Google Maps: Optimierte Karten-Darstellung bei Navigation

Im Dezember berich­teten erste Nutzer von Google Maps über Verbes­serungen bei der Karten-Darstel­lung während der Navi­gation. Nachdem die Funk­tion im ersten Schritt mit einem kleinen Nutzer­kreis getestet wurde, wurde das Update in den vergan­genen Tagen für zahl­reiche weitere Anwender frei­geschaltet. Die Akti­vie­rung erfolgt offenbar server­basiert und ist nicht abhängig von einer bestimmten App-Version.

Konkret geht es um die Darstel­lung von Gebäuden in 3D. Das ist für Google Maps grund­sätz­lich nicht neu, wird nun aber auch bei der Navi­gation ange­boten, was bislang nicht der Fall war. Der neue Modus soll die Orien­tie­rung erleich­tern. Die Darstel­lung erfolgt halb­trans­parent, sodass die in der Karte auftau­chenden Gebäude nicht stören. Neue Darstellung von Google Maps bei der Navigation

Quelle: Reddit Die neue Karten­dar­stel­lung bei der Navi­gation wird nicht nur direkt auf dem Smart­phone, sondern auch über Android Auto und Apple CarPlay umge­setzt, wie verschie­dene Nutzer auf Reddit bestä­tigen. Nicht bekannt ist, wann Google die 3D-Darstel­lung von Gebäuden bei der Navi­gation offi­ziell einführt. Für eine offi­zielle Ankün­digung böte sich beispiels­weise die welt­weit größte Elek­tronik­messe CES an, die kommende Woche in Las Vegas statt­findet.

Akti­vie­rung wie von "Geis­ter­hand"

Den Nutzern zufolge mussten sie die neue Karten­dar­stel­lung nicht manuell akti­vieren. Der 3D-Modus war statt­dessen plötz­lich und ohne Vorankün­digung verfügbar. Auch auf ersten Smart­phones deut­scher Anwender ist die neue Darstel­lung laut Google Watch Blog bereits zu sehen. Bislang nicht bekannt ist, ob es möglich ist, über das Menü auf Wunsch zur bishe­rigen Ansicht zurück­zukehren.

Wie Anwender weiter berichten, soll die Darstel­lung der Gebäude unge­fähr maßstabs­getreu sein. Auch Hinweise auf Tank­stellen und Unter­nehmen seien zu sehen, die vorher in der Karten- und Navi-App nicht aufge­taucht seien. Unklar ist derzeit noch, in welchen Städten oder Regionen die 3G-Ansicht bei Google Maps ange­boten wird.

Google baut seine kosten­lose Karten- und Navi­gations-App sukzes­sive aus. So wurden im November die Routen­emp­feh­lungen verbes­sert. In Verbin­dung mit Android Auto gibt es die Möglich­keit, die Park­posi­tion des Fahr­zeugs manuell zu spei­chern, sodass es später einfa­cher wieder auffindbar ist.