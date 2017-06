Google Wifi: Anforderungen, Lieferumfang & Preise

Google ist heute in Deutschland mit Wifi gestartet. Das WLAN-System bringt per WLAN-Mesh das kabellose Internet in die eigenen vier Wände. Google Wifi kostet im Einzelpaket 139 Euro. Das Zweierpack kostet einmalig rund 250 Euro. Für den Versand der Hardware fallen beim Kauf über den Shop von Google keine Gebühren an. Alternativ ist Google Wifi auch im stationären Handel oder über Provider verfügbar, wie Google mitteilt.

Neben dem Preis sind noch weitere wichtige Informationen zum neuen Google-WLAN-System bekannt. Dazu gehören die Angaben zum Lieferumfang sowie die Anforderungen für die Nutzung von Google Wifi. Dies und mehr haben wir für Sie im Folgenden zusammen­gefasst.

