Google: Die Pixel Smartwatch wird kommen

Aktuell gibt es Gerüchte, dass Google plant eine Pixel Smartwatch auf den Markt zu bringen. Das will auch der Leaker Evan Blass erfahren haben. Es soll sich um eine Uhr handeln, die in drei Ausführungen existieren soll und jede einen anderen Namen trägt: Ling, Triton und Sardine sind hübsch klingende Bezeichnungen, die aus dem Meer entspringen. Konkrete Details liegen aber noch nicht vor. Es wird aber gemunkelt, dass es ein Basismodell geben soll, eines für Sportler mit GPS-Funktion und ein Spitzenmodell mit LTE. Alle drei Ausführungen sind mit dem Betriebssystem WearOS ausgestattet.

Vorstellung im Herbst?

Google plant offenbar eine Pixel Smartwatch. Neue Hardware vom Technik-Riesen wird es vermutlich im Herbst geben. Dann sollen mit dem Pixel 3 und Pixel 3 XL zwei neue Top-Smartphones aus dem Hause Google vorgestellt werden. Es wäre also nicht unmöglich, dass Google die Enthüllungs­konferenz seiner Schätzchen dazu nutzt, weitere Hardware wie eben eine mögliche Google Pixel Watch in mehreren Ausführungen auf den Markt zu bringen.

Google will ganz oben mitspielen

Die Apple Watch steht mit an der Spitze der beliebtesten Smartwatches. Ob die potentielle Pixel Smartwatch von Google mithalten kann, muss sich erst zeigen. Den Gerüchten zufolge soll sie aber in Sachen Intelligenz in eine ähnliche Richtung gehen. Die Entwicklung der Google Smartwatch soll schon seit über einem Jahr im Gange sein, aber unter anderem durch die Arbeit an einem besonders energiesparenden Prozessor von Qualcomm, dem Snapdragon Wear 3100, verzögert worden sein. Der Chip befindet sich bei Qualcomm aktuell in der Produktion. Neben dem neuen Wearable-Chipsatz könnte die Pixel Watch außerdem Schrittzähler, GPS, LTE, Voice-over-LTE, Bluetooth, WLAN, und ein Herzfrequenzmesser mit an Bord haben. Auch wenn es sich um unbestätigte Äußerungen handelt, so macht die Aussicht auf einen Energie-effizienteren Chipsatz Hoffnung. Aktuelle Smartwachtes können sich nicht vor dem Problem verschließen, dass sie eine geringe Akkulaufzeit haben.

Berichte zu Googles Pixel 2 und Pixel 2 XL Smartphones sowie zur Apple Watch Series 3 finden Sie in unseren ausführlichen Tests.