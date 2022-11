Google Wallet: Weitere Länder und Smartwatches kompatibel

Mit Google Wallet gibt es einen ambi­tio­nierten Dienst des Konzerns. Jetzt wurden weitere Neue­rungen mitge­teilt. In Deutsch­land ist der Service eben­falls span­nend.

Google Wallet wird stets erweitert

Google Heute wurden Erwei­terungen der digi­talen Geld­börse Google Wallet bekannt gegeben. Ab sofort steht der Dienst in zwölf weiteren Ländern zur Verfü­gung. Insge­samt können schon 57 Länder vom Smart­phone- und Wearable-Porte­mon­naie Gebrauch machen. Apropos Wearable: Google hat jüngst zwei Fitbit-Smart­wat­ches Kompa­tibi­lität zu Wallet spen­diert. Im weiteren Beitrag hebt das Entwick­ler­studio die prak­tischen Features der virtu­ellen Brief­tasche hervor. So lassen sich hier­zulande beispiels­weise Kino­tickets von Cine­maxx in Google Wallet verstauen. Für diverse Flug­tickets und Zugfahr­karten eignet sich der Service eben­falls.

Google Wallet macht Fort­schritte

Google Vor knapp vier Monaten star­tete die Handy-Geld­börse des Such­maschi­nen­kon­zerns auch in unseren Gefilden. Zu diesem Zeit­punkt war der Funk­tions­umfang noch über­schaubar. Sukzes­sive stoßen aber weitere Services aus den Kate­gorien Bezah­lung, Verkehrs­mittel, Ausweis, Unter­hal­tung, Auto­mobil und Gesund­heit dazu. In einem aktu­ellen Blog­post unter­richtet Google über Neue­rungen bei Wallet. Mit Arme­nien, Zypern, Geor­gien, Kirgi­sistan, Liech­ten­stein, Luxem­burg, Malaysia, Malta, Mexiko, Slowe­nien, Thai­land und Vietnam wurden ein Dutzend Länder ergänzt. Darunter auch manche aus Europa.

Welt­weit steht Google Wallet jetzt 57 Ländern zur Verfü­gung. Dabei kann das Tool nicht nur auf dem Smart­phone, sondern auch auf einer kompa­tiblen Smart­watch verwendet werden. Neben der Pixel Watch sind kontakt­lose Zahlungen über Google Wallet jetzt auch auf der Fitbit Sense 2 und der Fitbit Versa 4 möglich. Beide Uhren können hier­zulande erworben werden. Ferner hat das digi­tale Porte­mon­naie in Japan weitere Partner bei öffent­lichen Verkehrs­mit­teln erhalten. Verschie­dene Flug­gesell­schaften wie Ryanair, Air France, United Airlines, China Air und AirAsia arbeiten eben­falls mit Google zusammen.

Was kann man bei uns mit Google Wallet machen?

Auch hier­zulande hat sich die Brief­tasche des Android-Anbie­ters zu einem prak­tischen Utensil gemau­sert. Es werden zahl­reiche Banken, darunter Commerz­bank, ING-DiBa, N26 und Revolut unter­stützt. Außerdem können Sie alter­nativ PayPal mit Google Wallet nutzen. Mit einem Smart­phone ab Android 12 und einem kompa­tiblen Fahr­zeug wird die App zum virtu­ellen Auto­schlüssel. COVID-19-Impf­nach­weise und Test­ergeb­nisse lassen sich eben­falls in Google Wallet spei­chern. Zu guter Letzt finden Tickets zahl­rei­cher öffent­licher Verkehrs­mittel sowie Tickets der Kino­kette Cine­maxx in der Anwen­dung ihren Platz.

Galaxy-User können auch zu Samsung Wallet greifen.