Weitere Details zum Tarifangebot von Goood

Goood plant in Kürze den Marktstart in Deutschland Der neue Mobilfunkanbieter Goood möchte noch in diesem Jahr oder spätestens Anfang 2017 in Deutschland starten. Für die Bereitstellung der Dienste setzt Goood auf das Netz von Telefónica. Durch sein faires Geschäftsmodell - Goood spendet ein Teil der Erlöse einem guten Zweck - möchte sich der Anbieter von restlichen Wettbewerb abheben. Nun hat Goood weitere Details zu den Tarifen bekanntgegeben.

Erst kürzlich hatten wir auf Grundlage der Crowdfunding-Kampagne des Unternehmens eine Abschätzung gegeben, welche Tarife der Anbieter in sein Tarifportfolio aufnehmen könnte. Die heutige Ankündigung von Goood, dass zum Marktstart in Deutschland "zwei attraktive und preisgünstige Tarife" angeboten werden sollen, lässt Rückschlüsse zum künftigen Angebot zu. So hatte Goood auch bei der Crowdfunding-Kampagne zwei Tarife im Angebot. Nicht unwahrscheinlich also, dass der Anbieter diese zum Launch in ähnlicher Form offerieren wird. Eine ausführliche Aufstellung der Konditionen hatten wir bereits in einem früheren Artikel vorgenommen.

In aller Kürze die wesentlichen Merkmale: Ein Tarif mit der Bezeichnung Telefoniepaket small beinhaltet 3 GB LTE-Volumen mit bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz, weiterhin ist eine nationale Sprach- und SMS-Flat und ein EU-Roamingpaket mit Inklusiveinheiten enthalten. Nutzer zahlten beim Crowdfunding für den Tarif mit einer Laufzeit von einem Jahr 199 Euro, rechnerisch ergibt sich so eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 16,58 Euro.

Für mehr Datenvolumen wurde der Tarif Telefoniepaket big world offeriert, der 6 GB Datenvolumen (mit bis zu 50 MBit/s), eine nationale Allnet-Flat und eine EU-Roaming-Flat (monatlich 1 GB Daten und eine Telefonie-Flat) beinhaltet. Dafür wurde ein Jahresbeitrag von 377 Euro fällig. Entsprechend ergibt sich so eine rechnerische Grundgebühr von 31,41 Euro pro Monat. Anwender sollen 10 Prozent der Gebühr für einen guten Zweck ihrer Wahl spenden können. Auf einer Marketing-Grafik von Goood ist übrigens der Tarifname love goood zu erkennen. Ob es sich dabei um einen Tarif aus dem Anfangsportfolio handelt, ist allerdings fraglich.

Weitere Details zur Kunden-App und den Services bekannt

Der Anbieter hat nun weitere Informationen bereitgestellt, die Aufschluss über die Mehrwerte geben sollen:

Surfen mit attraktiven LTE-Daten-Paketen

unlimitiertes Telefonieren in alle Netze

hervorragende Serviceleistungen (unter anderem Roaming, unkomplizierte Registrierung, einfache Rufnummernmitnahme und persönlicher Kundenservice)

Weiterhin geht der Anbieter auf Verwaltung des Tarifs über die Applikation ein:

einfache Verwaltung der Tarife und Pakete über unsere Goood-App

Doch die Goood-App soll mehr als nur zur Konfiguration und Einsicht der Tarifdetails dienen. Stattdessen werden Nutzern auch Informationen über die unterstützten Projekte vorfinden, so das Versprechen des Anbieters. Zudem sollen Hilfsorganisationen ihre Unterstützer per Bild, Video und Text über aktuelle Fortschritte ihrer Projekte informieren können. Ein App-Mockup deutet zudem darauf hin, was Goood in puncto Neukunden­gewinnung plant. So findet sich in der App ein Unterpunkt, der bei erfolgreicher Freundschaftswerbung 1 GB Daten­volumen extra verspricht.

Goood sammelt aktuell 70 000 Euro ein

Erste Kunden hatte der Anbieter bereits bei seiner erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne eingesammelt, bei der insgesamt 22 316 Euro zusammengekommen waren. Für die restliche Finanzierung des Vorhabens sucht der Goood derzeit im Rahmen einer Crowdinvesting-Kampagne Investoren. Das Ziel: 70 000 Euro. Mehr als die Hälfte davon hat Goood bereits jetzt erreicht, wie ein Blick auf die Webseite von der Investing-Plattform Green Rockert zeigt.

Auf der Webseite informiert der Anbieter, dass Nutzer demnächst einen von Gooods "günstigen und attraktiven Handytarife(n)" auf der Webseite auswählen können sollen. Wenn es soweit ist, werden wir auf teltarif.de darüber berichten.