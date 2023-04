Google Pixel Tablet: Speicher, Dock und Datenschutz-Taste

Das Pixel Tablet wurde bereits von Google offi­ziell ange­kün­digt. Es soll noch in diesem Jahr erscheinen. Das Tablet könnte zum neuen Hub werden.

Das Pixel Tablet von Google kommt. Das steht fest. Bereits vor rund einem Jahr auf der I/O-Entwick­ler­kon­ferenz 2022 des Such­maschi­nen­kon­zerns wurde der portable Computer ange­teasert. Und im englisch­spra­chigen Google Store ist explizit die Rede davon, dass das Pixel Tablet noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Die nächste Google I/O findet am 10. Mai statt. Neben Ankün­digungen zu neuen Soft­ware-Features im Android-Gewand wird auch neue Hard­ware erwartet, wie das Mittel­klasse-Smart­phone Pixel 7a und insbe­son­dere Googles erstes Foldable, das sich als Pixel Fold vorstellen könnte. Es liegt jedoch auch nahe, dass Google das Pixel Tablet offi­ziell auf der kommenden Veran­stal­tung (noch­mals) vorstellt und das Datum für den offi­ziellen Release bekannt gibt.

Google selbst bestä­tigt, dass das Pixel Tablet mit dem Tensor-Chip der zweiten Gene­ration läuft. Der Google-Chip ist auch in den Flagg­schiff-Smart­phones der Pixel-7-Serie verbaut (Pixel 7 und Pixel 7 Pro). Es soll auch ein Lade-Dock geben, an den das Pixel Tablet magne­tisch befes­tigt werden kann. Das Setup erin­nert an den Google Home Hub.

Jetzt gibt es neue Infos bezüg­lich der Ausstat­tung des Google Pixel Tablet.

Pixel Tablet: Der neue Hub?

So sieht das Google Pixel Tablet aus

Bild: Google Die neuesten Infor­mationen zum Google Pixel Tablet gehen auf mit der Ange­legen­heit vertraute Personen zurück, wie das Online-Portal 9To5Google berichtet. Demnach verfüge das Google Pixel Tablet neben dem Tensor-G2-Chip über 8 GB Arbeits­spei­cher. Insge­samt sollen zwei Spei­cher­optionen ange­boten werden. Wie diese im Detail bestückt sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Lade-Dock mit inte­griertem Laut­spre­cher soll aber bei beiden Versionen mitge­lie­fert werden. Funk­tionen wie der Google Assistant sind beim Pixel Tablet Stan­dard, wodurch die Bedie­nung auch per Sprach­steue­rung ermög­licht wird. Bezüg­lich Daten­schutz soll das Pixel Tablet einen physi­schen Schalter verbaut haben, über den Mikrofon und Kamera ein- und ausge­schaltet werden können.

Pixel Tablet: Vier Farb-Optionen?

Im oben erwähnten englisch­spra­chigen Google Store ist das Pixel Tablet bereits auf Bildern zu sehen. In einer Szene zeigt es sich mit einer hellen, beige­far­benen Rück­seite. Darüber hinaus soll es auch eine grüne Ausfüh­rung mit schwarzem Rahmen auf der Vorder­seite geben. Das sei den neuesten Infor­mationen aber noch nicht alles. Google soll das Pixel Tablet in zwei weiteren Wahl­farben anbieten.

Pixel 7a und Pixel Fold könnten bereits Ende Juni offi­ziell erscheinen. Mögli­cher­weise ist dann auch das Google Pixel Tablet verfügbar sein. Es ist daher wahr­schein­lich, dass es mit Android 13 ausge­lie­fert wird. Sollte Google mit seinem Tablet so verfahren wie mit seinen Smart­phones, dürfte eine vergleichs­weise lange Update-Versor­gung garan­tiert sein.

