei Schweizer Netz­be­trei­bern nach­ge­fragt.

Swisscom: "2G Ende Jahr"

GSM wird in der Schweiz ab 2020 abgeschaltet. Das Bild zeigt einen Sendemast von Sunrise die noch bis Ende 2022 GSM ausstrahlen.

Foto: PPR/Aladin Klieber/sunrise.ch Der Markt­führer Swisscom wird sein 2G-Netz Ende 2020 außer Betrieb nehmen, teilte uns einer Spre­cherin des Unter­neh­mens mit, garan­tiere aber den Dienst bis zum Jahres­ende noch in der ganzen Schweiz.

Swisscom hatte seit 2015 immer wieder öffent­lich über die Abschal­tung von 2G infor­miert. Man geht in Bern davon aus, dass die Kunden dahin­ge­hend infor­miert sind. Sie wurden und werden wieder­holt darauf aufmerksam gemacht, ihr altes 2G-Handy oder ihre 2G-basierte M2M-(Maschinen-)Anwen­dung so rasch als möglich, spätes­tens aber bis Ende Jahr 2020, durch neuere Technik zu ersetzen.

Dazu wurden und werden bestehende 2G-Kunden per SMS, E-Mail und per Brief­post infor­miert und "mit spezi­ellen Ange­boten versorgt" , teilte das Unter­nehmen mit, das auch eine Infor­ma­ti­ons­seite zur 2G-Abschal­tung betreibt.

Wir haben bei Swisscom auch nach der Zukunft von 3G (UMTS) gefragt. Das "garan­tiert Swisscom mindes­tens bis 2024", aber ein genaues Abschalt­datum ist noch nicht geplant. Swisscom verspricht, seine Kunden mindes­tens drei Jahre vorher über eine vorge­se­hene Abschal­tung zu infor­mieren, wenn der Termin fest­steht.

Sunrise setzt auf Soft­ware Lösung

Der zweite Schweizer Netz­be­treiber Sunrise hatte schon im Jahre 2017 ange­kün­digt, die veral­tete 2G-Tech­no­logie (GSM/GPRS/EDGE) bis Ende 2018 abzu­schalten. Dies hielt man damals für vertretbar, weil der größte Teil der Privat- und Unter­neh­mens­kunden mitt­ler­weile mit 3G-/4G- und 5G-fähigen Geräten ausge­rüstet sei und von den neuen Tech­no­lo­gien profi­tieren könnte.

Sunrise betont, mit seinem 4G-Mobil­funk­netz aktuell 96,7 Prozent der Schweizer Landes­fläche und über 99,9 Prozent der Schweizer Bevöl­ke­rung abzu­de­cken. Sunrise will auch im laufenden Jahr 5G weiter ausbauen und versorgte nach eigenen Angaben seit Anfang Juni 554 Städte und Orte der Schweiz mit "High­speed 5G".

2G bleibt bei M2M gefragt

Einige Unter­nehmen nutzen jedoch nach wie vor auf 2G-basie­renden Machine-to-Machine-(M2M)-Dienste. Sunrise hat deshalb bereits im 2018 mit seinem Tech­no­lo­gie­partner Huawei eine Soft­ware­lö­sung entwi­ckelt, die es erlaubt, 2G-Dienste weiter anzu­bieten (S-RAN Technik). Somit wird Sunrise 2G-(GSM)-Mobil­funk­dienste bis mindes­tens Ende 2022 zur Verfü­gung stellen. Je nach Anfor­de­rung des betref­fenden Geschäfts­kunden (B2B-Kunden) werde eine indi­vi­du­elle Lösung für den Kunden erar­beitet, teilte Sunrise mit.

Für 3G hat Sunrise derzeit keine Pläne zur Abschal­tung. Auch wenn 2G und 3G heute kaum noch ein rele­vantes Daten­vo­lumen über­tragen, so werden noch über ein Drittel der Mobil­funk­ge­spräche insbe­son­dere über 3G geführt, und es bestehen weiterhin viele M2M-Anwen­dungen mit 2G- und 3G-Modems.

Was muss ein Kunde jetzt beachten?

Ein Mobil­funk­kunde, der mit einem histo­ri­schen Schätz­chen (viel­leicht ein origi­nales Nokia 2110 oder 3310 der ersten Genera­tion?) in der Schweiz mobil tele­fo­nieren möchte, wird je nach gewähltem Anbieter auf die Anzeige "Kein Netz" stoßen.

Roaming-Kunden mit einem reinen GSM-Gerät würden bei der Netz­suche ab dem Jahre 2021 nur noch das GSM-Netz von Sunrise bei der Netz­suche finden. Und wenn in 2023 dann auch Sunrise den GSM-Schalter ausge­knipst hat, wird man mit einem solchen Gerät "kein "Netz" mehr finden. GSM wurde 1991/92 in der Schweiz und Deutsch­land gestartet, also vor dann 30 Jahren.

Wer also eine Reise in die Schweiz plant, sollte mindes­tens ein Mobil­te­lefon, welches gesi­chert 3G (besser auch 4G) beherrscht, einpa­cken. Solange VoLTE-Roaming noch nicht durch­gängig genormt und frei­ge­geben ist, wird man im Ausland zwar mit 4G surfen können, (sofern der eigene Vertrags­an­bieter das erlaubt), "darf" dann aber mit 3G tele­fo­nieren.

Inter­na­tio­nales 5G-Roaming gibt es auch schon hier und da und die Zahl der Abkommen wird bald steigen. Konkrete Abschalt­pläne für GSM in Deutsch­land scheint es im Moment noch nicht zu geben.