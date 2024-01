Google Pixel kann SIM-Karten bald in eSIMs wandeln

Besitzer eines Google Pixel sollen künftig die Möglich­keit bekommen, Plastik-SIMs direkt am Handy in eSIMs zu wandeln. Andere Hersteller können das bereits.

Besitzer eines neueren Modells des Google Pixel, das neben physi­schen SIM-Karten auch Unter­stüt­zung für eSIM-Profile bietet, werden einem Bericht des Online­maga­zins 9to5google zufolge bald ein neues Feature im Zusam­men­hang mit der Nutzung ihres Mobil­funk­anschlusses bekommen. Über das Menü des Smart­phones soll es künftig möglich sein, eine physi­sche SIM-Karte in ein eSIM-Profil zu wandeln. Datenblätter Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Dem Bericht zufolge finden sich Hinweise auf diese Neue­rung in der dritten Beta-Version von Android 14 QPR2 (Quar­terly Plat­form Release). Die Infor­mation wird mit einem Screen­shot unter­mauert, auf dem der Menü­punkt "Convert to eSIM" zu sehen ist. Das neue Feature ist den Angaben zufolge in den Einstel­lungen des Smart­phones und dort unter "Netz­werk & Internet" zu finden.

SIM direkt am Handy in ein eSIM-Profil wandeln

Bild: teltarif.de Im genannten Menü­punkt finden sich Details zu den im Google Pixel genutzten SIM-Karten. Klickt man einen der Mobil­funk­anschlüsse an, so taucht die Option zum Umwan­deln einer Plastik-SIM-Karte in ein eSIM-Profil auf. Derzeit sei der Menü­punkt aber noch ohne Funk­tion. Sprich: Nach Ankli­cken des Menü­punkts passiert nichts. Somit bleibt unklar, wann er tatsäch­lich umge­setzt wird.

Andere Hersteller waren schneller

Neu ist die Möglich­keit nicht, direkt am Smart­phone von einer physi­schen Betrei­ber­karte zur eSIM umzu­steigen. Beim Apple iPhone und bei den Galaxy-Smart­phones von Samsung gibt es diese Option schon seit geraumer Zeit. Apple und Samsung ermög­lichen es darüber hinaus, die eSIM-Profile bei Bedarf auf ein neues Mobil­telefon zu über­tragen. Auch Google-Pixel-Besitzer können eSIM-Profile direkt auf ein neues Handy über­tragen. Nur die Umstel­lung von physi­scher Karte auf die eSIM fehlt noch.

Menü-Fund auf dem Google Pixel

Quelle: 9to5google Ob die auto­mati­sche Akti­vie­rung eines eSIM-Profils bei gleich­zei­tiger Abschal­tung der Plastik-Betrei­ber­karte klappt, hängt nicht nur der Soft­ware des jewei­ligen Smart­phones zusammen. Auch der jewei­lige Mobil­funk-Provider muss dieses Feature unter­stützen. Das ist in Deutsch­land mit Original-Telekom-Karten und seit September 2023 auch mit Voda­fone-SIMs möglich. o2 bietet den Service hingegen bislang nicht an.

Dem Bericht von 9to5google zufolge gibt es im Code der Beta-Soft­ware noch keine Anhalts­punkte dafür, welche Netz­betreiber die SIM-Umwand­lung unter­stützen werden. Kunden sollen im Menü aber ausdrück­lich darauf hinge­wiesen werden, dass sie nicht etwa eine eSIM als MultiSIM bekommen, sondern die bishe­rige Plas­tik­karte im Zusam­men­hang mit der eSIM-Akti­vie­rung unwie­der­bring­lich abge­schaltet wird.

Im Rahmen eines weiteren Beitrags haben wir den eSIM-Umzug vom iPhone zu Samsung getestet.