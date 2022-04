Neustart: Google Pay soll "digitale Wallet" werden

In den USA hatte Google vor geraumer Zeit eine neue Version von Google Pay veröf­fent­licht. Diese sollte Nutzer auch bei ihrer Finanz­pla­nung unter­stützen. Dabei geriet die eigent­liche Kern­funk­tion - das mobile Bezahlen - etwas in den Hinter­grund. Das Projekt ist geschei­tert, die neue App wurde nie inter­national veröf­fent­licht. Jetzt steht ein Neustart an, der im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O im Mai offi­ziell vorge­stellt werden könnte.

Das Online­magazin 9to5google hatte schon vor einigen Tagen das Icon für eine Google Wallet gezeigt. Jetzt sind auf Twitter weitere Screen­shots veröf­fent­licht worden. Logo für Google Wallet

Foto: 9to5google Sowohl das Logo als auch die weiteren bislang durch­gesi­ckerten Details erin­nern an das Konkur­renz­pro­dukt Apple Wallet auf Geräten wie iPhone und Apple Watch. So soll die Anwen­dung neben Bezahl­diensten auch zur digi­talen Heimat beispiels­weise für Flug­tickets, Bonus­karten und Impf­pässe werden.

Viele Fragen bleiben offen

Zur Umset­zung der Google Wallet bleiben derzeit noch viele Fragen offen. Wird die App die bestehende Google-Pay-Anwen­dung auf Android-Smart­phones und Smart­wat­ches mit WearOS ersetzen oder wird die Wallet zusätz­lich ange­boten? Ist das neue Angebot direkt zum Start inter­national verfügbar oder startet Google in den USA und mögli­cher­weise sogar ohne festen Termin für eine Verfüg­bar­keit in weiteren Ländern?

Bei Apple gehört die Wallet fest zum Betriebs­system von iOS und watchOS. Auch Google könnte die geplante Wallet direkt in Android und WearOS inte­grieren. Ähnlich ist der Konzern bereits bei Android Auto vorge­gangen. Ursprüng­lich mussten Inter­essenten die App manuell instal­lieren. Heut­zutage ist sie fester Bestand­teil des Betriebs­sys­tems. Screenshot aus der Google Wallet

Quelle: twitter.com/MishaalRahman

Start noch unter Android 12?

Offen ist auch, wann das neue Angebot starten könnte. Denkbar wäre, die Google Wallet auf Android 13 zum festen Bestands­teil des Betriebs­sys­tems zu machen, während die App unter Android 12 manuell nach­instal­liert werden kann.

Die Google Wallet ist nicht die einzige span­nende Neue­rung, die auf der Google I/O vorge­stellt werden könnte. Wie in einer weiteren Meldung bereits berichtet, soll Android 13 Dual-eSIM-Unter­stüt­zung bekommen.