waipu.tv ab sofort direkt über Google TV erreichbar

Nutzer von Smart-TVs, Set-Top-Boxen, TV-Sticks oder anderen Geräten mit Google TV haben ab sofort einen noch einfa­cheren Zugriff auf die Online-TV-Platt­form waipu.tv. Durch die Inte­gra­tion in den Google TV Live Tab werde die Produkt­sicht­bar­keit von waipu.tv weiter erhöht. Die Live-TV-Inhalte werden mit der Inte­gra­tion direkt auf der Benut­zer­ober­fläche von Google TV darge­stellt. Nutzer können so mit nur einem Klick ihren Lieb­lings­sender oder ihre Lieb­lings­sen­dung streamen.

EPG von waipu.tv im Live-Tab von Google TV

waipu.tv ist nun noch einfacher bedienbar auf Geräten mit Google TV

Foto: waipu.tv Außerdem wird die Programm­über­sicht (EPG) von waipu.tv im Live-Tab von Google TV abge­bildet. So können Nutzer Inhalte suchen, auswählen und direkt streamen. Durch die schnelle und intui­tive Navi­gation wird das Programm­angebot von waipu.tv in seiner Breite noch leichter erreichbar.

Die Nutzung von waipu.tv ist somit auf allen Geräten, die Google TV unter­stützen, möglich – sei es mittels Chro­mecast oder über einen Smart-TV beispiels­weise von Sony, ok (Eigen­marke MediaMarkt/Saturn) oder Xiaomi.

Das breite Produkt­port­folio von waipu.tv mit seinen mehr als 250 TV-Sendern und über 30.000 Filmen und Serien auf Abruf finde so laut der Betreiber zusätz­liche neue Zuschauer, beispiels­weise wenn Inter­essenten nach Ausstrah­lungs­daten ihre Lieb­lings­sen­dung oder nach einem bestimmten Film googeln. Zeit­lich ist der Start gut gewählt: So wird waipu.tv auch für Kabel­kunden, die Mitte 2024 mit dem Wegfall des Neben­kos­ten­pri­vilegs erst­malig die Wahl­frei­heit haben, wie sie TV zukünftig empfangen möchten, präsenter.

"Mit der Inte­gra­tion in die Google TV-Ober­fläche finden Nutzer noch einfa­cher und schneller zu den Inhalten von waipu.tv. Wir bieten damit eine opti­male Auffind­bar­keit unserer Inhalte und einen schnellen Einstieg in unseren umfang­rei­chen Content-Katalog", so Markus Härten­stein, Vorstand bei Exaring AG, Betrei­berin von waipu.tv

Das ist Google TV

2020 stellte Google in einer Online-Präsen­tation das aktu­elle Produkt unter dem bereits früher verwen­deten Marken­namen Google TV vor. Es handelt sich um eine Ober­fläche für Android TV, die auf diversen Endge­räten instal­liert ist. Diese führt Inhalte verschie­dener Platt­formen wie YouTube, Netflix, Prime Video oder eben nun auch waipu.tv zusammen und macht diese durch­such- und orga­nisierbar.

