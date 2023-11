Preis-Check: Google Pixel & Fold bis zu 300 Euro günstiger

"Black Friday"-Ange­bote sind in aller Munde. Jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben - Händler wie Käufer. Als Geld­aus­geber sollten Sie jedoch vorher den Preis­ver­gleich machen. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote im Google Store ange­schaut.

Google hat in seinem Online-Store die "Black Friday"-Aktion gestartet. Auf verschie­dene Produkte des Konzerns gibt es Rabatt. Wir haben uns ausge­wählte Offerten ange­schaut und sagen Ihnen, ob sich diese preis­lich lohnen.

Los geht es mit dem Google Pixel 8. Geworben wird mit einem Rabatt in Höhe von 70 Euro.

Pixel 8 (Pro)

Google-Store-Angebote im Preischeck

Das Pixel 8 mit 128 GB kostet nach der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers 799 Euro. Google bietet das Modell mit 70 Euro Rabatt an, was einem Akti­ons­preis in Höhe von 729 Euro inklu­sive Versand­kosten entspricht (Angebot endet am 5. Dezember 2023). Wir schauen uns am Beispiel der Obsi­dian-farbenen Vari­ante an, wo die aktu­ellen Markt­preise liegen. Bei dem Google-Store-Angebot handelt es sich um einen guten Deal, den aber auch die Händler MediaMarkt, Saturn und Amazon mitgehen.

Beim Kauf eines Google Pixel 8 Pro gibt es keinen direkten Rabatt auf die UVP. Bis zum 29. November 2023 gibt es beim Kauf des Pixel 8 Pro aber 100 Euro Google-Store-Guthaben, das dem Google-Konto gutge­schrieben wird. Eine Reduk­tion des Kauf­preises ist das nicht. Wenn Sie mit dem Store-Guthaben nichts anfangen können, empfehlen wir Ihnen abseits des Google-Stores nach dem Pixel 8 Pro Ausschau zu halten. So verkaufen beispiels­weise die Händler Alter­nate und Galaxus das Pixel 8 Pro in der Farbe Obsi­dian mit 128 GB jeweils zu einem Preis in Höhe von rund 1066 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Im Google Store kostet das Pixel 8 Pro in der genannten Konfi­gura­tion inklu­sive 100 Euro Google-Store-Guthaben 1099 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Google Pixel Fold

Googles erstes Foldable ist das Pixel Fold. Es gibt zwei Ausfüh­rungen, die bis zum 29. November 2023 im Google Store jeweils mit 300 Euro Rabatt ange­boten werden. So kostet das Pixel Fold mit 256 GB Spei­cher (Farben "Porce­lain" und "Obsi­dian") 1599 Euro und mit 512 GB Spei­cher (nur in "Obsi­dian") 1719 Euro, jeweils inklu­sive Versand­kosten.

Am Beispiel der Farb­vari­ante "Obsi­dian" schauen wir uns die aktu­ellen Markt­preise an. Der Google-Store-Deal ist gut. Bei anderen bekannten Händ­lern wie MediaMarkt wird das Pixel Fold mit 256 GB Spei­cher zum Arti­kel­zeit­punkt noch zur UVP in Höhe von 1899 Euro verkauft. Das gilt auch für das Modell mit 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität.

Pixel 7a

Bis zum 5. Dezember 2023 gibt es im Rahmen der Black-Friday-Ange­bote das Pixel 7a mit einem Rabatt in Höhe von 60 Euro. Statt nach der UVP in Höhe von 509 Euro kostet das Pixel 7a mit 128 GB Spei­cher in verschieden Wahl­farben jeweils 449 Euro inklu­sive Versand­kosten. Die Händler MediaMarkt, Saturn und Amazon verkaufen beispiels­weise das Char­coal-farbene Modell mit jeweils 439 Euro inklu­sive Versand­kosten güns­tiger.

Wenn Sie Ihr altes Handy loswerden wollen, können Sie so im besten Fall dank der aktuell laufenden Google-Eintau­sch­option den Kauf­preis für ein Google-Smart­phone redu­zieren. Bis zu 620 Euro (Pixel 8), bis zu 770 Euro (Pixel 8 Pro), bis zu 700 Euro (Pixel Fold) und bis zu 410 Euro (Pixel 7a) sollen beim Kauf des jewei­ligen Google-Handys drin sein. Es liegt auf der Hand, dass bei den höchsten Preisen, die beim Eintausch erzielt werden können, ihr "altes" Handy auch ein vergleichs­weise hoch­prei­siges Flagg­schiff sein muss, das oben­drein nicht schon zu den alten Eisen zählt.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

