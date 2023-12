Pixel 8 im Preisverfall: Lohnen sich die Amazon-Angebote?

Eine Eigen­schaft von Android-Smart­phones ist der schnell einset­zende Preis­ver­fall. Schon inner­halb weniger Wochen können die Markt­preise deut­lich unter der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers liegen. Inter­essenten für brand­aktu­elle Modelle ist daher zu empfehlen, etwas Zeit ins Land gehen zu lassen und nach Ange­boten Ausschau zu halten, sofern sie nicht aus verschie­denen Gründen sofort ein neues Mobil­telefon benö­tigen.

Vor knapp zwei Monaten gingen Pixel 8 und Pixel 8 Pro an den Verkaufs­start. Amazon verkauft die Google-Handys derzeit güns­tiger. Wir haben uns ange­schaut, ob sich die Ange­bote preis­lich lohnen.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Bild: teltarif.de

Wir schauen uns zunächst das Amazon-Angebot zum Pixel 8 in der Farbe "Obsi­dian" mit 128 GB internem Spei­cher an. Der Online-Händler veran­schlagt derzeit einen Preis in Höhe von 739,13 Euro inklu­sive Versand­kosten. Das geht aller­dings güns­tiger, beispiels­weise beim Händler Elec­tronis, bei dem das Pixel 8 in der genannten Konfi­gura­tion zu einem Preis in Höhe von 713,73 Euro inklu­sive Versand­kosten erhält­lich ist.

Die UVP für das Pixel 8 mit 256 GB Spei­cher beträgt 859 Euro. Einen Preis in Höhe von 809 Euro inklu­sive Versand­kosten (Farbe "Obsi­dian") veran­schlagt derzeit Amazon. Der aktu­elle Markt­preis­check zeigt: Auch das geht güns­tiger, eben­falls beim Händler Elec­tronis (798,99 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Google Pixel 8 Pro

Das Google Pixel 8 Pro mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet nach der UVP des Herstel­lers 1099 Euro. Amazon verkauft das Obsi­dian-farbene Modell derzeit zu einem Preis von 999 Euro inklu­sive Versand­kosten. Auch hier ist der Händler Elec­tronis gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich mit einem Angebot in Höhe von 983,95 Euro inklu­sive Versand­kosten güns­tiger. Eben­falls unter dem Angebot liegen die Preise der Händler büro­shop24 (983,96 Euro inklu­sive Versand­kosten), Jacob (995,97 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Alter­nate (995,99 Euro inklu­sive Versand­kosten). Die Händler MediaMarkt und Saturn verkaufen das Pixel 8 Pro mit 128 GB in der Farbe Obsi­dian wie auch Amazon jeweils zum Preis von 999 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Wenn Sie sich für Details zum Google Pixel 8 Pro inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen. In einer Bilder­strecke haben wir zusam­men­gefasst, wie Android 14 auf dem Pixel 8 Pro aussieht.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.