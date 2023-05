Großbritannien: Megafusion von Vodafone UK und Three UK?

In Groß­bri­tan­nien könnte es eine Mega­fusion von Three UK und Voda­fone UK geben. Das neue Unter­nehmen hätte 28 Millionen Kunden und viel­leicht Geld für den Netz­ausbau.

Schon länger wird in Groß­bri­tan­nien über eine Konso­lidie­rung des briti­schen Mobil­funk­markts disku­tiert. Die Wirt­schafts­zei­tung Finan­cial Times ist sich inzwi­schen ziem­lich sicher, dass die schon länger disku­tierte Fusion (englisch "Merger") von Voda­fone UK und Three UK noch Ende des Monats verkündet und dann auch umge­setzt werden wird.

Es geht dabei um rund 15 Milli­arden Pfund (etwa 17,2 Milli­arden Euro), darin sind 6 Milli­arden Pfund Schulden enthalten. Käme der Deal zustande, würde der briti­sche Mobil­funk­markt gewaltig umge­krem­pelt. Es entstünde ein neuer briti­scher Markt­führer mit etwa 28 Millionen Kunden.

Viele Gerüchte

Wird Vodafone UK mit dem Konkurrenten Three (Drei)

zusammengehen? Hat das Auswirkungen auf Deutschland?

Foto: Picture Alliance / dpa Gerüchte, über diese Fusion gab es schon länger. Offi­ziell wurden die Gespräche erst im Herbst letzten Jahres bestä­tigt.

Nach allem, was bereits bekannt ist, würde Voda­fone UK mit 51 Prozent die Mehr­heit an dem fusio­nierten Unter­nehmen halten, während CK Hutchison (HongKong), der Eigen­tümer von Three UK, die rest­lichen 49 Prozent über­nehmen würde. Speku­liert wird aller­dings, ob sich Hutchison am Ende ganz vom briti­schen Markt zurück­zuziehen könnte, in dem es seine Minder­heits­betei­ligung an Voda­fone zu einem späteren Zeit­punkt komplett verkaufen könnte.

Den Durch­bruch bei den Verhand­lungen dürfte die offi­zielle Ernen­nung der bisher kommis­sarisch tätigen Chefin der Voda­fone Group, Marghe­rita Della Valle, gebracht haben.

Nur noch drei Anbieter?

Sollte diese Fusion durch­gehen, blieben auf dem briti­schen Tele­kom­muni­kati­ons­markt noch drei Akteure übrig, nämlich EE (Ever­ything Ever­ywhere), o2-Virgin und die neue Voda­fone-Three.

In der Vergan­gen­heit hatten sich die Regu­lie­rungs­behörden sowohl im Verei­nigten König­reich als auch in der EU stets dagegen gewehrt, nur drei Mobil­funk­anbieter auf einem Markt zuzu­lassen. Das war auch einer der Haupt­gründe, warum seiner­zeit der briti­schen o2-Tele­fonica im Jahr 2016 die Fusion mit Three unter­sagt wurde, damals war UK noch in der EU.

In den letzten Jahren könnte sich die Regu­lie­rungs­lage entspannt haben, wenn es um große Fusionen und Über­nahmen geht. Anfang des Jahres hatte EU-Kommissar Thierry Breton (selbst früher Chef von France Telecom) gesagt, dass es "keine Tabus" gebe, wenn es um Fusionen im Tele­kom­muni­kati­ons­bereich gehe, vor allem, wenn dadurch eine markt­über­grei­fende Konso­lidie­rung geför­dert würde. Seine Kollegin Marga­rete Vestager mag das anders sehen. Sie unter­sucht derzeit genauer, ob die ange­dachte Fusion von Orange Spanien und MásMóvil geneh­migt werden soll.

Geneh­migung mit Auflagen?

Doch selbst wenn die briti­schen Regu­lie­rungs­behörden am Konzept großer Tele­kom­muni­kati­ons­fusionen Gefallen fänden, wird vermutet, dass die Fusion von Three und Voda­fone nur mit Auflagen durch­gewunken wird. Das könnte beispiels­weise Preis­ober­grenzen für Kunden oder verbind­liche Vorgaben beim Netz­ausbau, insbe­son­dere in länd­lichen Gebieten, beinhalten.

Auch in Groß­bri­tan­nien ist die Netz­qua­lität auf dem Lande stel­len­weise ziem­lich grausam, bzw. es gibt bis heute gar kein Netz.

Wer ist Three?

Der Netz­betreiber Three ("Drei") ist eine Tochter des Hong Konger Unter­neh­mens CK Hutchison, der neben UK auch in Polen und Öster­reich aktiv ist. Im Jahr 2000 zur UMTS-Auktion hatte Hutchison gemeinsam mit E-Plus für eine Lizenz mitge­boten und wollte auf dem deut­schen Markt mit dabei sein. Wenige Stunden vor Ende der legen­dären Auktion war Hutchison jedoch ausge­tiegen.

Schon vorher war Hutchison als Service-Provider in Deutsch­land aktiv gewesen. Die vom späteren Telekom-Chef René Ober­mann gegrün­dete ABC-Telecom in Münster war später als Hutchison fort­geführt und nach Ober­manns Wechsel zur Telekom als "The Phone House" weiter­geführt worden. Später wurden die Kunden zu den jewei­ligen Netz­betrei­bern trans­feriert und das Unter­nehmen landete im Dril­lisch-Verbund (heute 1&1).

Wird Voda­fone nun chine­sisch?

Wenn Voda­fone UK mit Three/Drei von CK Hutchison zusam­men­geht, entsteht daraus ein teil­weise von einem chine­sischen Unter­nehmen kontrol­lierter TK-Anbieter. Da stellt sich die Frage, ob und wenn ja, welche Auswir­kungen das auf Voda­fone in Deutsch­land haben könnte.

Gar keine, sagen mit den Vorgängen vertraute Personen. Voda­fone UK ist eine Schwester von Voda­fone Deutsch­land. Die Mutter, die Voda­fone Group PLC, bleibt britisch.

Wenn es zudem noch stimmt, dass CK Hutchison seine Anteile lang­fristig komplett verkaufen möchte, dürfte das Thema ohnehin schnell vom Tisch sein.

Was wäre wenn?

Man stelle sich vor, Hutchison würde auch bei der Mutter­gesell­schaft von Voda­fone mitwirken und wäre damit auch in Deutsch­land präsent. Da würde die aktu­elle poli­tische Diskus­sion über den Einsatz von tech­nischen Kompo­nenten von chine­sischen Herstel­lern wie Huawei oder ZTE in deut­schen Netzen schnell von einer ganz neuen Diskus­sion über­deckt werden.

Marghe­rita Della Valle ist die (alte und) neue Chefin der Voda­fone Group.