Google schränkt gezielte Platzierung von Wahlwerbung ein

Nach dem Stopp poli­tischer Anzeigen bei Twitter schränkt auch Google die Möglich­keiten zur gezielten Plat­zierung von Wahl­werbung ein. Einzelne Nutzer­gruppen sollen damit nur noch nach drei Merk­malen ange­spro­chen werden können: Alter, Geschlecht und Post­leit­zahl. Zugleich bleibe es aber weiterhin möglich, die Anzeigen zu einzelnen Such­wörtern wie zum Beispiel "Wirt­schaft" zu schalten, wie Google in einem Blogein­trag erklärte.

In einem weiteren wich­tigen Schritt betonte Google, dass falsche Angaben in jegli­cher Werbung gegen die Regeln der Platt­form verstoßen - auch wenn es um Politik geht. Das betreffe zum Beispiel auch mani­pulierte Medien wie Videos.

Google geht davon aus, nur in seltenen Fällen eingreifen zu müssen

Die neuen Regeln zur Einschränkung von Wahlwerbung starten zunächst in Großbritannien Face­book hatte in den USA zuletzt heftige Diskus­sionen mit der Ankün­digung ausge­löst, auch nach­weis­lich falsche Beiträge von Poli­tikern auf der Platt­form zu lassen, um sich nicht in den poli­tischen Prozess einzu­mischen. Botschaften von Poli­tikern werden auch nicht den unab­hängigen Fact­checking-Part­nern des Online-Netz­werks vorge­legt.

Google erklärte, der Internet-Konzern gehe davon aus, nur in seltenen Fällen bei poli­tischer Werbung eingreifen zu müssen - "aber wir werden das bei klaren Verstößen weiterhin tun".

Twitter wird unter­dessen ab heute gar keine poli­tischen Botschaften mehr als Werbung verbreiten lassen. Reich­weite dafür müsse verdient und nicht erkauft werden, erklärte Twitter-Chef Jack Dorsey zur Begrün­dung.

Neue Regeln sollen zunächst in GB umge­setzt werden

Bei Google sollen die neuen Regeln zunächst in Groß­britan­nien - wo am 12. Dezember ein neues Parla­ment gewählt wird - binnen einer Woche umge­setzt werden. Bis Jahres­ende sollen sie dann in der EU gelten und im Rest der Welt am 6. Januar 2020.

Der Finanz­dienst Bloom­berg berich­tete, Google werde für poli­tische Anzeigen zudem die Möglich­keit sperren, eigene Kontakt­listen zur gezielten Ansprache von Nutzern hoch­zuladen. Das gilt als wich­tiges Werk­zeug für Firmen und auch Parteien, ihnen bereits bekannte Menschen auf der Platt­form ausfindig zu machen. Face­book bietet seinen Werbe­kunden eine ähnliche Funk­tion an.

