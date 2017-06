Google Wifi kaufen: Conrad, Cyberport und Co.

Google Wifi ist seit kurzem auf dem deutschen Markt erhältlich und langsam haben auch einige bekannte Online-Händler das intelligente WLAN-System von Google im Sortiment. Google selbst bietet Wifi über den hauseigenen Shop als Zweierset für rund 249 Euro bzw. als Einzelset für rund 140 Euro an. Auf der Webseite von Google wird unter dem Punkt Lieferumfang auch ein Dreierset genannt, dieses ist mittlerweile im Google-Angebot für 359 Euro aufgelistet. Für den Versand der Hardware verlangt Google derzeit keine Gebühr.

Wir haben uns bei einigen Online-Händlern umgeschaut und die Preise samt der anfallenden Versand­gebühren für Google Wifi verglichen. Einer der Händler ist Conrad, der das Zweierset von Google Wifi für 249 Euro verkauft - also eigentlich für den gleichen Preis wie Google. Auch die anderen Preise stimmen mit denen von Google für Wifi überein. Allerdings fallen für den Standardversand des WLAN-Systems zusätzliche Gebühren in Höhe von 5,95 Euro an. Alternativ kann sich der Käufer aber auch die Versandkosten sparen, indem er sich über den Conrad-Service Click & Collect das Set in eine Filiale in der Nähe liefern lässt und es abholt. Der Haken daran: Der Interessent muss die Ware vorher per Sofortüberweisung, Paypal oder Kreditkarte erwerben, erst dann kann er die bezahlte Ware abholen - für die Identifizierung wird zudem ein Ausweis benötigt.



Hier können Sie Google Wifi kaufen Hier können Sie Google Wifi kaufen

Cyberport und Tink: Vor- und Nachteile

Eher unbekannt ist der Händler Tink, der sich auf den Verkauf von Produkten für das vernetzte Zuhause spezialisiert hat. Dieser bietet Google Wifi in allein drei Versionen zum gleichen Betrag an wie Google - der Versand und Rückversand sind kostenlos. Mit Cyberport bietet ein weiterer hierzulande bekannter Händler Google Wifi an. Aktuell sind aber nur das Einzelset sowie das Zweierset bei Cyberport zu haben. Die Preise orientieren sich ebenfalls an den Beträgen, die Google für Wifi nimmt. Zudem ist der Versand des WLAN-Systems ebenfalls kostenfrei oder der Käufer kann das Gerät in der Filiale von Cyberport abholen und muss das Modell auch erst vor Ort bezahlen.

Der Offline-Kauf von Google Wifi hat natürlich den Vorteil, dass der Besitzer das Gerät bei Problemen direkt in einer Filiale von Cyberport oder Conrad wieder abgeben kann. Während bei Cyberport die Google-Wifi-Sets vermutlich vorrätig in einer gewissen Zahl vorhanden sind, kann es allerdings sein, dass Conrad aufgrund der geforderten Vorauszahlung Google Wifi nicht in jeder Filiale vorrätig haben wird, sondern die Geräte aus einem Lager bezieht. Sicherlich werden in den kommenden Wochen noch weitere Online- und Offline-Händler dazukommen. Daher raten wir, immer vor dem Kauf einen entsprechenden Preis-Vergleich durchzuführen.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits über die Anforderungen bei der Nutzung von Google Wifi informiert und gehen auf den Lieferumfang ein.