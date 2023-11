Google Pixel 7: MediaMarkt-Black-Week-Preis im Check

Das Pixel 7 steht immer ein biss­chen im Schatten des Pixel 7 Pro. Es ist nicht verwun­der­lich, gibt es doch deut­liche Unter­schiede in der Ausstat­tung. So hat unter anderem das Pixel 7 ein klei­neres Display mit 90 Hz statt 120 Hz, einen klei­neren Akku und eine abge­speckte Kamera. Gerade die Display-Größe könnte aber für den ein oder anderen Nutzer inter­essant sein. Das Pixel 7 Pro ist mit den 6,7 Zoll im Gegen­satz zum Pixel 7 mit 6,3 Zoll ein ganz schöner Klopper. Der Tensor-G2-Chip ist aber gleich, Soft­ware-Updates werden auch für das Pixel 7 vergleichs­weise lange verspro­chen. Google Pixel 7

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Google Store Das Pixel 7 könnte sich also für alle lohnen, die es gerne etwas kompakter mögen und die keinen Wert auf eine üppige Kame­raaus­stat­tung legen. Zudem ist der Preis für das Pixel 7 deut­lich geringer als der für das Pixel 7 Pro.

Derzeit bieten die Händler MediaMarkt und Saturn das Pixel 7 im Rahmen ihrer bis zum 23.11. (20 Uhr) laufenden Black-Week-Aktion güns­tiger an. Wir haben uns ange­schaut, ob sich das Angebot lohnt oder ob andere Händler das Pixel 7 mit 128 GB in der Farbe "Obsi­dian" güns­tiger anbieten.

Pixel 7 im Preis­check

MediaMarkt und Saturn bieten das Google Pixel 7 mit 128 GB internem Spei­cher in der Farb­vari­ante "Obsi­dian" jeweils zu einem Preis von 489 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Schaut man sich die aktu­ellen Markt­preise an, handelt es sich dabei um einen sehr guten Deal. Der Händler Galaxus ist mit 498,21 Euro inklu­sive Versand­kosten aber nicht sehr weit von dem MediaMarkt-Saturn-Angebot entfernt.

Wenn Sie sich für ein neues Android-Smart­phone inter­essieren und ein Modell mit 6,3 Zoll Ihren Vorstel­lungen entspricht, könnte das Pixel 7 eine gute Wahl sein. Oben­drein ist es noch deut­lich güns­tiger als der derzeit beste Markt­preis für das Pixel 7 Pro mit 128 GB Spei­cher (Farbe: Obsi­dian), der bei rund 740 Euro liegt.

Güns­tiger ist nur das Pixel 7a. In der Farbe "Char­coal" und mit 128 GB Spei­cher kostet es derzeit bei MediaMarkt/Saturn/Amazon jeweils 439 Euro inklu­sive Versand­kosten. Das Format ist mit 6,1 Zoll aber etwas kleiner ausge­fallen als beim Pixel 7.

