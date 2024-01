Google Messages: RCS bekommt Dual-SIM-Unterstützung

Google bereitet seine auf dem RCS-Stan­dard basie­rende Messages-App offenbar auf die Möglich­keit vor, die Dual-SIM-Funk­tion zu nutzen. Damit könnte die Chat-Appli­kation schon bald mit mehr als nur einer Rufnummer auf einem Smart­phone laufen. Wie das Online­magazin Android Central berichtet, konnten erste Nutzer die Funk­tion frei­schalten. Die Infor­mation wurde mit einem Screen­shot unter­mauert, die die beiden Leitungen im Menü für RCS Chats zeigt. RCS wird Dual-SIM-fähig

Bild: teltarif.de Wie es weiter heißt, habe die Beta-Version 20240102_00_RC01 der Google Messages App bereits Hinweise auf das neue Dual-SIM-Feature gelie­fert. Es ist aber offenbar für die meisten Anwender "versteckt". Eine manu­elle Frei­schal­tung ist (noch) nicht vorge­sehen. Offi­ziell ange­kün­digt hat Google die Möglich­keit noch nicht, mehrere Tele­fon­num­mern in die Messages-App einzu­binden.

"Versteckte" Features ohne Root-Zugriff frei­schalten

Einem Bericht von TheSpAndroid zufolge ist es möglich, auch ohne Root-Zugriff Funk­tionen in Google Messages frei­zuschalten, die zwar bereits in der App enthalten sind, von Google aber noch nicht akti­viert wurden. Mögli­cher­weise entstand nach einem solchen "Hack" auch der Screen­shot, der die Möglich­keit zeigt, mindes­tens zwei Leitungen bei den RCS-Chats einzu­binden. Screenshot zeigt neues Feature für RCS

Bild: aniruddhdodiya / Reddit Denkbar wäre, dass Google die Dual-SIM-Funk­tion für Messages demnächst auch im Rahmen einer Beta-Phase mit einer größeren Anzahl von Kunden testet, bevor die Funk­tion für alle Kunden frei­gegeben wird. Google hatte schon in der Vergan­gen­heit in Aussicht gestellt, dass die RCS-Unter­stüt­zung nicht auf eine Rufnummer beschränkt bleiben soll, zumal immer mehr Nutzer heut­zutage mit Dual-SIM-Smart­phones ausge­stattet sind.

Einige Details noch unklar

Der Screen­shot zeigt, dass die RCS-Funk­tion komplett ein- und ausge­schaltet werden kann. Darüber hinaus besteht die Möglich­keit, die Leitungen einzeln "abzu­wählen", um den Messa­ging-Stan­dard ggf. nur auf einer Rufnummer zu verwenden. Unklar ist wiederum, wie die App mit mehr als zwei Tele­fon­num­mern funk­tio­niert.

eSIM-fähige Handys können in der Regel mehrere Profile spei­chern, die wech­sel­weise zum Einsatz kommen können. Hier stellt sich die Frage, ob alle Rufnum­mern für Google Messages genutzt werden können, auch wenn sie gerade inaktiv sind, oder ob der Dienst nur für die jeweils mit dem Mobil­funk­netz verbun­denen Tele­fon­num­mern funk­tio­niert.

Eine Alter­native zu Google Messages über den RCS-Stan­dard sind die Smart­phone-Messenger wie WhatsApp und Signal.