Ab nach draußen: 10 Gratis-Apps für den Sommer

Sommerzeit ist Draußen-Zeit. Und dort gibt es viel zu erleben. Ob Ausflüge ins Grüne, an den Strand oder in den Biergarten, spontane Trips oder sorgfältig geplante - es gibt zahlreiche Apps, die uns für die verschiedensten Freizeit-Aktivitäten in der Natur hilfreiche Tipps und Infos liefern. Dabei fängt es beim Wetter an und endet mit dem perfekten Sonnen­untergang am Abend. Wir haben zehn nützliche und kostenfreie Apps für die warme Zeit des Jahres zusammen­gestellt. Die meisten stehen dabei sowohl für Android-Geräte als auch für Apples iOS zur Verfügung. Durch unsere Sommer-Apps geht es mit einem Klick auf das jeweilige Bild.