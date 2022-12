Google Wallet: Ausweise abspeichern geht in die Beta-Phase

Das Apple-Wallet-Pendant Google Wallet ist seit Sommer auch hier­zulande verfügbar. Die App eignet sich beispiels­weise zum Abspei­chern von Zahlungs­arten wie Kredit­karten, um damit über Google Pay bezahlen zu können, oder auch zum Hinter­legen von Bord­karten.

Als die Wallet auf der Google I/O im Mai vorge­stellt wurde, kündigte Google auch den digi­talen Führer­schein an, der später für Nutzer in den USA verfügbar sein soll. Als erster Bundes­staat wurde Mary­land genannt. Das Unter­fangen für die Google-Wallet-App auf Android-Smart­phones geht jetzt in die Beta-Phase, wie das Online-Portal The Verge berichtet.

Google Wallet: US-Nutzer können ID/Führer­schein abspei­chern

Google-Wallet mit Maryland-Führerschein

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Voraus­set­zung für die Nutzung der Funk­tion ist die Teil­nahme am Beta-Test und entspre­chend der Besitz eines Ausweises im Bundes­staat Mary­land. In der Wallet-App bestehe anschlie­ßend die Möglich­keit, eine ID-Card in die digi­tale Brief­tasche aufzu­nehmen. Das Feature befinde sich derzeit eben­falls noch in der Beta-Phase.

Laut The-Verge-Bericht müssen zunächst Vorder- und Rück­seite des Ausweises gescannt werden. Anschlie­ßend ist die Aufnahme des eigenen Portraits vonnöten sowie die Bestä­tigung, dass die Karte erfolg­reich über­prüft wurde. Die digi­talen IDs sollen ab dem Google-Betriebs­system mit der Version Android 8.0 und höher funk­tio­nieren.

Ob und wann das Feature auch nach Europa kommt, ist bislang noch nicht bekannt. Weiterhin verkündet Google im Support-Bereich, dass in der Wallet auf Xiaomi-Smart­phones der digi­tale Auto­schlüssel im Zuge des Dezember-Updates abge­spei­chert werden kann.

Apple Wallet: Führer­schein-Feature seit einigen Monaten

Auf Apples iPhones regiert die Apple Wallet, wenn es um das Abspei­chern von Kredit­karten zwecks Apple-Pay-Nutzung oder anderen Kunden­karten geht. Ameri­kani­sche Nutzer können den Führer­schein bereits seit der iOS-Version 15.4 auf dem iPhone abspei­chern.

Ist ein digi­taler Ausweis in der Apple Wallet abge­spei­chert, können ihn ameri­kani­sche Nutzer laut The-Verge-Bericht auch verwenden, um sich auf dem Balti­more/Washington Inter­national Thur­good Marshall Airport auszu­weisen.

