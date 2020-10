Grenzwerte: 5G ist elektromagnetisch verträglich

Beim Begriff 5G bekommen viele Mitbürger ein mulmiges Gefühl. Oft wissen sie gar nicht warum. Auch ist selten bekannt, was 5G eigent­lich ist und was nicht.

Viele Mobilfunkantennen sehen nicht schön aus. Wofür sie gut sind, merkt man, wenn das Netz fehlt.

Foto: Picture Alliance / dpa Kommt das Thema 5G auf den Tisch, löst dieser Begriff bei manchen Mitmen­schen ungute Gefühle, diffuse Ängste oder gar Panik aus. Dabei werfen die Mobil­funk-Skep­tiker verschie­dene Aspekte in einen Topf und rühren kräftig um, ohne sich genauer um Details oder repro­duzier­bare Fakten zu kümmern.

Die Bundes­netz­agentur (BNetzA) hat nun ein gemein­sames Posi­tions­papier der euro­päi­schen Gremien RSPG (Radio Spec­trum Policy Group) und BEREC (quasi Dach­ver­band aller natio­naler Regu­lie­rungs­behörden) zur elek­tro­magne­tischen Verträg­lich­keit von 5G vorge­stellt und kommen­tiert.

Vize­prä­sident: "Über­prüfen die Einhal­tung von Grenz­werten fort­lau­fend"

Viele Mobilfunkantennen sehen nicht schön aus. Wofür sie gut sind, merkt man, wenn das Netz fehlt.

Foto: Picture Alliance / dpa "Die Bundes­netz­agentur über­prüft die Einhal­tung der Grenz­werte zum Schutz der Gesund­heit und veröf­fent­licht deren Ergeb­nisse im im Internet. Die Grenz­werte müssen auch bei 5G einge­halten werden", stellte Dr. Wilhelm Esch­weiler, der Vize­prä­sident der Bundes­netz­agentur, jetzt klar. "Behörd­liche Über­wachung und Trans­parenz (Verständ­lich­keit) der Ergeb­nisse werden die Akzep­tanz der Bevöl­kerung in die neue Tech­nologie weiter stärken."

Was steht denn drin?

Die geltenden Grenz­werte und Richt­linien der Inter­national Commis­sion on Non-Ioni­zing Radia­tion Protec­tion (ICNIRP) aus dem Jahre 2020 tragen nach Ansicht der Experten dazu bei, dass "auf trans­parente und wissen­schaft­liche Weise der Schutz des Menschen gewähr­leistet wird". Die Entwick­lungen neuer Mess­methoden für neue mobile Systeme, einschließ­lich 5G, werden von den Regu­lie­rern begrüßt, um stets und sicher die fort­schritt­lichsten Tech­nolo­gien nutzen zu können.

Regel­mäßige Messungen notwendig

Damit das Vertrauen in Funk­tech­nolo­gien einschließ­lich 5G gewahrt bleibt, sollen alle EU-Mitglied­staaten dafür sorgen, dass die vom jewei­ligen Betreiber instal­lierten Geräte den fest­gelegten Grenz­werten entspre­chen. Das ist in Deutsch­land bereits heute bewährte Praxis. Die Bundes­netz­agentur werde das auch in Zukunft sehr sorg­fältig durch­führen.

Die Mitglied­staaten und die Euro­päi­sche Kommis­sion sollen verständ­liche, sach­liche und neutrale Infor­mationen zu Fragen der elek­tro­magne­tischen Verträg­lich­keit veröf­fent­lichen. Dabei sollen auch die Bedenken und Anliegen der Bürger berück­sich­tigt werden und Infor­mationen ausge­tauscht werden, die in der Öffent­lich­keit ein besseres Verständnis für Mobil­funk­technik bieten können.

Welche Gremien sind betei­ligt?

Das Gremium Euro­päi­scher Regu­lie­rungs­stellen für elek­tro­nische Kommu­nika­tion (BEREC) ist für die stär­kere Koor­dinie­rung der jewei­ligen natio­nalen Regu­lie­rungs­praxis zuständig. Aus Deutsch­land arbeitet hier Bundes­netz­agentur mit.

In der Gruppe für Frequenz­politik (RSPG) haben sich die Experten der Regie­rungen zusam­men­gefunden, um die Euro­päi­sche Kommis­sion bei der Frequenz­politik zu beraten. Für Deutsch­land sind das Bundes­minis­terium für Verkehr und digi­tale Infra­struktur und die Bundes­netz­agentur betei­ligt.

Die Bundes­netz­agentur war an der Erstel­lung des gemeinsam erar­bei­teten Posi­tions­papiers betei­ligt.

Woher kommen die Bedenken?

Die Bedenken in Teilen der Bevöl­kerung gegen­über 5G lassen sich in etwa wie folgt aufglie­dern:

Zum einen erlauben immer bessere und schnel­lere Daten-Netze einen maxi­malen Daten­aus­tausch und die Proto­kol­lie­rung von Ereig­nissen aller Art. Insbe­son­dere wird befürchtet, dass die Menschen noch mehr als bisher "beob­achtet" oder "über­wacht" werden. Das ist aber kein spezi­elles Problem von 5G, sondern von allen modernen Netzen. Hier kann nur ein gestei­gertes Bewusst­sein für Daten­schutz und klare gesetz­liche Grenzen, was die Verschlüs­selung, Spei­che­rung und den Austausch von Daten angeht, weiter­helfen. Wo viele Daten gesam­melt werden, steigt die Neigung "mal einen Blick hinein­zuwerfen", ob für die Ermitt­lung in einem Mord­fall, bis hin zur Verbes­serung von Werbung für neue Produkte, von denen der Kunde noch gar nichts weiß, ob und wann er sie brau­chen könnte.

5G-Funk ist weit­gehend erforscht

5G spielt sich derzeit über­wie­gend auf längst bekannten und erprobten Frequenzen zwischen 700 und 2600 MHz ab. Relativ "neu" sind 5G-Frequenzen zwischen 3.500 und 3.800 MHz, die aber auch schon länger genutzt wurden und daher "mess­tech­nisch" eben­falls bekannt und erforscht sind.

Höhere Frequenzen irgend­wann später?

In Planung sind später Frequenzen bei 26.000 MHz (26 GHz) oder 60.000 MHz (60 GHz). Zu einem späteren Zeit­punkt könnte es noch etwas weiter "aufwärts" gehen (300 GHz für 6G). Diese Frequenzen sind noch nicht so gut erforscht, wie die unter­halb von 6 GHz und manche Forscher sehen hier noch Studi­enbe­darf. Je höher die Frequenz ist, des geringer die Reich­weite einer Antenne, dafür ist die Band­breite immer besser, dass man immer höhere Daten­raten über­tragen kann.

Handy am Ohr?

Wenn etwas im Mobil­funk "kritisch" zu sehen ist, dann wäre es in erster Linie das Handy am Ohr. Und selbst hier sind die Wahr­schein­lich­keiten mehr als gering, denn digi­tale Mobil­tele­fone ("D-Netz") gibt es seit den 1990er Jahren, analoge sogar noch etwas länger. Die Sende­leis­tungen der Hand­geräte sind seitdem stark zurück­gegangen. Wichtig ist aber, dass das Hand­gerät zum nächsten Mobil­funk­sender durch­kommt, dann kann das Handy seine Leis­tung weiter redu­zieren.

Die Diskus­sion wird weiter­gehen.