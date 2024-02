Google Pay App wird eingestellt - aber nicht überall

Die Google Pay App wird jetzt auch in den USA einge­stellt. Doch in einigen Ländern soll die Anwen­dung vorerst bleiben.

Google streicht Pay-App

Logos: Google, Foto/Montage: teltarif.de Die Google Pay App wurde hier­zulande schon vor langer Zeit durch Google Wallet abge­löst. Wie bei Apple ist die Wallet-App nicht nur als Platz für digi­tale Kredit- und Debit­karten gedacht. Hier lassen sich auch Kunden­karten, Bahn- oder Flug­tickets, Eintritts­karten für Veran­stal­tungen und ähnli­ches inte­grieren.

In den USA gibt es Google Pay noch immer als eigen­stän­dige Anwen­dung. Dabei gab es sogar Bemü­hungen, die App durch zusätz­liche Funk­tionen aufzu­werten. Bei den Kunden stießen die Verän­derungen auf wenig Gegen­liebe. Jetzt zieht Google den Stecker und stellt die Pay-Anwen­dung als eigen­stän­dige Appli­kation endgültig ein.

In Nord­ame­rika soll das Ende für die Google Pay App zum Stichtag 4. Juni kommen. In Indien und Singapur ist die Anwen­dung vorerst weiter verfügbar. Nach Google-Angaben seien speziell in diesen Ländern Beson­der­heiten zu berück­sich­tigen, die der Konzern aber nicht näher erläu­tert. In anderen Regionen spielt die App schon heute keine Rolle mehr.

Die meisten US-Kunden nutzen bereits die Google Wallet

Logos: Google, Foto/Montage: teltarif.de Auch in den Verei­nigten Staaten sind die meisten Nutzer längst zu Google Wallet gewech­selt. Die neue Anwen­dung werde fünfmal häufiger genutzt als die alte Google Pay ab. Wer noch die alte App nutzt, kann die Wallet-Anwen­dung aus dem Google Play Store herun­ter­laden. Über die Google-Pay-Webseite sei die Verwal­tung der hinter­legten Karten weiterhin möglich.

Ameri­kani­sche Kunden, die Guthaben bei Google Pay haben, müssen dieses bis zum 4. Juni auf ihr Bank­konto trans­ferieren. Ab diesem Stichtag sollen auch keine Peer-to-Peer-Zahlungen zwischen zwei Nutzern mehr möglich sein. Noch nicht bekannt ist, inwie­weit es für direkte Geld­trans­fers zwischen zwei Nutzern eine neue Lösung in der Google Wallet gibt oder geplant ist.

Google erklärt weiter, der Konzern habe daran gear­beitet, um beispiels­weise die Bezah­lung im öffent­lichen Perso­nen­nah­ver­kehr zu verbes­sern. Zudem sei das Port­folio an Karten, die in der Wallet-App gespei­chert werden können, sukzes­sive ausge­baut worden. Weitere Verbes­serungen plant Google für die Zukunft. Details dazu nannte der Konzern aber noch nicht.

