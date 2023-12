Im Zeichen der KI: Googles Dezember Feature Drop ist da

Google hat den Dezember Feature Drop ausge­rollt, durch den Besitzer eines unter­stützten Mobil­geräts über 20 neue KI-Funk­tionen erhalten. Die meisten Neue­rungen gibt es für das Pixel 8 Pro, das Pixel 8 und das Pixel Fold. Hobby-Regis­seure dürften sich über die neue Video-Opti­mie­rung freuen. Bei diesem Tool laden Anwender ihre Filme in die Cloud, wo eine KI Farbe, Beleuch­tung, Stabi­lisie­rung und Körnig­keit opti­miert.

Porträts soll wiederum Google Fotos noch besser bear­beiten. Ein Repa­ratur­modus für den Daten­schutz und viele weitere Schman­kerl sind eben­falls enthalten.

Feature Drop bringt viele KI-Funk­tionen

Pixel Dezember Feature Drop ist da

Google

Die Künst­liche Intel­ligenz ist ein großer Trend, der dieses Jahr beson­ders an Rele­vanz gewonnen hat. Die damit verbun­denen Möglich­keiten werten zahl­reiche Gerät­schaften auf. Google hat deshalb ein prall gefülltes Update-Paket mit über 20 KI-Funk­tionen für seine Produkte reali­siert. Ab sofort stehen die Erwei­terungen in Form des Feature Drop des aktu­ellen Monats zum Down­load parat. Smart­phones, die älter als das Pixel 5a (5G) sind, werden leider nicht bedacht. Wer ein Pixel 8 Pro sein Eigen nennt, profi­tiert am meisten.

Nur auf dem besagten Ober­klas­semo­dell lassen sich mithilfe des Chip­satzes Tensor G3 Videos in die Cloud laden, wo Googles compu­ter­gestützte Foto­modelle die Bild­qua­lität opti­mieren. Zeit­raffer-Aufnahmen bei Dunkel­heit stehen abseits des Pixel 8 Pro auch dem Pixel 8 zur Verfü­gung. Der Scharf­zeichner hat indes gelernt, verwa­ckelte Fotos von Haus­tieren besser zu korri­gieren. Die Dual-Screen-Vorschau für das Pixel Fold ermög­licht, dass zu foto­gra­fie­rende Personen sich selbst sehen können. Prak­tisch ist auch die Funk­tion, Geräte ab dem Pixel 6 als Webcam per USB am Computer zu verwenden.

Weitere Neue­rungen des Dezember Feature Drop

Der Anruf-Filter wartet nun mit Vorschlägen von kontext­bezo­gene Antworten auf. So sollen Nutzer passend reagieren können, ohne den Anruf anzu­nehmen. Hierfür wird ein Handy ab dem Pixel 6 benö­tigt. Sollte ein Pixel-Mobil­gerät defekt sein und zur Repa­ratur müssen, lässt sich über­dies ein Repa­ratur­modus starten. In diesem Modus wird der Zugriff auf persön­liche Daten gesperrt. Anwender des Pixel Tablet können jetzt dank redu­zierter Hinter­grund­geräu­sche und höherer Sprach­qua­lität quali­tative Video­anrufe tätigen.

Ein Widget, das Uhr und Wetter vereint, sowie eine Synchro­nisa­tion von "Bitte nicht stören" und der Schla­fens­zeit zwischen Pixel-Handy und der ersten Pixel Watch sind weitere Neue­rungen. Mittels Gemini Nano erhalten User des Pixel 8 Pro Zusam­men­fas­sungen von Aufnahmen der Rekorder-App, aller­dings zunächst nur in engli­scher Sprache. Sämt­liche Inhalte des Dezember Feature Drop können Sie im Blog von Google nach­schlagen. Außerdem finden Sie auf dieser Webseite eine Tabelle zur Kompa­tibi­lität der einzelnen Features mit den jewei­ligen Mobil­geräten.

Google hat kürz­lich sein neues KI-Sprach­modell Gemini ausführ­lich vorge­stellt.