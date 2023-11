Google: Diese Handys bekommen jetzt das November-Update

Google kündigt über eine Support-Seite (Englisch) die Verfüg­bar­keit des November-Patches an. Zu den unter­stützten Geräten zählen Pixel-Smart­phones aus dem Hause Google, die bereits Android 14 instal­liert haben.

Der Rollout des Updates ist gestartet. In der Regel werden Updates in Schüben verteilt, sodass nicht alle Nutzer gleich­zeitig eine Soft­ware-Aktua­lisie­rung erhalten. Grund­sätz­lich ist zu empfehlen, die auto­mati­sche Soft­ware-Aktua­lisie­rung in den Einstel­lungen des Smart­phones zu akti­vieren.

Nutzer können aber auch manuell nach Updates in den Einstel­lungen suchen. Unter Umständen wird eine Update-Datei zum Down­load ange­boten, obwohl das System noch nicht darüber infor­miert hat.

Das bringt das Update mit sich

November-Patch für Pixel-Geräte (Bild: Pixel 8 Pro)

Bild: teltarif.de Google spricht im Support-Doku­ment von Fehler­berei­nigungen und Verbes­serungen für Pixel-Geräte. Ein Beispiel betrifft das Pixel 7 Pro. Das Update soll das Problem eines grünen Blin­kens beheben, wenn sich das Display unter bestimmten Bedin­gungen ausschaltet. Weiterhin sollen unter anderem NFC-Probleme, Probleme bezüg­lich etwa­iger Systemin­sta­bilität, wenn Apps eine App anfor­dern, die nicht mehr instal­liert ist, das plötz­liche Verschwinden von Desk­topsym­bolen nach dem Entsperren des Geräts, die falsche Ausrich­tung des Hinter­grund­bildes bei Pixel-Geräten mit Notch- oder Punch-Hole-Kamera sowie ein Spei­cher­pro­blem unter anderem bei der Pixel-8-Serie behoben werden.

Für die neuen Modelle Pixel 8 und Pixel 8 Pro soll das Update ein Problem beheben, das gele­gent­lich zu Ruck­lern führt, wenn die Touch-Regis­trie­rung auf dem Display ungenau wird. Wie Android 14 auf einem Pixel 8 Pro aussieht, haben wir für Sie in einer Bilder­strecke zusam­men­gefasst. Ausführ­liche Test­ergeb­nisse lesen Sie im Praxis­test des Google Pixel 8 Pro.

Diese Pixel-Geräte bekommen das Update

