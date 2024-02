Google stellt Android-Auto-Ersatz fürs Handy ein

Ende vergan­genen Jahres gab es erste Hinweise darauf, dass der Google Assistant Driving Mode im Februar einge­stellt wird. Seiner­zeit deuteten nur Infor­mationen im Quell­code auf das drohende Ende hin. Jetzt bekommen erste Nutzer laut Android Police eine Anzeige auf dem Display ihres Smart­phones, der zufolge "diese Anzeige im Februar abge­schaltet wird". Weitere Details werden nicht genannt

Der Google Assistant Driving Mode, der auf Deutsch auch als Fahr­modus bekannt ist, war als Ersatz für Android Auto auf dem Smart­phone-Display gedacht, nachdem Android Auto nicht mehr direkt auf dem Mobil­telefon, sondern nur noch über das Enter­tain­ment-System in dafür vorbe­rei­teten Fahr­zeugen genutzt werden kann. Warum nun auch diese Lösung für die Nutzung direkt am Handy einge­stellt wird, ist nicht bekannt.

Das bietet der Google Assistant Driving Mode

Google streicht Fahrmodus

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Google, Montage: teltarif.de Über den Fahr­modus können Auto­fahrer derzeit noch sprach­gesteuert eine Reihe von Funk­tionen nutzen, die während der Fahrt rele­vant sein können. Dazu gehören das Starten oder Annehmen von Anrufen, der Versand und Abruf von Nach­richten oder die Wieder­gabe von Musik, wobei hier auch bestimmte Inter­preten oder Musik­rich­tungen ausge­wählt werden können.

Eben­falls möglich ist der Start von Apps - etwa für Musik-Strea­ming oder die Wieder­gabe von Podcasts und Hörbü­chern. Diese Features sind nach der Einstel­lung des Google Assistant Driving Mode nicht mehr verfügbar. Weitere Details zu den Features des nun vor der Einstel­lung stehenden Dienstes hat Google in den FAQs auf seiner Webseite veröf­fent­licht.

Info kommt sehr kurz­fristig

Google muss sich in diesem Zusam­men­hang vorwerfen lassen, die Kunden ziem­lich spät darüber zu infor­mieren, dass eine mögli­cher­weise im Alltag genutzte Funk­tion in Kürze nicht mehr zur Verfü­gung steht. Einzige offi­zielle Alter­native ist der Umstieg auf Android Auto - sofern der Nutzer ein Auto fährt, das diese Lösung unter­stützt. Das ist vor allem bei älteren Fahr­zeugen nicht immer der Fall. Je nach Auto ist es möglich, Android Auto und auch Apple CarPlay als Pendant für iPhone-Nutzer nach­zurüsten. In einem Ratgeber haben wir darüber berichtet, wie Sie Smart­phone-Apps auch auf das Display älterer Fahr­zeuge bekommen können.