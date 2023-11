So will Google Maps jetzt die besten Routen empfehlen

Google hat neue Funk­tionen für seine Karten- und Navi­gations-App ange­kün­digt. Vor allem für die Nutzung öffent­licher Verkehrs­mittel werden jetzt die Wege­beschrei­bungen aktua­lisiert, wie der Internet-Konzern in seinem Blog ankün­digt. Ziel von Google ist es, Anwen­dern jeweils die beste Route zu ihrem Ziel zu empfehlen. Dabei werden Schlüs­sel­fak­toren wie Ankunfts­zeit, Anzahl der Umstiege und die Länge der Fahrt berück­sich­tigt.

Kunden sollen alle Details zu ihrer Fahrt auf einen Blick ange­zeigt bekommen. Es besteht die Möglich­keit, die Route mit Filtern anzu­passen. Dabei können die Nutzer auswählen, welche Verkehrs­mittel sie nutzen möchten. Möglich ist beispiels­weise auch die Wahl einer Route, auf der man zwar etwas länger unter­wegs ist, dafür aber weniger Fußwege in Kauf nehmen muss. Weitere Neuerungen für Google Maps

Screenshot-Quelle: blog.google, Logo: Google, Montage: teltarif.de Für mehr als 80 Städte - darunter Berlin, Boston, London, Madrid, New York City, Paris, Singapur, Sydney, Tokio und Toronto - zeigt Google Maps auch an, wo sich die die Ein- und Ausgänge der Halte­stellen befinden, auf welcher Stra­ßen­seite sie liegen und wie man auf dem kürzesten Weg zu Fuß dorthin kommt. Verfügbar sein sollen die Neue­rungen in den kommenden Wochen. Sie stehen in den Apps für Android und iOS zur Verfü­gung.

Treffen und Ausflüge mit Freunden gemeinsam planen

In den nächsten Wochen sollen die mobilen Apps von Google Maps darüber hinaus Updates für die Listen­funk­tion bekommen. Kunden sollen beispiels­weise Orte, Restau­rants, Bars etc. teilen können, um besser mit Freunden planen und Grup­pen­akti­vitäten abstimmen zu können. Listen lassen sich gemeinsam erstellen. Jedes Mitglied der jewei­ligen Gruppe hat dann die Möglich­keit, Orte hinzu­zufügen oder mit Emojis zu versehen.

Die Google Maps Trends empfehlen sich außerdem, um Reisen - beispiels­weise an den Feier­tagen - sinn­voll zu planen. Als Beispiele nennt Google das Umfahren maut­pflich­tiger Routen und über­füllter Straßen. Auch Öffnungs­zeiten von Geschäften und Benzin­preise von Tank­stellen in der Nähe können abge­rufen werden. Dazu kommen Details zum klima­scho­nenden Fahren oder zu E-Auto-Lade­sta­tionen.

Weitere Neue­rungen für Google Maps wurden bereits vor einigen Tagen verkündet.